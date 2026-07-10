Économie

Hô Chi Minh-Ville attire 2,6 milliards de dollars d’investissements dans ses zones franches et industrielles au premier semestre

Les zones franches d’exportation et les zones industrielles de Hô Chi Minh-Ville ont attiré plus de 2,6 milliards de dollars d’investissements au premier semestre, soit plus de 61 % de l’objectif annuel. Les nouveaux projets se concentrent principalement dans les secteurs des hautes technologies, des semi-conducteurs, de l’intelligence artificielle et de la transition verte. La métropole accélère ainsi la transformation de son modèle industriel afin de renforcer son attractivité et sa compétitivité dans un contexte de recomposition des chaînes d’approvisionnement mondiales.

Située dans la commune de Hiep Phuoc, la zone industrielle de Hiep Phuoc est la plus vaste de Hô Chi Minh-Ville et bénéficie d'un emplacement stratégique sur les rives de la rivière Soai Rap. Photo: VNA
Située dans la commune de Hiep Phuoc, la zone industrielle de Hiep Phuoc est la plus vaste de Hô Chi Minh-Ville et bénéficie d'un emplacement stratégique sur les rives de la rivière Soai Rap. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Les zones franches et les zones industrielles de Hô Chi Minh-Ville ont attiré plus de 2,6 milliards de dollars d’investissements au cours du premier semestre, soit plus de 61 % de l’objectif annuel fixé. Une part importante de ces nouveaux projets concerne les hautes technologies, la transformation numérique et la transition écologique, en accord avec la stratégie de la ville visant à renforcer sa compétitivité dans un contexte de recomposition des chaînes d’approvisionnement mondiales.

Cette information a été annoncée le 9 juillet par Tran Viet Ha, directeur adjoint de l’Autorité de gestion des zones franches et industrielles de Hô Chi Minh-Ville (HEPZA), lors de la conférence de presse périodique consacrée à la situation socio-économique organisée par le Comité populaire municipal.

Sur les 2,6 milliards de dollars enregistrés, les investissements directs étrangers (IDE) représentent près de 1,6 milliard de dollars. Ils comprennent 65 nouveaux projets pour un montant total supérieur à 867 millions de dollars ainsi que 83 projets existants ayant bénéficié d’une augmentation de capital de plus de 707 millions de dollars. Les investissements domestiques dépassent quant à eux un milliard de dollars, provenant de 57 nouveaux projets et de 34 projets ayant procédé à des augmentations de capital.

Parallèlement à l’attraction des capitaux, la ville poursuit la modernisation de son réseau de zones industrielles selon un modèle plus spécialisé, intelligent et respectueux de l’environnement. Les sites existants feront progressivement l’objet d’une restructuration afin d’optimiser l’utilisation du foncier, d’accroître le contenu technologique et de réduire la dépendance aux activités à forte intensité de main-d’œuvre et de ressources naturelles. De nouveaux modèles de parcs industriels de haute technologie, écologiques, intelligents ou spécialisés, associés à la logistique, aux technologies numériques ou au développement urbain, sont également prévus.

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Des activités logistiques dans la zone industrielle de Tan Phu Trung, à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Dans cette stratégie, Hô Chi Minh-Ville se positionne comme un pôle de recherche-développement (R&D), d’innovation, de formation, de hautes technologies, d’intelligence artificielle (IA), de centres de données, de finance et de services. Les entreprises implantées dans les zones industrielles et les zones franches participent déjà à la chaîne de valeur mondiale des semi-conducteurs, notamment dans la conception de circuits intégrés, le développement de matériels et de logiciels ainsi que la fabrication de composants.

Selon Tran Viet Ha, la ville entend accélérer sa transition vers un modèle de croissance fondé sur la science, la technologie, l’innovation, l’économie numérique, l’économie verte et l’économie circulaire. Les secteurs prioritaires comprennent l’électronique, les semi-conducteurs, l’IA, les mégadonnées, la chaîne de blocs, les biotechnologies, les nouveaux matériaux, les technologies environnementales, les énergies renouvelables et les industries de soutien.

La transformation numérique et la transition verte constituent désormais les deux piliers de la stratégie de compétitivité des zones industrielles et des zones franches. Les entreprises sont encouragées à investir dans l’IA, la robotique, l’Internet des objets (IoT), les mégadonnées, les systèmes de production intelligents (Smart Factory, MES, ERP) ainsi que dans les équipements économes en énergie et les énergies renouvelables.

Parallèlement, la HEPZA poursuit le développement des infrastructures numériques, notamment le déploiement de la couverture 5G, des plateformes de gestion intelligente et des bases de données partagées. L’organisme accompagne également les entreprises dans leurs projets d’innovation en facilitant l’accès aux financements préférentiels, aux programmes de coopération internationale, notamment avec la JICA et le programme SECO/ONUDI, ainsi qu’aux formations destinées à renforcer les compétences numériques et à favoriser l’application de l’IA et de l’IoT dans la gestion énergétique et environnementale. -VNA

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Transition verte, économie circulaire

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