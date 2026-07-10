Hô Chi Minh-Ville lance HCMCInvest, une plateforme numérique pour moderniser la promotion des investissements

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le 9 juillet, le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a officiellement annoncé le lancement de la version pilote de l’Infrastructure de promotion des investissements dans l’environnement numérique (HCMCInvest). Cette plateforme marque une transition majeure, faisant passer la promotion traditionnelle des investissements vers un modèle numérique intégrant l’intelligence artificielle (IA) et l’exploitation des données afin de standardiser les informations et d’assurer une connexion transparente avec les investisseurs du monde entier.



La cérémonie a réuni des représentants du Bureau du gouvernement, des ministères de l’Industrie et du Commerce, des Sciences et des Technologies, des Finances, ainsi que des dirigeants municipaux, des services spécialisés, des associations professionnelles, des organisations internationales et de nombreux investisseurs nationaux et étrangers.



S'exprimant lors de la cérémonie, Nguyen Van Duoc, président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a précisé que HCMCInvest fournit des données transparentes concernant la planification, les infrastructures, les réserves foncières et les secteurs prioritaires, permettant ainsi d’éliminer les barrières informationnelles et de garantir une équité parfaite pour toutes les entreprises.



Selon lui, l’objectif à long terme de la ville est de construire une infrastructure numérique moderne, transparente et conviviale, permettant aux investisseurs d’accéder facilement aux informations officielles, de réduire le temps consacré aux études de marché et d’améliorer l’environnement des affaires ainsi que la compétitivité de la ville dans sa nouvelle phase de développement.



Nguyen Van Duoc a souligné que HCMCInvest continuera d'être perfectionné grâce aux expériences pratiques et aux contributions de la communauté entrepreneuriale pour bâtir un écosystème d'investissement numérique performant.



Tran Duy Ninh, directeur de l'Autorité nationale de la transformation numérique, relevant du ministère des Sciences et des Technologies, a estimé que Hô Chi Minh-Ville est une localité pionnière dans ce domaine. Le choix d'une infrastructure fondée sur les données et l'IA est une orientation judicieuse, conforme aux tendances mondiales d'analyse approfondie pour un traitement plus rapide et précis de l'information.

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Des responsables du Centre de promotion du commerce et des investissements de Ho Chi Minh-Ville et de Arobid.com ont signé un accord de coopération pour la gestion et l'exploitation effective du système HCMCInvest. Photo : https://nhandan.vn/

Tran Van Chin, président d’Arobid.com, a considéré ce lancement comme une étape importante illustrant la volonté de moderniser la promotion des investissements et de concrétiser les orientations du Bureau politique en matière de développement scientifique et de transformation numérique nationale. La plateforme témoigne également de la volonté de la ville de mobiliser ses mécanismes spécifiques pour transformer les politiques publiques en solutions concrètes au service du développement socio-économique. Le fonctionnement de HCMCInvest reflète une approche innovante centrée sur l’amélioration des services destinés aux investisseurs et sur la stimulation de la croissance.



Lors de cet événement, le Centre de promotion du commerce et des investissements de la ville et Arobid.com ont signé un accord de coopération pour la gestion et l'exploitation effective du système. Parallèlement, Arobid.com a conclu un partenariat stratégique avec l'organisation internationale S&P Global.



Cette connexion avec un partenaire mondial spécialisé dans l'analyse de données et la notation de crédit devrait apporter des informations aux normes internationales, renforçant la crédibilité et l'attractivité de l'environnement d'investissement de la ville pour les flux de capitaux étrangers.- VNA



