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Le Venezuela chérit la sincère solidarité du Vietnam

Les autorités vénézuéliennes ont exprimé leur profonde gratitude envers le Vietnam pour son aide opportune et sa solidarité désintéressée, affirmant que ce soutien restera à jamais gravé dans la mémoire du peuple vénézuélien.

Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Yván Gil Pinto, fait ses adieux à la délégation vietnamienne. Photo : ambassade du Vietnam au Venezuela
Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Yván Gil Pinto, fait ses adieux à la délégation vietnamienne. Photo : ambassade du Vietnam au Venezuela

Caracas (VNA) – Le gouvernement vénézuélien a organisé une cérémonie d’adieu jeudi 9 juillet (heure locale) en l’honneur de l’équipe de secours vietnamienne qui rentrait au pays après avoir mené à bien sa mission humanitaire suite aux deux séismes qui ont frappé le Venezuela le 24 juin.

La cérémonie, qui s’est déroulée à l’aéroport international Simón Bolívar de Caracas, a réuni le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Yván Gil Pinto, le vice-ministre des Affaires étrangères pour l’Asie, le Moyen-Orient et l’Océanie, Andrea Corea, ainsi que de hauts responsables du ministère de la Défense et d’autres agences concernées.

Les autorités vénézuéliennes ont exprimé leur profonde gratitude envers le Vietnam pour son aide opportune et sa solidarité désintéressée, affirmant que ce soutien restera à jamais gravé dans la mémoire du peuple vénézuélien.

Au nom du Parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV), du gouvernement et du peuple vénézuéliens, ainsi que de la présidente par intérim Delcy Rodríguez, le ministre des Affaires étrangères, Yván Gil, a remercié le Parti, l’État, le gouvernement et le peuple vietnamiens, et plus particulièrement le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, pour l’envoi rapide d’une équipe de secours de 124 personnes, issue du ministère de la Défense et du ministère de la Sécurité publique, afin de soutenir les efforts de secours suite au séisme.

Il a souligné que le Vietnam avait également acheminé 45 tonnes d’aide humanitaire peu après la catastrophe et avait par la suite octroyé une aide d’urgence de 300.000 dollars pour contribuer au redressement et à la reconstruction. Selon le ministre, ces contributions concrètes témoignent de l’amitié traditionnelle, de la solidarité internationale et des liens étroits qui unissent les deux pays.

Le Venezuela chérira toujours la solidarité sincère et désintéressée du Vietnam, a insisté le ministre des Affaires étrangères, Yván Gil.

L’ambassadeur du Vietnam au Venezuela, Vu Trung My, a déclaré que ce déploiement témoignait de la solidarité de longue date du Vietnam envers le Venezuela, de sa politique étrangère et de son engagement en matière d’obligation internationale, tout en démontrant la capacité et la volonté du pays de collaborer avec la communauté internationale pour répondre aux défis mondiaux et aux catastrophes humanitaires.

Cette mission illustre également la tradition vietnamienne de compassion et d’entraide, a ajouté le diplomate, précisant que, animés par l’empathie pour le peuple vénézuélien, les secouristes ont surmonté la distance et les conditions difficiles pour mener à bien leur mission.

Les opérations humanitaires du Vietnam ont été largement saluées par le gouvernement vénézuélien et ont bénéficié d’une large couverture médiatique locale.

Dans les zones les plus touchées, notamment à Playa Grande dans l’État de La Guaira, les habitants ont exprimé leur gratitude sur les réseaux sociaux envers les secouristes vietnamiens. Ces derniers ont non seulement recherché les victimes piégées sous les décombres, mais ont également distribué des dizaines de tonnes de nourriture et de produits de première nécessité à des centaines de familles déplacées.

Selon les médias locaux, citant des experts, l’opération a été qualifiée de l’une des opérations humanitaires à l’étranger les plus complexes et les plus périlleuses jamais menées par le Vietnam. La réactivité, le professionnalisme et la discipline des équipes de secours vietnamiennes ont été plébiscités, contribuant à renforcer l’image du Vietnam comme nation responsable et solidaire, toujours prête à soutenir ses amis internationaux lorsqu’ils rencontrent des difficultés. – VNA

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#double séisme au Venezuela #équipe de secours vietnamienne
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