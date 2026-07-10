Politique

Hommage aux experts militaires cubains qui se sont sacrifiés en pleine guerre du Vietnam

Le 19 juillet 1966, alors que la délégation militaire cubaine de haut niveau effectuait une inspection des fortifications et des forces de défense aérienne à une position située à la périphérie de Hanoi, elle fut surprise par un raid aérien américain.

Les délégués déposes des gerbes de fleurs au Musée de l’histoire militaire du Vietnam, à Hanoi, le 10 juillet. Photo : VNA
Les délégués déposes des gerbes de fleurs au Musée de l’histoire militaire du Vietnam, à Hanoi, le 10 juillet. Photo : VNA

Hanoi (VMA) – Cuba et le Vietnam ont commémoré vendredi 10 juillet la mémoire de six experts militaires cubains morts il y a 60 ans en soutenant la résistance vietnamienne, réaffirmant ainsi la solidarité et les liens de défense indéfectibles forgés par l’histoire commune des deux pays.

Des délégations des deux pays, accompagnées des attachés militaires de plusieurs pays accrédités au Vietnam, ont déposé des fleurs en hommage aux experts militaires cubains au pied du monument commémoratif du Musée de l’histoire militaire du Vietnam à Hanoï.

S’exprimant lors de la cérémonie, l’ambassadeur de Cuba au Vietnam, Rogelio Polanco Fuentes, a déclaré que Cuba était le premier pays d’Amérique latine et des Caraïbes à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam.

Peu après, les deux pays ont ouvert des ambassades dans leurs capitales respectives. Le bureau de représentation du Front national de libération du Sud-Vietnam (FNL) à La Havane a agi comme organe de représentation légitime du peuple sud-vietnamien dans sa lutte contre les agresseurs étrangers, a-t-il précisé.

Le diplomate cubain a rappelé la déclaration du commandant en chef Fidel Castro Ruz lors d’un rassemblement de masse sur la place José Martí de la Révolution à La Havane en janvier 1966 : "Pour le Vietnam, Cuba est prêt à donner son sang", ajoutant que cet engagement historique s’était traduit en actes quelques mois plus tard.

En juillet 1966, les Forces armées révolutionnaires cubaines envoyèrent une délégation militaire de haut niveau au Vietnam afin d’étudier la guerre populaire contre la guerre de destruction menée par les États-Unis dans le Nord du Vietnam.

Le 19 juillet 1966, alors que la délégation effectuait une inspection des fortifications et des forces de défense aérienne à une position située à la périphérie de Hanoi, elle fut surprise par un raid aérien américain.

Les six officiers cubains – le sous-capitaine Artemio Mastrapa Rodríguez, le sous-capitaine Juan Antonio Pérez Claro, le lieutenant Hermes Delgado Cárdenas, le lieutenant Manuel Rico Vázquez, le lieutenant José Luis Rodríguez Rivas, le lieutenant Gonzalo Trelles Rodríguez - ainsi que des membres des forces de défense aérienne de Hanoi, se sont sacrifiés dans la position.

À cette occasion, l’ambassade de Cuba, en coordination avec l’Institut vietnamien de stratégie et d’histoire de la défense relevant du ministère de la Défense , a présenté l’édition espagnole du livre intitulé «60 ans d’histoire des relations de défense Vietnam-Cuba (1960-2020) », publié par la Maison d’édition politique nationale Su Thât (Vérité). – VNA

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