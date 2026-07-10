Rencontre d'amitié pour les 50 ans des relations Vietnam-Philippines

Hanoï (VNA) - Le matin du 10 juillet, à Hanoï, l’Union des organisations d’amitié du Vietnam (UOAV) a organisé une rencontre d’amitié à l’occasion du 50ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et les Philippines.



Étaient présents à l’événement le président de l’UOAV, Phan Anh Son, l’ambassadeur des Philippines au Vietnam, Francisco Noel R. Fernandez III, ainsi que des ambassadeurs, chargés d’affaires et représentants des missions diplomatiques des pays de l’ASEAN au Vietnam.



Prenant la parole lors de la cérémonie, Phan Anh Son a retracé le parcours des 50 années écoulées depuis l’établissement des relations diplomatiques bilatérales (12 juillet 1976 - 12 juillet 2026). Il a souligné que les liens d’amitié et de coopération entre les deux pays s’étaient développés dans de nombreux domaines, consolidant durablement le pont d’amitié entre les deux peuples.



Le commerce bilatéral a atteint 7,8 milliards de dollars en 2025, les Philippines demeurant depuis de nombreuses années un grand marché d’importation pour le riz vietnamien. Par ailleurs, la coopération éducative et les échanges culturels ont été activement promus.



Le président de l'UOAV a souligné que les deux pays avaient élevé leurs relations au rang de Partenariat stratégique renforcé à l'occasion de la visite d'État aux Philippines du secrétaire général du Parti et président To Lam en juin 2026. L'UOAV entend poursuivre une étroite coordination avec l'ambassade des Philippines au Vietnam et les organisations partenaires afin de mettre en œuvre efficacement la Déclaration commune sur ce Partenariat stratégique renforcé.



De son côté, l’ambassadeur Francisco Noel R. Fernandez III a affirmé qu'au cours des cinq dernières décennies, les Philippines et le Vietnam avaient progressé côte à côte, en tant qu'amis, partenaires de confiance et voisins au sein de la grande famille de l'ASEAN. Selon lui, l'élévation des relations bilatérales au rang de Partenariat stratégique renforcé témoigne de la volonté commune des Philippines et du Vietnam d'approfondir davantage leur coopération au bénéfice des peuples philippin et vietnamien.

Le diplomate a souligné que la communauté philippine au Vietnam témoignait du climat de travail favorable et ouvert qu'offre le Vietnam, ainsi que de l'engagement des deux pays à protéger les droits et les intérêts légitimes de leurs ressortissants et à garantir leur bien-être sur leurs territoires respectifs.



Il a ajouté que le développement des relations entre les Philippines et le Vietnam profitait non seulement aux deux pays, mais contribuait également à la paix, à la stabilité et à la prospérité de la région et du monde.-VNA