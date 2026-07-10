Politique

Rencontre d'amitié pour les 50 ans des relations Vietnam-Philippines

A l’occasion du 50ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et les Philippines, une rencontre d’amitié a été organisée à Hanoï. 

Des délégués posent pour une photo commémorative. Photo : Dinh Hoa/Thoi Dai
Des délégués posent pour une photo commémorative. Photo : Dinh Hoa/Thoi Dai

Hanoï (VNA) - Le matin du 10 juillet, à Hanoï, l’Union des organisations d’amitié du Vietnam (UOAV) a organisé une rencontre d’amitié à l’occasion du 50ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et les Philippines.

Étaient présents à l’événement le président de l’UOAV, Phan Anh Son, l’ambassadeur des Philippines au Vietnam, Francisco Noel R. Fernandez III, ainsi que des ambassadeurs, chargés d’affaires et représentants des missions diplomatiques des pays de l’ASEAN au Vietnam.

Prenant la parole lors de la cérémonie, Phan Anh Son a retracé le parcours des 50 années écoulées depuis l’établissement des relations diplomatiques bilatérales (12 juillet 1976 - 12 juillet 2026). Il a souligné que les liens d’amitié et de coopération entre les deux pays s’étaient développés dans de nombreux domaines, consolidant durablement le pont d’amitié entre les deux peuples.

Le commerce bilatéral a atteint 7,8 milliards de dollars en 2025, les Philippines demeurant depuis de nombreuses années un grand marché d’importation pour le riz vietnamien. Par ailleurs, la coopération éducative et les échanges culturels ont été activement promus.

Le président de l'UOAV a souligné que les deux pays avaient élevé leurs relations au rang de Partenariat stratégique renforcé à l'occasion de la visite d'État aux Philippines du secrétaire général du Parti et président To Lam en juin 2026. L'UOAV entend poursuivre une étroite coordination avec l'ambassade des Philippines au Vietnam et les organisations partenaires afin de mettre en œuvre efficacement la Déclaration commune sur ce Partenariat stratégique renforcé.

De son côté, l’ambassadeur Francisco Noel R. Fernandez III a affirmé qu'au cours des cinq dernières décennies, les Philippines et le Vietnam avaient progressé côte à côte, en tant qu'amis, partenaires de confiance et voisins au sein de la grande famille de l'ASEAN. Selon lui, l'élévation des relations bilatérales au rang de Partenariat stratégique renforcé témoigne de la volonté commune des Philippines et du Vietnam d'approfondir davantage leur coopération au bénéfice des peuples philippin et vietnamien.

Le diplomate a souligné que la communauté philippine au Vietnam témoignait du climat de travail favorable et ouvert qu'offre le Vietnam, ainsi que de l'engagement des deux pays à protéger les droits et les intérêts légitimes de leurs ressortissants et à garantir leur bien-être sur leurs territoires respectifs.

Il a ajouté que le développement des relations entre les Philippines et le Vietnam profitait non seulement aux deux pays, mais contribuait également à la paix, à la stabilité et à la prospérité de la région et du monde.-VNA

#CPTPP #NQ 59 #Vietnam-Philippines
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Le colonel Bui Quang Thuyên offre des fleurs au commodore Francisco C. Cacho lors de l'événement. Photo : qdnd.vn

Le Vietnam et les Philippines cultivent leur coopération navale

Le neuvième échange amical entre les marines vietnamienne et philippine, qui s’est tenu sur l’île de Song Tu Tây, dans la zone spéciale vietnamienne de Truong Sa (Spratleys), visait à consolider l’amitié, la coopération, la confiance et la compréhension mutuelles entre les forces armées et les marines vietnamiennes et philippines, tout en mettant en œuvre efficacement les accords bilatéraux de coopération navale.

Entretien entre le général vietnamien Phan Van Giang et son homologue philippin Romeo Brawner Jr. Photo: qdnd.vn.jpg

Vietnam - Philippines: mise en œuvre efficace du mémorandum d’entente sur la coopération en matière de défense

Le général vietnamien Phan Van Giang et son homologue philippin Romeo Brawner Jr. ont réaffirmé le 3 juin à Hanoï leur volonté de renforcer la coopération militaire bilatérale, dans le prolongement du partenariat stratégique renforcé récemment établi entre les deux pays et du mémorandum de coopération en matière de défense signé par leurs ministères.

Voir plus

Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Yván Gil Pinto, fait ses adieux à la délégation vietnamienne. Photo : ambassade du Vietnam au Venezuela

Le Venezuela chérit la sincère solidarité du Vietnam

Les autorités vénézuéliennes ont exprimé leur profonde gratitude envers le Vietnam pour son aide opportune et sa solidarité désintéressée, affirmant que ce soutien restera à jamais gravé dans la mémoire du peuple vénézuélien.

Les deux vice-Premiers ministres et ministres de la Défense du Vietnam et du Laos assistent à la cérémonie de pose de la première pierre du projet de construction d’un poste de coordination militaire frontalier commun. Photo: VNA

3e Échange d’amitié de défense frontalière Vietnam-Laos

Le 3e Échange d’amitié de défense frontalière Vietnam-Laos illustre une nouvelle conception de la diplomatie de défense, mettant l'accent non seulement sur la coopération en matière de défense, mais aussi sur la priorité accordée au bien-être des citoyens.

Élèves du lycée internat Nan Ma, commune de Pa Vay Su, province de Tuyen Quang. Photo : VNA

Les écoles frontalières dynamisent les échanges entre le Vietnam et les pays limitrophes

La construction de 248 écoles internat dans des communes frontalières terrestres constitue une tâche majeure du développement socio-économique et de la mise en œuvre de la politique ethnique du Vietnam, contribuant ainsi à améliorer les conditions de vie matérielles et spirituelles des populations des zones frontalières et à renforcer la sécurité et la défense nationales du pays.

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, s’exprime lors de la 4e session du Comité permanent de l’Assemblée nationale. Photo : VNA

Les législateurs veulent renforcer les garanties juridiques pour les cadres agissant dans l’intérêt public

Présentant la proposition du gouvernement, le ministre de la Sécurité publique, Luong Tam Quang, a déclaré que le projet de résolution vise à institutionnaliser les politiques du Parti et à offrir des garanties juridiques aux fonctionnaires qui innovent, voient grand, agissent avec audace et œuvrent pour le bien commun sans se livrer à la corruption, au gaspillage ou à des pratiques malsaines.

Photo: VOV

Chine-Vietnam : un séminaire sur les expériences de construction du socialisme

Lors d’un séminaire organisé à Hanoï, le Parti communiste chinois (PCC) et le Parti communiste du Vietnam (PCV) ont mis en avant leurs expériences respectives dans la conduite de l’édification du socialisme. Les intervenants ont souligné l’importance de renforcer les échanges théoriques et le partage d’expériences en matière de gouvernance, de développement et de construction du Parti afin d'approfondir les relations bilatérales.

Le personnel médical et les experts concernés coordonnent leurs efforts pour finaliser les dossiers et conserver les échantillons d’identification ADN conformément aux procédures, contribuant ainsi à rendre aux martyrs leur nom et leur lieu d’origine. Photo: VNA

Le Premier ministre appelle à accélérer la recherche et l’identification des restes des martyrs

Le Premier ministre Lê Minh Hung a demandé d’accélérer les opérations de recherche, de rassemblement et d’identification des restes des martyrs, en soulignant l’importance de cette mission politique et humaine. À ce jour, plus de 1 300 restes ont été retrouvés dans le cadre de la « Campagne de 500 jours et nuits », tandis que les autorités poursuivent leurs efforts pour atteindre les objectifs fixés.

Le vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam Nguyen Doan Anh (droite) et Kalganov Vyacheslav Gennadievic, vice-président du Comité des relations extérieures de la ville de Saint-Pétersbourg. Photo: VNA

L'Assemblée nationale du Vietnam soutient le renforcement de la coopération décentralisée avec la Russie

Le vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam Nguyen Doan Anh a affirmé la volonté de renforcer la coopération entre le Vietnam et la Russie dans une direction plus substantielle, efficace et durable, lors de sa rencontre le 8 juillet à Hanoï avec Kalganov Vyacheslav Gennadievic, vice-président du Comité des relations extérieures de la ville de Saint-Pétersbourg.