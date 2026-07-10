Da Nang renforce son partenariat avec Vietnam Airlines pour faire rayonner sa destination

Da Nang (VNA) – Da Nang et le transporteur national Vietnam Airlines ont signé, le 10 juillet, un protocole d’accord de coopération globale pour la période 2026-2030, afin de développer le transport aérien et de renforcer l’attractivité de la destination.



Ce protocole d’accord ouvre un nouveau chapitre dans le partenariat entre les deux parties, après les résultats encourageants enregistrés durant la période 2023-2025.



Le précédent programme a contribué à renforcer les synergies entre l’aviation, le tourisme, l’investissement et le commerce, tout en faisant mieux connaître Da Nang sur les marchés national et international grâce à de nombreuses actions de promotion. Dans ce cadre, les deux partenaires ont également organisé des voyages de familiarisation à l’intention des professionnels du tourisme et des médias internationaux, tout en participant à plusieurs grands salons internationaux. Vietnam Airlines a également largement contribué au rayonnement de Da Nang à travers ses canaux de communication et en accompagnant les grands rendez-vous de la ville, tels que le Festival international des feux d’artifice, le Festival du film asiatique, les festivals Vietnam-Japon et Vietnam-République de Corée, ainsi que d’autres événements de promotion touristique.



Portée par le développement de son réseau aérien, Da Nang a enregistré des résultats encourageants dans le secteur touristique. Au cours des six premiers mois de l’année, la ville a accueilli près de 9,77 millions de visiteurs, en hausse de 22 % sur un an, dont plus de 5,16 millions d’étrangers, soit une progression de 28 %.



Lors de la cérémonie, le président du Comité populaire de Da Nang, Nguyen Manh Hung, a souligné que le transport aérien constituait un moteur essentiel du développement socio-économique, notamment dans les domaines du tourisme, de l’investissement, du commerce et de l’intégration internationale. Selon lui, ce partenariat renouvelé avec Vietnam Airlines permettra de renforcer la connectivité de la ville, de conquérir de nouveaux marchés, d’accroître son attractivité et de soutenir ses ambitions de développement pour les années à venir.



De son côté, Dang Ngoc Hoa, président du Conseil d’administration de Vietnam Airlines, a affirmé que la compagnie poursuivrait son accompagnement de Da Nang à travers le développement du réseau de lignes aériennes, l’amélioration de la qualité des services, la promotion de la destination et la mise en œuvre de campagnes de communication ciblant les marchés prioritaires.



Pour la période 2026-2030, les deux parties renforceront leur coopération dans l’étude et l’ouverture de nouvelles liaisons aériennes nationales et internationales, la valorisation de l’image de Da Nang à travers l’écosystème de communication de Vietnam Airlines, ainsi que le développement de produits touristiques adossés au réseau aérien. Le partenariat accordera une attention particulière aux segments à fort potentiel, notamment le tourisme d’affaires (MICE), le tourisme balnéaire, le golf, la culture et la gastronomie. Les deux partenaires coopéreront également pour promouvoir les produits OCOP (One Commune, One Product – A chaque commune son produit), le climat d’investissement de Da Nang, ainsi que les activités de promotion commerciale, d’investissement et de relations extérieures.



L’une des nouveautés de cet accord réside dans l’élaboration de plans d’action annuels, le renforcement du partage d’informations et de données sur les marchés, ainsi que la définition d’objectifs précis permettant d’évaluer régulièrement l’efficacité de la coopération.



La signature de ce protocole d’accord devrait permettre de mieux valoriser les atouts des deux partenaires, de stimuler le développement de l’aviation, du tourisme, du commerce et de l’investissement, tout en consolidant la position de Da Nang comme l’un des principaux pôles économiques et touristiques du Vietnam. -VNA