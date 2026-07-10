Économie

Gia Lai mise sur les critères ESG pour attirer des investissements durables

La province de Gia Lai mise sur l'amélioration de son environnement des affaires, le développement des infrastructures et la valorisation de ses atouts afin d'attirer davantage d'investissements. Les autorités locales ambitionnent de faire de la province un nouveau pôle de croissance dans les Hauts Plateaux du Centre.

Signature d'un protocole d'accord de coopération entre Becamex VSIP Binh Dinh et la société par actions CNG. Photo : nhandan.vn
Signature d'un protocole d'accord de coopération entre Becamex VSIP Binh Dinh et la société par actions CNG. Photo : nhandan.vn

Gia Lai (VNA) - Grâce à une stratégie de développement cohérente, Gia Lai accélère progressivement la transition vers une production verte, développe ses chaînes d'approvisionnement, accroît la valeur ajoutée de son économie et renforce son attractivité auprès des investisseurs nationaux et étrangers.

Le développement d'une économie verte, la transformation numérique et l'innovation ne sont plus de simples slogans, mais constituent désormais les principaux moteurs du développement local. Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) s'imposent comme un levier essentiel permettant aux entreprises et aux collectivités de promouvoir une croissance durable et de renforcer leur compétitivité.

Le vice-président du Comité populaire provincial, Nguyen Huu Que, a déclaré que les critères ESG n’étaient plus un simple slogan de communication, mais une exigence indispensable et un "langage commun" pour accéder aux flux d'investissement mondiaux.

Dans ce contexte, a-t-il ajouté, Gia Lai a choisi les normes ESG comme l'un des piliers de sa stratégie visant à renforcer sa compétitivité et à promouvoir un développement durable.

Dans le cadre du Programme national de promotion des pratiques commerciales durables pour la période 2026-2030, le gouvernement vietnamien ambitionne d'accompagner 25 000 entreprises, ménages commerciaux et coopératives dans l'adoption de modèles d'économie circulaire. Parallèlement, les nouvelles exigences internationales, notamment le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF) de l'Union européenne (UE) et les critères de transparence des chaînes d'approvisionnement imposés par les multinationales, incitent les entreprises à se conformer aux normes ESG afin de préserver leur accès aux marchés, aux financements et à une croissance durable.

Le président du Comité populaire provincial, Pham Anh Tuan, a souligné que Gia Lai ne se contente pas d'attirer les investissements, mais s'attache également à développer des chaînes de valeur vertes, des parcs industriels écologiques, une agriculture de haute technologie, des industries de transformation et une logistique intelligente.

La province ambitionne de devenir un nouveau pôle régional dans les domaines de l’industrie de transformation, des énergies renouvelables, des services, des semi-conducteurs et de l’intelligence artificielle dans la région du Centre et des Hauts Plateaux du Centre

Récemment, la société Becamex Binh Dinh et la société par actions CNG Vietnam ont signé un accord portant sur la mise en œuvre de solutions d’énergie propre au sein du complexe industriel Becamex VSIP Binh Dinh, afin d’aider les entreprises et les zones industrielles à répondre aux normes ESG.

Selon les représentants de CNG Vietnam, l’application de ces critères permet non seulement de réduire les émissions, mais aussi d’optimiser les coûts, d’améliorer la transparence des données et de renforcer la compétitivité des entreprises.

Gia Lai s'étend sur plus de 21 500 kilomètres carrés, compte environ 3,5 millions d'habitants et abrite plus de 600 000 hectares de forêt. Par ailleurs, son réseau de ports maritimes, d’aéroports, de postes-frontières et de zones industrielles constitue un atout majeur pour développer l’économie verte, l’économie circulaire, les énergies renouvelables, l’industrie de transformation et la logistique.

Nguyen Van Lang, directeur général de Becamex Binh Dinh, a déclaré que son entreprise s’engageait à développer une infrastructure industrielle verte, à numériser les données environnementales, à mettre en place une plateforme ESG commune et à accompagner les entreprises dans les domaines de la technologie, de la gouvernance, de l’accès au financement et de la connexion aux marchés.

Parallèlement, Gia Lai poursuit la construction d'une administration au service des citoyens et des entreprises, en accélérant la réforme administrative, en renforçant la transparence et en maintenant un dialogue régulier afin de lever les obstacles à la source.

En plaçant les critères ESG au cœur de sa stratégie de développement, Gia Lai se dit prête à franchir un nouveau cap et à s'imposer comme une destination d'investissement attractive dans la région du Centre, des Hauts Plateaux du Centre et du Vietnam.-VNA

#Gia Lai #investissements durables
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Transition verte, économie circulaire

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