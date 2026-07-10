Suntory PepsiCo inaugure une usine de 300 millions de dollars dans la province de Tây Ninh

Tây Ninh (VNA) – Suntory PepsiCo Vietnam a inauguré, le 10 juillet, une usine d’une valeur de plus de 300 millions de dollars dans la province de Tây Ninh (Sud).

Cet investissement, le plus important jamais réalisé par l’entreprise au Vietnam, témoigne de l’attractivité croissante du pays en tant que destination privilégiée pour les investissements directs étrangers (IDE) de qualité dans le secteur manufacturier durable.

Implantée sur près de 20 hectares dans la zone industrielle de Huu Thanh, cette usine est la plus grande et la plus moderne de Suntory PepsiCo au Vietnam, ainsi que le plus important site de production du groupe dans son réseau asiatique. Elle dispose d’une capacité annuelle de plus de 1,24 milliard de litres et est équipée de systèmes de production, de remplissage et d’entreposage hautement automatisés.

L'usine intègre diverses solutions de développement durable, notamment l'énergie biomasse, l'énergie solaire, des technologies d'économie d'eau, des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des emballages en PET recyclé (rPET).

Une fois pleinement opérationnelle, elle permettra de répondre à la demande intérieure croissante tout en augmentant l'approvisionnement des marchés régionaux.

Lors de la cérémonie d’inauguration, Le Van Han, président du Comité populaire provincial de Tây Ninh, a déclaré que ce projet constituait une étape importante dans le développement industriel de la province et reflétait la confiance des grandes entreprises internationales dans le climat d’investissement vietnamien. Il a souligné que l’usine contribuerait au développement du secteur de la transformation et de la fabrication, favoriserait le transfert de technologies, stimulerait la logistique et les industries de soutien, créerait des emplois et augmenterait les recettes budgétaires locales.

Tây Ninh continuera d’améliorer son climat d’investissement à travers des réformes administratives et le développement des infrastructures, a-t-il ajouté.

Josuke Kimura, président et directeur général de Suntory Beverage & Food, a qualifié la nouvelle usine d'étape clé de l'engagement à long terme de Suntory au Vietnam. Il a déclaré que le Vietnam demeurait l’un des marchés les plus prometteurs pour la croissance de Suntory en Asie et que cet investissement permettrait à Suntory de répondre plus rapidement à la demande des consommateurs, tout en soutenant son expansion régionale future.

Selon Suntory PepsiCo Vietnam, le projet devrait créer environ 3.000 emplois au sein de la chaîne d'approvisionnement locale. -VNA