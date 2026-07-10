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La Résolution n° 80-NQ/TW : une feuille de route historique pour la renaissance culturelle du Vietnam

la Résolution n° 80-NQ/TW vise à conférer à la culture un rôle central dans la société, à la fois comme puissance douce influençant les comportements et comme levier de développement transformant les valeurs en capacités nationales. C’est à cette condition que ses objectifs dépasseront le cadre théorique pour devenir une réalité tangible, contribuant à bâtir un Vietnam à la fois dynamique et durable dans la nouvelle ère.

Des artistes participent aux célébrations de la fête nationale (2 septembre) l'année dernière. Photo : VNA
Des artistes participent aux célébrations de la fête nationale (2 septembre) l'année dernière. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - La Résolution n° 80-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de la culture vietnamienne est considérée par les experts et la communauté artistique comme une véritable « feuille de route » à portée historique. L’ambition d’une renaissance culturelle se trouve désormais concrétisée par un système d’indicateurs quantifiés, clairs et exigeants. Elle constitue un jalon majeur, marquant le passage d’une logique d’orientation à une logique d’action et d’investissement stratégique au service d’un développement durable.

Bien que le principe selon lequel « la culture est placée au même rang que l’économie, la politique et la société » ait été affirmé lors des précédents Congrès, la culture a, dans la pratique, souvent été reléguée au second plan.

La Résolution n° 80-NQ/TW marque ainsi un tournant décisif : pour la première fois, le développement culturel est quantifié à travers des objectifs précis, directement associés aux indicateurs de croissance économique et de compétitivité nationale.

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L’atmosphère festive du Printemps 2026 rayonne à travers toutes les régions du pays. Photo: VNA

Elle esquisse une feuille de route ambitieuse mais réaliste. À l’horizon 2030, le Vietnam vise à porter la contribution des industries culturelles à environ 7 % du PIB, tout en développant de 5 à 10 marques nationales dans des secteurs à fort potentiel tels que le cinéma, les arts de la scène, le tourisme culturel, le design et la mode. À l’horizon 2045, les industries culturelles et l’économie créative devraient devenir des piliers du développement durable, représentant environ 9 % du PIB, et permettant au Vietnam d’intégrer le Top 3 de l’ASEAN et le Top 30 mondial en matière d’indice de puissance douce.

Au-delà des indicateurs économiques, la Résolution met également en avant une dimension profondément humaniste, fondée sur le principe selon lequel « le peuple est au centre ». Elle fixe notamment les objectifs relatifs aux institutions culturelles et à l’accès des citoyens à la culture.

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Danse traditionnelle de l'ethnie Hmong lors de la Journée de l’unité nationale au Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam. Photo : VNA

Ainsi, elle prévoit la mise en place d’un système cohérent d’institutions culturelles à l’échelle nationale, garantissant que 100 % des administrations locales à deux niveaux disposent d’infrastructures culturelles répondant aux besoins de création et de bénéfice culturels de la population. Il s’agit de remédier aux lacunes existantes, où certaines localités sont dépourvues d’équipements ou disposent de structures peu efficaces.

Dans le contexte de l’ère numérique, la Résolution exige la numérisation de 100 % des patrimoines culturels classés. Cette tâche est jugée urgente afin de préserver durablement le patrimoine face aux effets du temps et des catastrophes naturelles, tout en constituant une base de données au service de sa valorisation dans l’espace numérique.

Une attention particulière est accordée à la jeune génération, avec l’objectif que 100 % des élèves et étudiants aient un accès régulier aux activités artistiques et à l’éducation patrimoniale. Il s’agit d’un investissement stratégique dans les fondements culturels, visant à former la personnalité, l’identité et la résilience culturelle des jeunes dès le plus jeune âge.

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Souvenirs de Hoi An : un spectacle vivant impressionnant. Photo : VNA

La force de la Résolution réside dans l’établissement d’un système d’objectifs, d’indicateurs et d’outils de mise en œuvre concrets, transformant l’ambition de renaissance culturelle en repères mesurables, évaluables et contrôlables.

Le professeur associé-docteur Bui Hoai Son, membre permanent de la Commission de la culture et de l’éducation de l’Assemblée nationale a dit qu’il s’agissait d’un tournant d’une portée historique dans la pensée du développement. Il a souligné : « La Résolution n° 80-NQ/TW ne se contente pas de réaffirmer le rôle de la culture, elle place désormais celle-ci au cœur de la compétitivité nationale. Les objectifs chiffrés démontrent que la culture est véritablement considérée comme un pilier du développement, et non plus comme un domaine “venant après coup pour embellir”. »

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Le professeur associé-docteur Bui Hoai Son. Photo: VNA

Selon lui, les objectifs fixés à l’horizon 2030 ne reflètent pas seulement une transformation d’importance historique, mais traduisent également une articulation étroite entre la culture et la science et la technologie, l’innovation, la transformation numérique, l’intégration internationale ainsi que le développement de l’économie privée.

Le professeur associé-docteur et compositeur Dô Hông Quân, président de l’Union des associations littéraires et artistiques du Vietnam, estime que dans la Résolution n° 80-NQ/TW, la culture est inscrite dans une relation organique avec la société, ainsi qu’avec l’ère numérique et l’ère verte. Elle ne se limite plus aux domaines traditionnels, mais est désormais définie comme une stratégie de premier plan, constituant le socle de l’économie numérique et de l’économie verte, contribuant ainsi à impulser la transformation du pays. C’est précisément là que réside la force de la culture, cette puissance douce clairement affirmée dans la Résolution.

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Le professeur associé-docteur et compositeur Dô Hông Quân, président de l’Union des associations littéraires et artistiques du Vietnam. Photo: VNA

Un autre point clé illustrant l’engagement politique fort de l’État réside dans le changement de perception des ressources. La Résolution affirme clairement que « l’investissement dans la culture est un investissement pour le développement durable du pays et pour l’avenir de la nation ».

Concrètement, elle prévoit l’allocation d’au moins 2 % du budget annuel de l’État à la culture, en insistant sur une utilisation ciblée des ressources autour de trois axes majeurs : la formation et la valorisation des talents, le développement scientifique et technologique associé à la transformation numérique, ainsi que la commande d’œuvres culturelles et artistiques de haute valeur.

Alors que la culture était longtemps perçue comme un secteur dépendant des subventions publiques, ce nouveau mécanisme financier vise à renforcer les ressources disponibles et à créer un effet de levier pour la mise en œuvre des orientations stratégiques. Le message est clair : une culture forte nécessite des investissements suffisants et pertinents.

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Un numero artistique au programme de concert « Le Vietnam en moi ». Photo : VNA

Pour les artistes, cette orientation constitue une source de motivation et de confiance. Selon Dô Hông Quân, cette résolution s'attaque de front aux goulots d'étranglement qui entravent depuis de nombreuses années les mécanismes, la perception et l'investissement dans la culture. En définissant l'investissement culturel comme un investissement pour l'avenir, elle insuffle aux artistes et intellectuels la profonde conviction que leur créativité occupe désormais la place qui lui revient dans la stratégie de développement du pays.

De son côté, l’artiste Tang Duy Tân estime que les politiques de développement culturel en général, et la Résolution n° 80-NQ/TW en particulier, revêtent une importance capitale pour orienter le travail des artistes. L’objectif de porter les industries culturelles à 7 % du PIB stimule l’innovation, incitant les artistes à produire des œuvres à la fois artistiquement riches et économiquement viables.

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L’artiste Tang Duy Tân. Photo: nhandan.vn

L’expérience de pays comme la République de Corée, la Chine ou le Japon montre que la combinaison entre musique, cinéma, mode, tourisme et jeux vidéo constitue un levier efficace d’exportation culturelle. Les créations artistiques deviennent ainsi des vecteurs de diffusion de l’image nationale à l’échelle mondiale.

Une mise en œuvre globale et cohérente

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Afin d’atteindre les objectifs fixés, la Résolution propose un ensemble de solutions globales allant de la réforme des mentalités à l’amélioration du cadre institutionnel, en passant par le développement des ressources humaines et la modernisation de la gouvernance culturelle.

Elle souligne la nécessité de perfectionner le cadre juridique afin de lever les obstacles et de favoriser l’innovation. Les réglementations relatives aux activités artistiques, aux droits d’auteur et aux industries culturelles doivent être conçues dans une logique facilitatrice, en réduisant les contraintes administratives. La possibilité d’expérimenter de nouveaux mécanismes dans les domaines urgents, en l’absence de cadre juridique adapté, témoigne d’une approche innovante et flexible.

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Le spectacle “Concert rock – Le cœur du Vietnam” : Amour de la Patrie sublimé par la musique. Photo : VNA

Parallèlement, la gestion de la culture doit évoluer vers un modèle fondé davantage sur le contrôle, privilégiant la transparence, la responsabilité et l’efficacité. La gouvernance culturelle est envisagée comme un système multipartite associant l’État, le marché, la société et les communautés créatives.

Selon la professeure et docteure Tu Thi Loan, ancienne directrice par intérim de l’Institut national de la culture et des arts du Vietnam, la mise en œuvre de la Résolution nécessite une approche progressive et coordonnée, reposant sur plusieurs conditions clés : une institutionnalisation rapide des objectifs, une diversification des ressources, le développement des compétences, la participation active des citoyens et un système d’évaluation régulier.

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La professeure et docteure Tu Thi Loan, ancienne directrice par intérim de l’Institut national de la culture et des arts du Vietnam. Photo: vietnamhoinhap.vn

Dans cette perspective, la mise en œuvre de la Résolution, selon Bui Hoang Son, doit être considérée comme un programme d’action national global, couvrant les dimensions institutionnelles, humaines et économiques. "La Résolution n° 80-NQ/TW ne se contente pas d'affirmer le rôle de la culture, elle la place au cœur même de la compétitivité nationale", a dit Bui Hoang Son.

L’approche proposée repose sur une logique « de la racine à la cime » : la « racine » correspond au développement des valeurs, des ressources humaines et de l’identité culturelle ; le « tronc » à la consolidation des institutions et des espaces culturels ; et la « cime » au développement des industries culturelles et du marché culturel, faisant de la culture un véritable moteur de croissance.

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Concert “V Fest – Vietnam Today”, produit par la Télévision nationale. Photo: VietnamPlus

En définitive, la Résolution n° 80-NQ/TW ambitionne de conférer à la culture un rôle central dans la société, à la fois comme puissance douce influençant les comportements et comme levier de développement transformant les valeurs culturelles en capacités nationales. C’est à cette condition que ses objectifs pourront dépasser le cadre théorique pour devenir une réalité tangible, contribuant à construire un Vietnam dynamique, innovant et durable dans la nouvelle ère.-VNA

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