Culture-Sports

Plus de 100 artistes d’opéra italiens présenteront "La Traviata" de Verdi à Hanoi

Avec "La Traviata", Verdi signe l’un des opéras les plus bouleversants du répertoire. De l’ivresse des premières fêtes aux larmes du sacrifice, chaque acte déploie des mélodies envoûtantes où la voix s’élève dans toute sa splendeur.

Plus de 100 artistes du Teatro Lirico Giuseppe Verdi de Trieste joueront «La Traviata» à l'Opéra Hô Guom, à Hanoi. Photo : Organisateurs
Plus de 100 artistes du Teatro Lirico Giuseppe Verdi de Trieste joueront «La Traviata» à l'Opéra Hô Guom, à Hanoi. Photo : Organisateurs

Hanoi (VMA) – Plus de 100 artistes du Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste d’Italie interpréteront le chef-d’œuvre de l’opéra "La Traviata" de Giuseppe Verdi à l’Opéra Hô Guom les 30 et 31 juillet, mettant en lumière une histoire intense et profondément humaine dans le Paris du XIXᵉ siècle.

Œuvre de Giuseppe Verdi, "La Traviata" fait partie avec "Rigoletto" (1851) et "Il trovatore" (1853), de la "trilogie populaire" qui a conféré à Giuseppe Verdi, de son vivant, une gloire internationale incontestée. Créé en 1853 à la célèbre Fenice de Venise, ce drame romantique s’inspire du roman "La Dame aux camélias" d’Alexandre Dumas fils.

Au centre du récit se trouve Violetta Valéry, une célèbre courtisane parisienne habituée à la vie brillante des salons mondains. Entre fêtes, musique et conversations élégantes, son existence semble légère, presque sans profondeur. Mais sa rencontre avec le jeune Alfredo Germont bouleverse subitement sa vision du monde. Pour la première fois, Violetta se confronte à un sentiment véritable et à la possibilité d’une autre vie.

Tous deux décident de quitter la ville pour vivre ensemble, loin de ce milieu qui avait toujours défini l’existence de Violetta. Mais leur bonheur se heurte bientôt aux conventions sociales de leur temps. Le père d’Alfredo intervient, demandant à la jeune femme de renoncer à cet amour afin de préserver l’honneur de sa famille. Violetta accepte, choisissant le sacrifice plutôt que le scandale.

Avec "La Traviata", Giuseppe Verdi signe l’un des opéras les plus bouleversants du répertoire. De l’ivresse des premières fêtes aux larmes du sacrifice, chaque acte déploie des mélodies envoûtantes où la voix s’élève dans toute sa splendeur.

Les duos passionnés, les chœurs éclatants et les orchestrations lumineuses font de cette partition un chef-d’œuvre intemporel. Entre passion, liberté et renoncement, "La Traviata" est bien plus qu’un opéra : c’est un déluge d’émotions d’une intensité rare qui fait couler les larmes et vibrer les cœurs.

Ces représentations marquent la première collaboration du genre entre l’Opéra Hô Guom et le Teatro lirico Giuseppe Verdi, le principal théâtre d’opéra et de ballet de la ville de Trieste. Avec "La Traviata" à l’Opéra Hô Guom, c’est un pont culturel majeur qui se construit, favorisant un enrichissement mutuel entre les scènes européennes et vietnamiennes.

L’Opéra Hô Guom avait déjà coproduit et mis en scène "La Traviata" avec l’Opéra-Ballet national du Vietnam (VNOB) en 2025. Sa collaboration avec le Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste marque la première fois que le théâtre participe directement à la production complète d’un opéra classique aux côtés d’un partenaire international et selon les normes de production internationales.

L’opéra sera mis en scène par Arnaud Bernard et mettra en vedette la soprano Maria Grazia Schiavo, le ténor Klodjan Kaçani et le baryton Federico Longhi.
La production prévue à Hanoi promet de restituer fidèlement l’atmosphère du Paris du XIXe siècle au travers de décors et costumes soigneusement recréés, ainsi que d’une mise en scène psychologiquement fine qui mettra en lumière les nuances intimes des personnages.

Plus de 170 ans après sa création, "La Traviata" demeure l’un des piliers du répertoire mondial, conquérant des générations de spectateurs. Peut-être parce que l’histoire de Violetta ne se limite pas au passé : elle parle d’amour, de sacrifice et de liberté — des thèmes intemporels. Et chaque fois que le rideau tombe demeure cette sensation rare que seul le grand théâtre peut offrir : celle d’avoir assisté à une histoire qui, malgré les années, continue de résonner avec le présent. – VNA

source
#"La Traviata" de Verdi #Opéra Hô Guom #Giuseppe Verdi #Teatro lirico Giuseppe Verdi
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Des artistes participent aux célébrations de la fête nationale (2 septembre) l'année dernière. Photo : VNA

La Résolution n° 80-NQ/TW : une feuille de route historique pour la renaissance culturelle du Vietnam

la Résolution n° 80-NQ/TW vise à conférer à la culture un rôle central dans la société, à la fois comme puissance douce influençant les comportements et comme levier de développement transformant les valeurs en capacités nationales. C’est à cette condition que ses objectifs dépasseront le cadre théorique pour devenir une réalité tangible, contribuant à bâtir un Vietnam à la fois dynamique et durable dans la nouvelle ère.

Le Festival Vietnam-Japon 2026 s'est ouvert le 9 juillet à Da Nang. Photo: VNA

Le Festival Vietnam-Japon 2026 de Da Nang célèbre les liens d’amitié et de coopération bilatérale

Le Festival Vietnam-Japon 2026 s'est ouvert le 9 juillet à Da Nang, avec pour objectif de renforcer les échanges culturels et la coopération entre la ville et ses partenaires japonais. Pendant quatre jours, l'événement met en avant les relations de partenariat stratégique global entre les deux pays à travers des activités culturelles, économiques et d'investissement.

Des convives participent à la préparation de rouleaux de pho lors de l’événement. Photo : VNA

À Vienne, le pho raconte l’âme du Vietnam

À Vienne, le pho s’est imposé comme un véritable ambassadeur culturel, illustrant le savoir-faire culinaire vietnamien et son pouvoir de rassembler au-delà des frontières.

Le cirque polyvalent de Phu Tho devrait devenir un lieu incontournable de la vie nocturne d'Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville mise sur l’économie nocturne et les industries culturelles pour accélérer sa transformation

Dans un contexte mondial où l’économie créative s’impose comme un nouveau moteur de croissance, l’association étroite entre le développement des industries culturelles et les activités nocturnes ne constitue pas une simple solution ponctuelle destinée à stimuler la consommation. Elle représente une véritable stratégie à long terme visant à renforcer le « pouvoir de séduction » de la métropole et à transformer la structure économique de la ville la plus dynamique du pays.

Littérature gravée sur l’architecture de la porte du Midi (Ngo Môn), porte principale de la Cité impériale considérée comme le symbole de Huê. Photo : qdnd.vn

Les ressources humaines, fondement de la promotion du patrimoine documentaire

Contrairement aux vestiges ou aux artefacts, le patrimoine documentaire renferme des informations originales reflétant l’histoire, la culture, la science et la vie sociale à travers de nombreuses périodes, sous forme de documents administratifs, de manuscrits anciens, de cartes, d’images ou de données électroniques. La valeur du patrimoine réside non seulement dans son authenticité, mais aussi dans son caractère unique, son intégrité et son rayonnement.

L’ambassadeur du Vietnam en Slovaquie, Pham Truong Giang (gauche), remet un satisfecit du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam au conseil d'administration de l'Association des Vietnamiens en Slovaquie. Photo: VNA

La Journée du Vietnam 2026 célèbre la culture vietnamienne en Slovaquie

Organisé conjointement par l’ambassade du Vietnam et l’Association des Vietnamiens en Slovaquie, cet événement annuel a mis en lumière la richesse du patrimoine culturel vietnamien, tout en favorisant les échanges entre les peuples et en contribuant au renforcement de l’amitié entre les deux pays.

Dans un stand d’exposition des patrimoines du vietnam et des produits artisanaux traditionnels, à Hai Phong, en 2025. Photo : VNA

Les souvenirs génèrent des revenus touristiques et promeuvent l’image nationale

Selon des experts, grâce à un développement axé sur le marché, une fonctionnalité améliorée, une narration plus percutante et une implication accrue des designers, des entreprises et des organismes de promotion, les souvenirs pourraient devenir un pont entre le Vietnam et le monde, tout en contribuant à la croissance des industries culturelles et de l’économie créative.

Le pho, une spécialité vietnamienne préférée des étrangers. Photo: VNA

Coupe du monde 2026 : une vitrine pour la gastronomie vietnamienne au Canada

Profitant de l'engouement suscité par la Coupe du monde 2026, les restaurants vietnamiens au Canada mettent à l'honneur la gastronomie nationale. Au-delà de la restauration, ils voient dans cet événement sportif planétaire une occasion de promouvoir la culture vietnamienne auprès d'une clientèle internationale toujours plus nombreuse.

Des artistes participent aux célébrations de la fête nationale (2 septembre) l'année dernière (Photo : VNA)

Résolution n° 80-NQ/TW : La culture façonne le développement durable de la nation

La culture vietnamienne s’est toujours affirmée comme une source vivifiante, façonnant l’âme, l’intelligence et la résilience du peuple vietnamien. Des chants populaires et des fêtes traditionnelles empreintes d’un fort esprit communautaire aux patrimoines culturels matériels et immatériels reconnus et honorés par le monde, la culture constitue depuis longtemps le socle spirituel de la société vietnamienne.

La baie d'Ha Long. Photo: VNA

📝Édito : Le Vietnam mise sur le droit d’auteur et l’économie du patrimoine pour renforcer la puissance de sa culture

La protection du droit d’auteur, la préservation du patrimoine culturel et le développement de l’économie du patrimoine constituent désormais des leviers majeurs de la stratégie culturelle du Vietnam. Inscrites dans la Résolution n°80 du Bureau politique, ces orientations visent à transformer les ressources culturelles en moteur d’une croissance durable et d’un développement national fondé sur l’identité du pays.