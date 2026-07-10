Plus de 100 artistes d’opéra italiens présenteront "La Traviata" de Verdi à Hanoi

Hanoi (VMA) – Plus de 100 artistes du Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste d’Italie interpréteront le chef-d’œuvre de l’opéra "La Traviata" de Giuseppe Verdi à l’Opéra Hô Guom les 30 et 31 juillet, mettant en lumière une histoire intense et profondément humaine dans le Paris du XIXᵉ siècle.



Œuvre de Giuseppe Verdi, "La Traviata" fait partie avec "Rigoletto" (1851) et "Il trovatore" (1853), de la "trilogie populaire" qui a conféré à Giuseppe Verdi, de son vivant, une gloire internationale incontestée. Créé en 1853 à la célèbre Fenice de Venise, ce drame romantique s’inspire du roman "La Dame aux camélias" d’Alexandre Dumas fils.



Au centre du récit se trouve Violetta Valéry, une célèbre courtisane parisienne habituée à la vie brillante des salons mondains. Entre fêtes, musique et conversations élégantes, son existence semble légère, presque sans profondeur. Mais sa rencontre avec le jeune Alfredo Germont bouleverse subitement sa vision du monde. Pour la première fois, Violetta se confronte à un sentiment véritable et à la possibilité d’une autre vie.



Tous deux décident de quitter la ville pour vivre ensemble, loin de ce milieu qui avait toujours défini l’existence de Violetta. Mais leur bonheur se heurte bientôt aux conventions sociales de leur temps. Le père d’Alfredo intervient, demandant à la jeune femme de renoncer à cet amour afin de préserver l’honneur de sa famille. Violetta accepte, choisissant le sacrifice plutôt que le scandale.



Avec "La Traviata", Giuseppe Verdi signe l’un des opéras les plus bouleversants du répertoire. De l’ivresse des premières fêtes aux larmes du sacrifice, chaque acte déploie des mélodies envoûtantes où la voix s’élève dans toute sa splendeur.



Les duos passionnés, les chœurs éclatants et les orchestrations lumineuses font de cette partition un chef-d’œuvre intemporel. Entre passion, liberté et renoncement, "La Traviata" est bien plus qu’un opéra : c’est un déluge d’émotions d’une intensité rare qui fait couler les larmes et vibrer les cœurs.



Ces représentations marquent la première collaboration du genre entre l’Opéra Hô Guom et le Teatro lirico Giuseppe Verdi, le principal théâtre d’opéra et de ballet de la ville de Trieste. Avec "La Traviata" à l’Opéra Hô Guom, c’est un pont culturel majeur qui se construit, favorisant un enrichissement mutuel entre les scènes européennes et vietnamiennes.



L’Opéra Hô Guom avait déjà coproduit et mis en scène "La Traviata" avec l’Opéra-Ballet national du Vietnam (VNOB) en 2025. Sa collaboration avec le Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste marque la première fois que le théâtre participe directement à la production complète d’un opéra classique aux côtés d’un partenaire international et selon les normes de production internationales.



L’opéra sera mis en scène par Arnaud Bernard et mettra en vedette la soprano Maria Grazia Schiavo, le ténor Klodjan Kaçani et le baryton Federico Longhi.

La production prévue à Hanoi promet de restituer fidèlement l’atmosphère du Paris du XIXe siècle au travers de décors et costumes soigneusement recréés, ainsi que d’une mise en scène psychologiquement fine qui mettra en lumière les nuances intimes des personnages.



Plus de 170 ans après sa création, "La Traviata" demeure l’un des piliers du répertoire mondial, conquérant des générations de spectateurs. Peut-être parce que l’histoire de Violetta ne se limite pas au passé : elle parle d’amour, de sacrifice et de liberté — des thèmes intemporels. Et chaque fois que le rideau tombe demeure cette sensation rare que seul le grand théâtre peut offrir : celle d’avoir assisté à une histoire qui, malgré les années, continue de résonner avec le présent. – VNA

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