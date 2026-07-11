Société

Dix jours au Venezuela : le témoignage des secouristes vietnamiens

Après dix jours passés au cœur de la zone sinistrée au Venezuela, les secouristes vietnamiens reviennent sur une mission marquée par l'engagement, la solidarité et le sens des responsabilités.

Les secouristes vietnamiens arrivent à Hanoï après avoir achevé leur mission d'assistance au Venezuela à la suite du double séisme survenu le 24 juin. Photo : VNA
Les secouristes vietnamiens arrivent à Hanoï après avoir achevé leur mission d'assistance au Venezuela à la suite du double séisme survenu le 24 juin. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Pendant dix jours au cœur de la zone dévastée par le double séisme au Venezuela, les secouristes vietnamiens ont travaillé sans relâche au milieu des décombres et dans des conditions extrêmement difficiles, avec un objectif simple : retrouver une victime de plus et redonner un peu d'espoir aux familles dans l'attente. De retour au Vietnam dans les premières heures du 11 juillet, ils rapportent bien plus que le bilan d'une mission humanitaire accomplie : ils reviennent avec des souvenirs marquants de la souffrance humaine et de la solidarité née au cœur de la catastrophe.

À leur arrivée à l'aéroport international de Noi Bai, les membres de la mission vietnamienne de recherche et de sauvetage ont partagé leur expérience de cette intervention humanitaire au Venezuela.

Le général de brigade Pham Van Ty, chef adjoint du Département de sauvetage et de secours (état-major général), qui dirigeait pour la troisième fois une mission humanitaire vietnamienne à l'étranger, a estimé que la réussite de l'opération reposait avant tout sur le sens des responsabilités et la solidarité envers le peuple vénézuélien.

« En venant aider le Venezuela à faire face aux conséquences du double séisme, nous assumons une responsabilité internationale, mais nous exprimons aussi les sentiments du peuple vietnamien envers le peuple vénézuélien », a-t-il déclaré.

Sous une chaleur accablante, les secouristes ont travaillé dans des bâtiments effondrés où les corps des victimes se décomposaient rapidement. Malgré le risque permanent de nouvelles secousses, les équipes vietnamiennes, réparties en six à huit groupes, sont restées présentes en permanence sur les lieux des opérations pendant toute la durée de la mission.

Le général Pham Van Ty garde surtout en mémoire l'évolution du regard de la population locale envers la délégation vietnamienne. D'abord sceptiques quant à la capacité des secouristes vietnamiens à intervenir dans des zones jugées inaccessibles par d'autres équipes internationales, les habitants ont progressivement exprimé leur émotion et leur reconnaissance à mesure que les victimes étaient retrouvées et remises à leurs familles. Les autorités et la population locales ont salué le sens des responsabilités et la disponibilité constante de la délégation vietnamienne.

vnanet-ty.jpg
Le général de brigade Pham Van Ty, chef adjoint du Département de sauvetage et de secours (état-major général), répond à des questions de journalistes. Photo: VNA


Avant de quitter le Venezuela, la délégation a également remis aux autorités locales l'ensemble des équipements et matériels encore utilisables afin de soutenir la poursuite des opérations de secours et l'aide aux populations sinistrées.

Cette mission au cœur de la catastrophe a profondément marqué les militaires vietnamiens. Pour le capitaine Khuat Cao Khanh, de l'Hôpital militaire 105, chaque minute passée sur le terrain était l'occasion de venir en aide à davantage de victimes.

Une équipe cynophile de recherche et de sauvetage, composée de dix militaires et de huit chiens spécialisés, a également participé aux opérations. Le sous-colonel Tran Quoc Huong, chef du Département de l'identification par l'odorat à l'École intermédiaire n°24, a souligné que les éloges adressés par la présidente par intérim du Venezuela constituaient un encouragement, mais qu'ils devaient surtout inciter les équipes à poursuivre leurs entraînements afin d'être toujours prêtes à intervenir.

Selon lui, la principale leçon de cette mission ne réside pas seulement dans les résultats obtenus, mais aussi dans l'expérience acquise en vue des futures opérations internationales. Évoquant les embrassades, les poignées de main et les larmes des habitants au moment du départ de la délégation vietnamienne, il estime que ces souvenirs resteront gravés dans la mémoire de tous les participants.

« Participer à une mission de recherche et de sauvetage ne consiste pas seulement à sauver des vies. Chaque militaire est aussi un ambassadeur de l'Armée populaire du Vietnam. Ses paroles, ses actes et son comportement doivent toujours être exemplaires », a conclu le sous-colonel Tran Quoc Huong. -VNA

#Venezuela #secours humanitaire #Armée populaire du Vietnam #mission humanitaire #séisme Venezuela
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Chaque individu et chaque organisation doit se concentrer sur les solutions de protection des données dans l'économie numérique. Photo : https://nhandan.vn

Un « bouclier » juridique pour les données

Face à l'essor du commerce électronique, de l'économie numérique et des flux transfrontaliers de données, le Vietnam s'attache à renforcer son cadre juridique afin de mieux protéger les données personnelles, de prévenir les cyberrisques et de concilier sécurité numérique, innovation et intégration économique internationale.

Le général Le Quang Minh, chef adjoint du Département général de la politique, et le général Pham Truong Son, chef d'état-major adjoint de l'Armée populaire du Vietnam, remettent des satisfecit à des collectifs et à des individus exemplaires. Photo : VNA

Les femmes militaires renforcent leur engagement auprès des orphelins

Lancé en 2021, le programme « Mères marraines » a été mis en œuvre avec créativité et efficacité, s’inscrivant dans les mouvements d’émulation de l’armée tout en promouvant l’esprit de solidarité, la responsabilité sociale et les traditions d’entraide du peuple vietnamien.

Des documents et objets remis à la partie vietnamienne. Photo : VNA

Retrouver les traces des soldats tombés au combat

Hô Chi Minh-Ville a reçu des dossiers et des souvenirs de guerre remis par une équipe de recherche de l'Université Texas Tech afin de soutenir l'identification des soldats morts pour la Patrie. Ces documents viendront enrichir les bases de données utilisées pour localiser les lieux d'inhumation et vérifier l'identité des disparus.

Assemblage de smartphones à la SARL Samsung Electronic Vietnam Thai Nguyên, dans le parc industriel de Yên Binh. Photo : VNA

Samsung recrute des talents vietnamiens pour l’IA et les semi-conducteurs

Au cœur de cette stratégie se trouve le programme Samsung Innovation Campus (SIC), lancé en 2019 et désormais présent dans une quarantaine de pays. Le SIC est un programme éducatif international qui aide les jeunes à acquérir des compétences informatiques de pointe et des aptitudes pratiques pour se créer de meilleures perspectives d’avenir.