Société

Programme de logements au profit des enfants des personnes ayant participé à la résistance et victimes de l'agent orange

Le programme vise à améliorer les conditions de vie des enfants des victimes de l'agent orange vivant encore dans des logements précaires, tout en mobilisant l'ensemble de la société pour accélérer sa mise en œuvre.

Des soldats de la province de Thanh Hoa participent à la construction de logements au profit des enfants des personnes ayant participé à la résistance et victimes de l'agent orange. Photo : VNA
Des soldats de la province de Thanh Hoa participent à la construction de logements au profit des enfants des personnes ayant participé à la résistance et victimes de l'agent orange. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le Bureau du gouvernement a récemment publié le document officiel n° 6660/VPCP-KGVX transmettant les instructions de la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra relatives à la mise en œuvre du programme de soutien à la suppression des logements précaires au profit des enfants biologiques des personnes ayant participé à la résistance et victimes de l'agent orange. Les dix provinces et villes concernées sont invitées à lancer simultanément les travaux le 15 juillet 2026.

Selon ce document, sur proposition du ministère de la Défense, la vice-Première ministre a salué les efforts déployés par ce ministère ainsi que par les 24 localités ayant déjà engagé la construction ou la rénovation de 1.422 logements au profit de ce groupe de personnes. Ces derniers, enfants de résistants victimes de l'agent orange, perçoivent une allocation mensuelle mais vivent encore dans des logements précaires. À ce jour, 410 logements ont été achevés et remis à leurs bénéficiaires.

La vice-Première ministre a demandé aux présidents des Comités populaires des dix localités n'ayant pas encore lancé les travaux d'accélérer les préparatifs afin d'organiser, le 15 juillet 2026, une cérémonie de lancement simultané des chantiers. Celle-ci devra se dérouler dans un esprit de solennité, de pragmatisme et d'efficacité, afin de promouvoir la solidarité nationale et de mettre en valeur la portée humanitaire du programme à l'occasion du 79e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Héros morts pour la Patrie (27 juillet 1947 – 27 juillet 2026).

Elle a également demandé aux autorités locales de procéder à un examen rigoureux afin de garantir que les aides soient attribuées aux bénéficiaires éligibles et utilisées conformément aux objectifs fixés. Le soutien ne devra en aucun cas dépasser les plafonds budgétaires prévus dans le Projet relatif aux activités commémoratives du 80e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Héros morts pour la Patrie, approuvé par le Secrétariat du Parti.

Elle a en outre appelé à mobiliser l'ensemble du système politique, les organisations sociopolitiques, les forces armées, les entreprises et la population afin de réunir des ressources supplémentaires et d'achever rapidement les logements. -VNA

#VNHP #logements #victimes de l'agent orange #logements précaires
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