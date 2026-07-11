Phu Quoc : les autorités mobilisées après le chavirement d'une vedette touristique

An Giang (VNA) – Les autorités de la zone spéciale de Phu Quoc, dans la province d'An Giang, coordonnent actuellement leurs efforts avec les forces compétentes afin de secourir les victimes du chavirement d'une vedette touristique et de limiter les pertes humaines.



Selon les premières informations, l'accident s'est produit vers 13 heures le 11 juillet. La vedette touristique immatriculée AG 26751, exploitée par la société Ocean Pearl Island, qui transportait 32 touristes de nationalité indienne et trois membres d'équipage (un pilote, un mécanicien et un employé), a chaviré alors qu'elle reliait l'îlot Hon May Rut au port d'An Thoi. Selon le bilan établi à 15h00 le 11 juillet 2026, l'accident a fait 15 morts.



Dès qu'elles ont été informées de l'accident, les autorités de Phu Quoc ont mobilisé les forces compétentes, avec le soutien des habitants, pour intervenir rapidement sur les lieux. Grâce à cette intervention, plus de 20 personnes ont été ramenées à terre et reçoivent actuellement des soins médicaux.



Les autorités et les forces compétentes poursuivent les opérations de recherche des personnes toujours portées disparues en mobilisant tous les moyens disponibles. Elles ont également demandé aux services compétents d'ouvrir une enquête afin de déterminer les causes de cet accident. -VNA