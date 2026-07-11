Sciences

Un résultat historique pour le Vietnam à l'Olympiade internationale de physique

Avec quatre médailles d'or, une médaille d'argent et deux scores parfaits à l'épreuve théorique, le Vietnam a réalisé sa meilleure performance de l'histoire à la 56e Olympiade internationale de physique.

Les cinq membres de l’équipe nationale vietnamienne participant à la 56e Olympiade internationale de physique (IPhO 2026). Photo : VNA
Les cinq membres de l’équipe nationale vietnamienne participant à la 56e Olympiade internationale de physique (IPhO 2026). Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le ministère de l’Éducation et de la Formation a annoncé, le 11 juillet, que les cinq membres de l’équipe nationale vietnamienne participant à la 56e Olympiade internationale de physique (IPhO 2026) avaient tous remporté une médaille, avec quatre médailles d’or et une médaille d’argent.

Il s’agit du meilleur résultat jamais obtenu par le Vietnam dans cette compétition, marqué notamment par une première historique : deux candidats ont obtenu la note maximale de 30/30 à l’épreuve théorique.

Les médailles d’or ont été décernées à Vu Nguyen Nguyen (lycée d’élite Hanoï-Amsterdam) et Nguyen Nhat Minh (lycée d’élite des Sciences naturelles de l’Université nationale du Vietnam à Hanoï), tous deux auteurs d’un score parfait à l’épreuve théorique, ainsi qu’à Ta Ngoc Minh (lycée d’élite de Bac Ninh) et Nguyen Thi Bich Ngoc (lycée d’élite Le Hong Phong, province de Ninh Binh). La médaille d’argent est revenue à Le Duy Khanh (lycée d’élite Lam Son, province de Thanh Hoa).

Classé parmi les sept meilleures délégations, le Vietnam égale son record de 2017 en nombre de médailles, tout en enregistrant une avancée remarquable grâce à l’excellence des performances individuelles. Ce résultat témoigne de la solidité des connaissances, des capacités de réflexion et de résolution de problèmes des élèves vietnamiens. Il confirme également leur excellence dans l'une des compétitions scientifiques internationales les plus exigeantes au niveau du secondaire.

L’équipe vietnamienne se distingue également par la présence de deux jeunes filles et par le fait que trois de ses membres sont encore en 11e classe (équivalant à la classe de première dans le système scolaire français), ce qui laisse entrevoir de belles perspectives pour la formation des futurs talents scientifiques du pays.

L’IPhO 2026 s’est déroulée à Bucaramanga, en Colombie, du 4 au 12 juillet, avec la participation de 381 lycéens représentant 85 pays et territoires. Les candidats ont disputé deux épreuves de cinq heures chacune – une épreuve théorique et une épreuve expérimentale – destinées à évaluer leur maîtrise des connaissances théoriques et des compétences expérimentales en physique. -VNA

#Nouvelle ère #Olympiade internationale de physique #IPhO 2026
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Le Vietnam brille à l’Olympiade Internationale de Mathématiques 2025

Le Vietnam brille à l’Olympiade Internationale de Mathématiques 2025

Le ministère vietnamien de l'Éducation et de la Formation a annoncé le 19 juillet que les six membres de l’équipe nationale ont tous remporté des médailles à la 66ᵉ Olympiade internationale de Mathématiques (IMO), tenue à Sunshine Coast, dans l’État du Queensland, en Australie.

Voir plus

Essais d'un robot industriel au Centre de formation, de recherche et de développement en robotique industrielle et intelligence artificielle de l'Université des sciences et technologies de Da Nang. Photo : VNA

Le Vietnam bâtit un écosystème national d’intelligence artificielle

Dix-huit mois après l'adoption de la Résolution n°57-NQ/TW, le Vietnam accélère la construction d'un écosystème national d'intelligence artificielle, en s'appuyant sur un cadre juridique renforcé, des investissements stratégiques et le développement de technologies souveraines.

Photo d'illustration: VNA

Le Vietnam accélère son positionnement dans les technologies quantiques

Les technologies quantiques ne relèvent plus d'une simple perspective de recherche ; elles deviennent un élément majeur de la compétition stratégique entre les États. Pour le Vietnam, une préparation rapide permettra de saisir les opportunités et renforcer sa compétitivité dans cette nouvelle ère de développement.

La 22e réunion ministérielle de l'ASEAN sur la science, la technologie et l'innovation (AMMSTI-22) s'est tenue à Vientiane, au Laos, le 26 juin. Photo : asean.org

Le Vietnam plaide pour une coopération scientifique renforcée au sein de l'ASEAN

À l'occasion de la 22e réunion ministérielle de l'ASEAN sur la science, la technologie et l'innovation, le Vietnam a appelé à renforcer la coopération régionale dans les technologies émergentes, estimant qu'elles constituent un levier essentiel pour accroître la compétitivité et favoriser une transformation numérique sûre et durable au sein du bloc.

Au Centre R&D du Parc technologique de Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA

La coopération internationale, un levier pour mobiliser des ressources pour la science et la technologie

Le Vietnam renforce sa coopération internationale afin d’accéder à de nouvelles connaissances, de mobiliser des ressources pour la recherche et d’accélérer le développement de son écosystème scientifique et technologique. Des partenariats avec l’Australie, la Russie ou encore la République de Corée illustrent cette dynamique tournée vers les technologies stratégiques et les secteurs émergents.

Un représentant du Département de la sécurité politique intérieure de la Police de Can Tho dispense des informations sur la cybersécurité aux étudiants de l'Université de Can Tho. Photo : VNA.

Doter les jeunes d’un « bouclier numérique » face à la menace des deepfakes

À compter du 1er juillet 2026, la Loi sur la cybersécurité de 2025 entrera officiellement en vigueur, marquant une étape importante dans le perfectionnement du cadre juridique destiné à protéger le cyberespace au Vietnam. Fait notable, les questions liées à la sécurité des données, à la gouvernance de l’intelligence artificielle (IA) et à la technologie des deepfakes y sont intégrées pour la première fois dans un dispositif de gestion spécifique, imposant des exigences accrues en matière de responsabilité aux organisations et aux individus dans l’environnement numérique.

Laboratoire des semi-conducteurs du Centre de recherche et de développement, basé au Parc de hautes technologies de Hô Chi Minh-Ville. Photo : CTV/CVN

Laboratoires de référence : clé de la maîtrise des technologies

Le Vietnam prévoit de créer entre 10 et 15 grands centres nationaux de recherche et laboratoires de grande envergure, spécialisés dans des domaines tels que l’intelligence artificielle (IA), les semi-conducteurs, les biotechnologies et les nouvelles énergies, afin de soutenir l’objectif de maîtrise des technologies stratégiques.