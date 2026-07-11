Le Premier ministre salue la mission de secours au Venezuela

Hanoï (VNA) – Le 11 juillet, au siège du gouvernement, le Premier ministre Le Minh Hung a participé à une cérémonie en l'honneur de la délégation de l'Armée populaire et de la Police populaire du Vietnam ayant participé aux opérations de secours après le double séisme survenu au Venezuela le 24 juin 2026.



Selon le général de brigade Pham Van Ty, directeur adjoint du Département de sauvetage et de secours, état-major général, dès le double séisme survenu au Venezuela, le ministère de la Défense a proposé d'envoyer au Venezuela des équipes de secours, des équipements ainsi que des vivres et du matériel médical. Après approbation, une mission composée de 124 personnes du ministère de la Défense et de la Sécurité publique, accompagnés de dix chiens de recherche et de nombreux équipements spécialisés, est immédiatement partie pour accomplir cette mission.



Du 29 juin au 7 juillet, les secouristes vietnamiens ont travaillé sans relâche dans des conditions particulièrement difficiles, au milieu des décombres et d'un environnement fortement contaminé. Ils ont retrouvé et extrait les corps de 57 victimes avant de les remettre à leurs familles et aux autorités locales. Ils ont également signalé plusieurs sites susceptibles d'abriter d'autres victimes.



Parallèlement aux opérations de recherche, la délégation a apporté une aide humanitaire aux familles sinistrées. Elle a remis 5,6 tonnes de produits de première nécessité, fait don de 15.000 dollars, assuré des consultations médicales et distribué des médicaments à plus de 132 habitants. Des denrées alimentaires, des couvertures et des vêtements ont également été distribués aux populations touchées.

Des militaires de l'Armée populaire du Vietnam ayant participé aux opérations d'assistance au Venezuela après le double séisme. Photo : VNA



En reconnaissance de ces contributions, la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, a décerné la décoration « Héros du Venezuela » à la délégation vietnamienne et adressé une lettre de remerciement au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam. Les 124 membres de la mission ainsi que l'équipe cynophile ont également été honorés.



Accueillant chaleureusement la délégation à son retour, Le Minh Hung a souligné que le Vietnam, qui avait lui-même connu la guerre et de nombreuses catastrophes naturelles, comprenait profondément la valeur de la solidarité internationale. Aujourd'hui, grâce à ses nouvelles capacités et à son statut renforcé, le pays assume davantage de responsabilités face aux défis communs de l'humanité.



Au nom des dirigeants du Parti et de l'État, le Premier ministre a salué le ministère de la Défense, le ministère de la Sécurité publique, le ministère des Affaires étrangères, la Compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines ainsi que les organismes concernés pour leur coordination efficace dans l'organisation de la mission au Venezuela. Il a particulièrement salué les officiers et soldats qui ont été directement mobilisés dans les zones sinistrées.



Le Premier ministre a appelé à renforcer la sensibilisation à la recherche et au sauvetage ainsi qu'à l'assistance humanitaire internationale, en soulignant qu'ils constituaient une composante essentielle des capacités nationales pour faire face aux menaces sécuritaires non traditionnelles. Il a estimé qu'ils contribuaient également à promouvoir les relations extérieures et à favoriser la paix, la stabilité et le développement dans le monde.



Le chef du gouvernement a demandé de poursuivre la construction d'une force de recherche et de sauvetage d'élite, professionnelle, mobile et capable d'être déployée rapidement. Il a également appelé à renforcer les équipes spécialisées dans la recherche et le sauvetage, la médecine d'urgence et la gestion des catastrophes, conformément aux normes internationales, tout en améliorant les mécanismes de commandement, de coordination et de déploiement intersectoriels.



Le général Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre de la Défense, remet l'Ordre de la Défense de la Patrie de troisième classe à une personne distinguée pour sa contribution remarquable aux opérations d'assistance au Venezuela après le double séisme. Photo : VNA



À cette occasion, le Premier ministre Le Minh Hung et le vice-Premier ministre et ministre de la Défense Phan Van Giang ont remis, au nom du Parti et de l'État, l'Ordre de la Défense de la Patrie ainsi que des certificats de mérite du Premier ministre à plusieurs collectifs et personnes pour leurs résultats remarquables dans les opérations de recherche, de sauvetage, d'assistance humanitaire et de gestion des conséquences du double séisme au Venezuela. -VNA

