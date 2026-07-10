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Hanoï (VNA) – Le ministère vietnamien de la Sécurité publique a organisé, le 10 juillet, au parc technologique de Hoa Lac, à Hanoï, la cérémonie de mise en chantier du siège du Hub régional Asie-Pacifique de lutte contre la cybercriminalité.

L'événement marque une étape importante dans la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité, également connue sous le nom de Convention de Hanoï, et témoigne de l'engagement du Vietnam à renforcer la coopération internationale en faveur d'un cyberespace sûr, sécurisé, fiable et durable.

Lors de la cérémonie, le vice-ministre des Affaires étrangères, Le Anh Tuan, s'est déclaré convaincu que le hub deviendra progressivement un centre régional de référence en matière de formation, de recherche et d'assistance juridique, en particulier au profit des pays en développement engagés dans la ratification et la mise en œuvre de la Convention de Hanoï.

Il a ajouté que le hub servira également de plateforme de partage des connaissances et de renforcement de la coopération internationale dans la lutte contre la cybercriminalité. Il contribuera à renforcer les capacités des services répressifs, des autorités judiciaires et des décideurs face à des cybermenaces de plus en plus complexes. Le hub permettra également de mieux protéger les droits et les intérêts légitimes des citoyens et des entreprises dans l'environnement numérique.

Le ministère des Affaires étrangères poursuivra sa coopération étroite avec le ministère de la Sécurité publique et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) tout au long de la mise en place du centre. Cette coopération portera notamment sur la promotion des partenariats internationaux, la mobilisation du soutien des partenaires au développement, l'intégration du centre dans les mécanismes de coopération régionaux et mondiaux ainsi que l'articulation de ses activités avec la mise en œuvre de la Convention de Hanoï et d'autres initiatives multilatérales pertinentes.

La représentante de l'ONUDC, Delphine Schantz. Photo : VNA

La représentante de l'ONUDC, Delphine Schantz, a qualifié la création de ce centre d'initiative à la fois opportune et stratégique. Selon elle, ce projet témoigne de l'engagement ferme du Vietnam dans la lutte contre la cybercriminalité, le renforcement de la résilience régionale et la promotion de la sécurité dans la région.

Elle a affirmé que l'ONUDC était prête à poursuivre son soutien au gouvernement vietnamien et à travailler en étroite collaboration avec lui afin de permettre au centre d'exploiter pleinement son potentiel et d'apporter des bénéfices durables à l'ensemble de la région Asie-Pacifique.

Le vice-ministre de la Sécurité publique, Pham The Tung, a indiqué que son ministère et l'ONUDC avaient étroitement collaboré à la création du Hub régional Asie-Pacifique de lutte contre la cybercriminalité.

Alors que la Convention des Nations Unies fournit un cadre juridique mondial à la coopération internationale, ce hub constitue l'une des premières initiatives concrètes visant à traduire ces engagements en actions. Il servira de passerelle pour renforcer la coopération entre les pays de la région et au-delà, a-t-il souligné.

Le vice-ministre a ajouté que le hub fonctionnera comme une plateforme régionale de partage d'informations, de recherche, d'analyse et d'alerte précoce sur les nouvelles tendances et les nouvelles méthodes de la cybercriminalité. Il contribuera également à renforcer la coopération transfrontalière dans les enquêtes et le traitement des affaires de cybercriminalité transnationale, améliorant ainsi l'efficacité des services répressifs dans l'ensemble de la région.

Le hub a également été conçu comme un centre régional de référence pour la formation, la recherche et le perfectionnement de spécialistes hautement qualifiés dans les domaines de la cybersécurité, de la criminalistique numérique, de la science des données et de l'application de l'intelligence artificielle à la lutte contre la cybercriminalité.

Enfin, il offrira un espace de coopération aux experts, chercheurs et représentants des services répressifs de différents pays afin de favoriser les échanges de connaissances, le partage des meilleures pratiques et le renforcement des capacités collectives face à l'évolution constante des cybermenaces. -VNA

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