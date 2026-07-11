Environnement

Parc national de Bach Ma, là où la nature révèle toute sa richesse

Le Parc national de Bach Ma, situé dans la commune de Phu Loc, à Hue, est reconnu comme l’un des parcs nationaux possédant la plus riche biodiversité du Vietnam.

Le parc national de Bach Ma abrite de nombreux pins centenaires. Photo : VNA
Le parc national de Bach Ma abrite de nombreux pins centenaires. Photo : VNA

Hue (VNA) - Le Parc national de Bach Ma, situé dans la commune de Phu Loc, à l’endroit où la majestueuse chaîne de Truong Son s’avance le plus près de la Mer Orientale, se distingue par la richesse de ses paysages, de son climat et de ses écosystèmes, parmi les plus remarquables d’Indochine.

Depuis le belvédère de Vong Hai Dai, culminant à plus de 1.400 mètres d’altitude, les visiteurs peuvent embrasser du regard la lagune de Cau Hai, l’estuaire de Tam Giang, la Mer Orientale et les forêts luxuriantes à perte de vue. Aujourd’hui, Bach Ma est reconnu comme l’un des parcs nationaux possédant la plus riche biodiversité du Vietnam.

L’histoire de l’exploration scientifique et de la préservation de ce territoire s’étend sur plus d’un siècle et est étroitement liée à plusieurs étapes importantes de l’histoire nationale. Depuis longtemps, ce massif montagneux joue le rôle de rempart naturel protégeant les plaines côtières du Centre, tandis que ses forêts primaires constituent un réservoir hydrique essentiel pour plusieurs bassins fluviaux. Ces caractéristiques ont attiré l’attention de nombreux scientifiques dès les premières décennies du XXe siècle.​

vnanet-potal-bao-ton-da-dang-sinh-hoc-gan-voi-phat-trien-du-lich-sinh-thai-o-vuon-quoc-gia-bach-ma-hue-8856105.jpg
Langurs à pieds bruns au parc national de Bach Ma. Photo : VNA

Des botanistes tels qu’Eugène Poilane, François Gagnepain et Pierre Lecomte y ont collecté nombre d’échantillons de plantes rares. Les zoologistes Jean Théodore Delacour et Pierre Jabouille y ont, quant à eux, mené d’importants travaux sur l’avifaune locale, notamment sur le faisan d’Edwards, confirmant ainsi la valeur écologique exceptionnelle du site.

Selon les inventaires du Parc national de Bach Ma, la faune comprend 1.728 espèces appartenant à 54 ordres et 266 familles. Parmi elles, 70 figurent dans le Livre rouge du Vietnam, 52 sur la Liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et 15 sont endémiques. Par ailleurs, 14 nouvelles espèces pour la science ont été découvertes et nommées en référence à Bach Ma. On y trouve notamment des espèces rares comme le serpent à rayures vertes, le faisan argenté, l’argus ocellé, le pangolin, le saro ou encore le saola.

La flore et les champignons comptent quant à eux 2.421 espèces, soit près de 17 % de la flore nationale. Cet ensemble comprend 74 espèces inscrites au Livre rouge du Vietnam, 20 figurant sur la Liste rouge de l’UICN et 204 espèces endémiques. Dix nouvelles espèces y ont également été découvertes. Le parc abrite en outre des essences précieuses telles que le bois de rose, le « chò đen », le « gụ mật » ou encore l’orchidée kim tuyến.​

vnanet-potal-bao-ton-da-dang-sinh-hoc-gan-voi-phat-trien-du-lich-sinh-thai-o-vuon-quoc-gia-bach-ma-hue-8856112.jpg
La végétation diversifiée et abondante du parc national de Bach Ma. Photo : VNA.

Sur le plan touristique, le photographe Tran Van Nhat souligne que Bach Ma offre une expérience unique au cœur de la nature grâce à son climat frais et à la sérénité de ses paysages. Il exprime toutefois le souhait de voir les infrastructures routières et électriques ainsi que les anciennes villas françaises être réhabilitées afin de mieux valoriser ce potentiel.

Dans le cadre du projet de développement de l’écotourisme et des loisirs pour la période 2024-2030, approuvé par le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, le parc a identifié 12 sites et 14 circuits écotouristiques. Ces activités sont limitées aux zones administratives et de restauration écologique afin de préserver les espaces de protection stricte.

Le parc a déjà engagé la sélection d’investisseurs pour la première phase, en retenant dix candidats sur dix-sept. Ces investisseurs devront s’acquitter d’une redevance représentant au moins 1 % de leur chiffre d’affaires, tout en respectant des engagements stricts en matière de protection de l’environnement.

À l’avenir, Bach Ma entend enrichir l’expérience des visiteurs en développant une marque d’écotourisme durable, étroitement associée à l’éducation à l’environnement et à la préservation de la biodiversité. -VNA

#Parc national de Bach Ma
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Transition verte, économie circulaire

Sur le même sujet

Papillons au Parc national de Cuc Phuong. Photo : VNA

Parc national de Cuc Phuong : de la conservation au développement durable

Grâce à des modèles de subsistance respectueux de l’environnement, au développement de produits forestiers non ligneux, à l’écotourisme communautaire et à la participation des communautés à la protection des forêts, le projet a contribué à la création d’emplois, à l’augmentation des revenus des ménages et à la sensibilisation à la valeur des ressources forestières.

Voir plus

Dans une station-service à Hai Phong (Nord). Le biocarburant est entré dans les mœurs – et dans les réservoirs – des motocyclistes vietnamiens. Photo: VNA

Le biocarburant E10 présente ses premiers avantages environnementaux au Vietnam

Les premiers résultats indiquent que le déploiement national du biocarburant E10 commence à atteindre ses objectifs, mais qu’un suivi plus complet sur une période plus longue, avec un réseau d’observation plus étendu et des mesures plus fréquentes, est nécessaire pour une évaluation précise et objective.

Développement forestier dans la commune de Phan Son, province de Lam Dong. Photo : nhandan.vn

Le Vietnam jette les bases d'un marché du carbone transparent

Le Vietnam franchit une étape décisive dans sa transition vers une économie bas carbone avec le lancement de sa bourse nationale du carbone. En instaurant un système d'échange de quotas d'émission et de crédits carbone, le pays entend réduire ses émissions de gaz à effet de serre, encourager les investissements verts et préparer ses entreprises aux nouvelles exigences du commerce international liées au climat.

Trajectoire du typhon Maysak, à 14h00 le 3 juillet 2026. Source : NCHMF

Le typhon Maysak se dirige vers Quang Ninh et génère des pluies torrentielles

À 13 h, le typhon se situait à environ 90 km au sud de l’île de Hainan, en Chine, avec des vents de force 8-9 (62 à 88 km/h), des rafales pouvant atteindre la force 11 (103 à 117 km/h), et évoluant en direction ouest-nord-ouest et continuant de provoquer des vents violents et de fortes pluies dans le Nord du Vietnam.

Réception d’un spécimen de pangolin de Java remis par le Comité populaire de la commune de Huong Hiep. Photo: VNA

Deux nouveaux pangolins de Java confiés à un centre de sauvegarde au Vietnam

​Deux pangolins de Java, une espèce en danger critique d’extinction, ont été remis volontairement par des habitants au Centre de sauvetage, de conservation et de développement de la biodiversité du Parc national de Phong Nha-Ke Bang pour y être soignés avant leur réintroduction dans leur milieu naturel.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République To Lam. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam ordonne une gestion proactive des risques de catastrophes naturelles

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a appelé le 29 juin à faire évoluer l'approche nationale face aux catastrophes naturelles, en passant d'une logique de réponse aux urgences à une gestion proactive des risques, afin de mieux protéger la population et de soutenir un développement durable.

Les doucs à pattes noires se nourrissent de plantes indigènes dans la forêt du mont Ba Den. Photo : VNA

Tay Ninh : les doucs à pattes noires du mont Ba Den bénéficient d'une protection active

Au cœur de la forêt naturelle du mont Ba Den, dans la province méridionale de Tay Ninh, vit une population stable de doucs à pattes noires, l'un des primates les plus rares au monde. Leur présence témoigne de la richesse de la biodiversité locale et des efforts déployés pour préserver leur habitat naturel. Espèce emblématique de cette forêt, le douc à pattes noires constitue également un indicateur de la bonne santé de l'écosystème du mont Ba Den, l'un des principaux réservoirs de biodiversité du Sud du Vietnam.

Un épisode caniculaire intense est en cours au Vietnam, avec des températures qui pourraient dépasser les 40 degrés Celsius dans certaines régions. Photo: VNA

Le Nord et le Centre aux prises avec une canicule hors norme

La canicule va jouer les prolongations à travers le pays jusqu’à la fin de la semaine au moins, exposant notamment le Nord et le Centre à des températures extrêmes. Les températures dans les zones montagneuses à l’ouest du Centre pourraient dépasser les 40 degrés Celsius.