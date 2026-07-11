Parc national de Bach Ma, là où la nature révèle toute sa richesse

Hue (VNA) - Le Parc national de Bach Ma, situé dans la commune de Phu Loc, à l’endroit où la majestueuse chaîne de Truong Son s’avance le plus près de la Mer Orientale, se distingue par la richesse de ses paysages, de son climat et de ses écosystèmes, parmi les plus remarquables d’Indochine.

Depuis le belvédère de Vong Hai Dai, culminant à plus de 1.400 mètres d’altitude, les visiteurs peuvent embrasser du regard la lagune de Cau Hai, l’estuaire de Tam Giang, la Mer Orientale et les forêts luxuriantes à perte de vue. Aujourd’hui, Bach Ma est reconnu comme l’un des parcs nationaux possédant la plus riche biodiversité du Vietnam.

L’histoire de l’exploration scientifique et de la préservation de ce territoire s’étend sur plus d’un siècle et est étroitement liée à plusieurs étapes importantes de l’histoire nationale. Depuis longtemps, ce massif montagneux joue le rôle de rempart naturel protégeant les plaines côtières du Centre, tandis que ses forêts primaires constituent un réservoir hydrique essentiel pour plusieurs bassins fluviaux. Ces caractéristiques ont attiré l’attention de nombreux scientifiques dès les premières décennies du XXe siècle.​

Langurs à pieds bruns au parc national de Bach Ma. Photo : VNA

Des botanistes tels qu’Eugène Poilane, François Gagnepain et Pierre Lecomte y ont collecté nombre d’échantillons de plantes rares. Les zoologistes Jean Théodore Delacour et Pierre Jabouille y ont, quant à eux, mené d’importants travaux sur l’avifaune locale, notamment sur le faisan d’Edwards, confirmant ainsi la valeur écologique exceptionnelle du site.

Selon les inventaires du Parc national de Bach Ma, la faune comprend 1.728 espèces appartenant à 54 ordres et 266 familles. Parmi elles, 70 figurent dans le Livre rouge du Vietnam, 52 sur la Liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et 15 sont endémiques. Par ailleurs, 14 nouvelles espèces pour la science ont été découvertes et nommées en référence à Bach Ma. On y trouve notamment des espèces rares comme le serpent à rayures vertes, le faisan argenté, l’argus ocellé, le pangolin, le saro ou encore le saola.

La flore et les champignons comptent quant à eux 2.421 espèces, soit près de 17 % de la flore nationale. Cet ensemble comprend 74 espèces inscrites au Livre rouge du Vietnam, 20 figurant sur la Liste rouge de l’UICN et 204 espèces endémiques. Dix nouvelles espèces y ont également été découvertes. Le parc abrite en outre des essences précieuses telles que le bois de rose, le « chò đen », le « gụ mật » ou encore l’orchidée kim tuyến.​

La végétation diversifiée et abondante du parc national de Bach Ma. Photo : VNA.

Sur le plan touristique, le photographe Tran Van Nhat souligne que Bach Ma offre une expérience unique au cœur de la nature grâce à son climat frais et à la sérénité de ses paysages. Il exprime toutefois le souhait de voir les infrastructures routières et électriques ainsi que les anciennes villas françaises être réhabilitées afin de mieux valoriser ce potentiel.

Dans le cadre du projet de développement de l’écotourisme et des loisirs pour la période 2024-2030, approuvé par le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, le parc a identifié 12 sites et 14 circuits écotouristiques. Ces activités sont limitées aux zones administratives et de restauration écologique afin de préserver les espaces de protection stricte.

Le parc a déjà engagé la sélection d’investisseurs pour la première phase, en retenant dix candidats sur dix-sept. Ces investisseurs devront s’acquitter d’une redevance représentant au moins 1 % de leur chiffre d’affaires, tout en respectant des engagements stricts en matière de protection de l’environnement.

À l’avenir, Bach Ma entend enrichir l’expérience des visiteurs en développant une marque d’écotourisme durable, étroitement associée à l’éducation à l’environnement et à la préservation de la biodiversité. -VNA