Politique

Le dirigeant To Lam fixe les priorités de la sécurité nationale à l’ère nouvelle

Selon Le secrétaire général du Parti et président vietnamien, To Lam, dans la nouvelle ère, la sécurité doit être proactive, lucide et ne jamais relâcher sa vigilance. Elle ne consiste plus seulement à protéger le Parti, l’État, la population, le régime, les institutions et la souveraineté nationale contre les menaces, mais doit aussi s’étendre aux facteurs qui fondent la compétitivité et le développement du pays.

Le secrétaire général du Parti et président vietnamien, To Lam, passe en revue la garde d'honneur de la Sécurité publique populaire. Photo : VNA
Le secrétaire général du Parti et président vietnamien, To Lam, passe en revue la garde d'honneur de la Sécurité publique populaire. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Une cérémonie marquant le 80e anniversaire de la Journée traditionnelle des Forces de sécurité populaire (12 juillet 1946 - 12 juillet 2026) a eu lieu le 11 juillet à Hanoï, au cours de laquelle celles-ci ont reçu l'Ordre de l'Étoile d'or, la noble distinction décernée par le Parti et l'État.

Le secrétaire général du Parti et président vietnamien, To Lam, a assisté à la cérémonie et y a prononcé un discours.

Dans son discours commémoratif, le vice-ministre de la Sécurité publique, le général Pham The Tung, a rappelé que les Forces de sécurité populaire étaient nées dans les premiers jours de la Révolution, alors que le pays faisait face à de graves menaces intérieures et extérieures. Elles ont joué un rôle déterminant dans la défense du jeune pouvoir révolutionnaire. Il a notamment évoqué le démantèlement, le 12 juillet 1946, d'une organisation contre-révolutionnaire installée au 7, rue On Nhu Hau, considéré comme un jalon majeur de l'histoire des Forces de sécurité populaire et à l'origine de la célébration annuelle de leur Journée traditionnelle.

Prenant la parole, le dirigeant To Lam a félicité les Forces de sécurité populaire pour leurs importantes contributions à la protection de la sécurité nationale ainsi qu'à l'édification et à la défense du pays.

vnanet-l2.jpg
Le dirigeant To Lam prononce un discours. Photo : VNA


Face aux profondes mutations de l'environnement international et à l'émergence de nouvelles menaces, il a appelé à partager une vision commune de la sécurité nationale, à renouveler résolument les méthodes de travail et à accomplir avec succès les missions confiées. Il a souligné que dans la nouvelle ère, la sécurité devait être proactive, lucide et ne jamais relâcher sa vigilance. Elle ne consiste plus seulement à protéger le Parti, l’État, la population, le régime, les institutions et la souveraineté nationale contre les menaces, mais doit aussi s’étendre aux facteurs qui fondent la compétitivité et le développement du pays, afin de garantir le fonctionnement stable de l’ensemble des systèmes économique, social et technologique.

Selon lui, les Forces de sécurité populaire doivent continuer à jouer un rôle central dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité, accélérer la modernisation de leurs méthodes de travail, renforcer l'application des sciences et des technologies et adapter leurs plans afin de garantir une sécurité proactive en toutes circonstances.

Le secrétaire général du Parti et président de la République a également demandé d'élargir la protection de la sécurité nationale aux nouveaux espaces et domaines de développement, selon le principe : « là où le développement progresse, la sécurité doit suivre ». Il a insisté sur la nécessité de renforcer la protection dans les domaines de la cybersécurité, des données, des technologies, de l'économie, de l'information et de la culture, tout en améliorant les capacités d'anticipation et de réaction face aux nouvelles formes d'atteintes à la sécurité nationale.

Enfin, To Lam a appelé à poursuivre la construction de Forces de sécurité populaire révolutionnaires, régulières, d'élite et modernes, capables de répondre aux exigences de la nouvelle époque. Il a souligné que leurs membres devaient allier loyauté absolue envers le Parti, la Patrie et le peuple, compétence professionnelle, maîtrise des technologies numériques, esprit d'innovation et capacité d'adaptation rapide aux changements.

vnanet-l3.jpg
Le dirigeant To Lam attache l'Ordre de l'Étoile d'or au drapeau traditionnel des Forces de sécurité populaire. Photo : VNA


À cette occasion, To Lam a remis l'Ordre de l'Étoile d'or aux Forces de sécurité populaire, ministère de la Sécurité publique, en reconnaissance de leurs contributions exceptionnelles à la cause révolutionnaire du Parti et de la nation. -VNA

#Kỷ nguyên mới #KNM #Nouvelle ère #To Lam #ministère de la Sécurité publique #sécurité nationale #Vietnam
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Voir plus

La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra et le gouverneur de la préfecture japonais d'Aichi, Omura Hideaki. Photo: VNA

Promotion de la coopération entre Aichi (Japon) et des localités vietnamiennes

Reconnaissant les atouts d'Aichi et sa coopération déjà établie avec des localités vietnamiennes, la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra a suggéré au gouverneur de la préfecture japonais d'Aichi, Omura Hideaki de continuer de promouvoir la coopération entre sa préfecture et les provinces et villes vietnamiennes, au-delà de Hô Chi Minh-Ville, notamment Hanoï et Phu Tho.

Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Yván Gil Pinto, fait ses adieux à la délégation vietnamienne. Photo : ambassade du Vietnam au Venezuela

Le Venezuela chérit la sincère solidarité du Vietnam

Les autorités vénézuéliennes ont exprimé leur profonde gratitude envers le Vietnam pour son aide opportune et sa solidarité désintéressée, affirmant que ce soutien restera à jamais gravé dans la mémoire du peuple vénézuélien.

Les deux vice-Premiers ministres et ministres de la Défense du Vietnam et du Laos assistent à la cérémonie de pose de la première pierre du projet de construction d’un poste de coordination militaire frontalier commun. Photo: VNA

3e Échange d’amitié de défense frontalière Vietnam-Laos

Le 3e Échange d’amitié de défense frontalière Vietnam-Laos illustre une nouvelle conception de la diplomatie de défense, mettant l'accent non seulement sur la coopération en matière de défense, mais aussi sur la priorité accordée au bien-être des citoyens.

Élèves du lycée internat Nan Ma, commune de Pa Vay Su, province de Tuyen Quang. Photo : VNA

Les écoles frontalières dynamisent les échanges entre le Vietnam et les pays limitrophes

La construction de 248 écoles internat dans des communes frontalières terrestres constitue une tâche majeure du développement socio-économique et de la mise en œuvre de la politique ethnique du Vietnam, contribuant ainsi à améliorer les conditions de vie matérielles et spirituelles des populations des zones frontalières et à renforcer la sécurité et la défense nationales du pays.

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, s’exprime lors de la 4e session du Comité permanent de l’Assemblée nationale. Photo : VNA

Les législateurs veulent renforcer les garanties juridiques pour les cadres agissant dans l’intérêt public

Présentant la proposition du gouvernement, le ministre de la Sécurité publique, Luong Tam Quang, a déclaré que le projet de résolution vise à institutionnaliser les politiques du Parti et à offrir des garanties juridiques aux fonctionnaires qui innovent, voient grand, agissent avec audace et œuvrent pour le bien commun sans se livrer à la corruption, au gaspillage ou à des pratiques malsaines.