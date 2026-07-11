Économie

Le commerce Vietnam-Brésil progresse de 16,8 % au premier semestre 2026

Selon les statistiques brésiliennes du premier semestre 2026, les échanges commerciaux bilatéraux avaient atteint 4,22 milliards de dollars, soit une progression de 16,8 % par rapport à la même période de l'année dernière.

L'ambassadeur du Vietnam au Brésil, Bui Van Nghi, prend la parole lors du séminaire. Photo : VNA
L'ambassadeur du Vietnam au Brésil, Bui Van Nghi, prend la parole lors du séminaire. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – L'ambassade du Vietnam au Brésil a organisé un séminaire consacré à la coopération économique, commerciale et aux investissements bilatéraux afin de faire le point sur les relations entre les deux pays et d'explorer les nouvelles opportunités offertes par leurs marchés respectifs.

Organisé le 9 juillet, l'événement a réuni des représentants des autorités publiques, de l'Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), de l'Association brésilienne pour la promotion de la pêche (ABRAPES), ainsi que des experts et des chefs d'entreprise des deux pays.

Dans son allocution, l'ambassadeur vietnamien au Brésil, Bui Van Nghi, a souligné que, selon les statistiques brésiliennes du premier semestre 2026, les échanges commerciaux bilatéraux avaient atteint 4,22 milliards de dollars, soit une progression de 16,8 % par rapport à la même période de l'année dernière. Les exportations du Brésil vers le Vietnam ont dépassé 2 milliards de dollars (+16,6 %), tandis que les importations brésiliennes en provenance du Vietnam se sont élevées à 2,114 milliards de dollars (+17 %).

Le Brésil demeure un fournisseur majeur du Vietnam en soja, maïs, coton, viande, pâte à papier et minerais... De son côté, le Vietnam exporte principalement des téléphones, des ordinateurs et composants, des machines, des produits textiles, des chaussures ainsi que des produits aquatiques. Cette complémentarité des échanges offre des perspectives prometteuses pour renforcer la coopération dans les domaines de l'investissement, de la logistique, de la transformation industrielle et de l'intégration aux chaînes de valeur mondiales...

L'ambassadeur s'est félicité de l'ouverture des négociations sur un accord commercial préférentiel (PTA) entre le Vietnam et le Marché commun du Sud (Mercosur). Il a également appelé à mettre en place des mécanismes permanents de partage d'informations entre les pouvoirs publics et les entreprises, à renforcer les liens entre les localités des deux pays et à renforcer la coopération dans les énergies renouvelables, les biocarburants, la transformation numérique et l'industrie verte.

De son côté, Thamires Quinhoes, directrice exécutive de l'ABRAPES, a qualifié le Vietnam de l'un des principaux fournisseurs de produits aquatiques du marché brésilien. Selon elle, les entreprises brésiliennes souhaitent également renforcer leur coordination avec les associations professionnelles, les entreprises et les autorités compétentes vietnamiennes afin de partager des informations techniques et de promouvoir le dialogue institutionnel. -VNA

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