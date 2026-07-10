Économie

Les ventes automobiles au Vietnam progressent de 15 %

Le marché automobile vietnamien a enregistré une hausse de 15 % de ses ventes au premier semestre 2026 par rapport à la même période de l'année précédente.

Nguyễn Thị Vân Hà
Voitures sur un parking public à Hai Phong. (Photo : VNA)
Voitures sur un parking public à Hai Phong. (Photo : VNA)


Hanoï, 10 juillet (VNA) – Le marché automobile vietnamien a enregistré une hausse de 15 % de ses ventes au premier semestre 2026 par rapport à la même période de l'année précédente. Les véhicules importés et les modèles hybrides demeurent les segments à la croissance la plus forte.

Le 10 juillet, l'Association des constructeurs automobiles du Vietnam (VAMA) a publié son rapport sur les ventes de juin 2026, témoignant d'une dynamique positive du marché. Les ventes totales ont atteint 31 104 véhicules, soit une augmentation de 4 % par rapport au mois précédent. Cependant, comparées à juin 2025, les ventes restent en baisse d'environ 2,7 %, ce qui indique que la reprise du marché demeure inégale.

Selon la VAMA, les ventes cumulées au premier semestre 2026 s'élèvent à 149 761 véhicules, soit une hausse de 15 % par rapport à la même période de l'année précédente. Les ventes de voitures particulières ont dépassé les 100 000 unités, celles de véhicules utilitaires les 38 000 unités, tandis que celles de véhicules hybrides ont atteint 10 865 unités, soit une hausse de 83 % sur un an.

Cette forte croissance des véhicules hybrides témoigne de la tendance actuelle vers des transports plus économes en carburant et plus respectueux de l'environnement. Rien qu'en juin, les membres de la VAMA ont vendu 2 347 véhicules hybrides, soit une augmentation de 41 % par rapport à mai et près du double du chiffre enregistré en juin 2025, faisant des hybrides le segment du marché connaissant la plus forte croissance.

Parmi les marques membres de la VAMA, Toyota est restée leader du marché avec 6 494 véhicules vendus en juin, représentant environ 27 % des ventes totales de la VAMA. Mitsubishi se classe deuxième avec 3 158 unités, suivie de Ford avec 2 741 unités. Kia et Mazda, toutes deux distribuées par THACO, ont vendu respectivement 2 675 et 2 361 véhicules, complétant ainsi le top 5 des marques les plus vendues du mois.

Il est à noter que l'écart de ventes entre les marques leaders s'est réduit par rapport aux années précédentes, témoignant d'une concurrence accrue sur de nombreux segments, notamment les berlines du segment B, les SUV urbains, les monospaces et les pick-ups.

Les experts du secteur estiment que les bons résultats du premier semestre constituent un socle solide pour une croissance plus soutenue au second semestre. Les constructeurs automobiles devraient lancer de nouveaux modèles, élargir leurs gammes de véhicules hybrides et électriques et déployer des programmes promotionnels pour stimuler la demande.

Grâce à des taux d'intérêt compétitifs pour les prêts automobiles, une offre de véhicules stable et une gamme de produits de plus en plus diversifiée, le marché automobile vietnamien devrait maintenir sa dynamique de croissance jusqu'à la fin de 2026. Les SUV, les monospaces et les véhicules hybrides devraient rester les principaux moteurs des ventes globales du marché.- VNA

Nguyễn Thị Vân Hà
source
#ventes automobiles #Vietnam
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Signature d'un protocole d'accord de coopération entre Becamex VSIP Binh Dinh et la société par actions CNG. Photo : nhandan.vn

Gia Lai mise sur les critères ESG pour attirer des investissements durables

La province de Gia Lai mise sur l'amélioration de son environnement des affaires, le développement des infrastructures et la valorisation de ses atouts afin d'attirer davantage d'investissements. Les autorités locales ambitionnent de faire de la province un nouveau pôle de croissance dans les Hauts Plateaux du Centre.

Illustration du projet de route reliant l'aéroport international de Long Thanh. Photo: VNA

Dong Nai lance trois projets routiers stratégiques pour desservir l’aéroport de Long Thanh

La ville de Dong Nai a lancé simultanément les travaux de trois grands projets routiers destinés à améliorer la desserte de l'aéroport international de Long Thanh, pour un investissement total d'environ 12 000 milliards de dôngs. Ces infrastructures stratégiques doivent renforcer les connexions régionales, fluidifier le transport des marchandises et soutenir le développement industriel et logistique du Sud du Vietnam.

Récolte du riz dans la commune de Xuan Giang, province de Ninh Binh. Photo : VNA

Le Vietnam accélère le développement de la logistique agricole pour renforcer sa compétitivité internationale

L’un des objectifs majeurs du plan de développement du système logistique prévoit que, d’ici 2030, l’ensemble des zones de production agricole, forestière et halieutique concentrées bénéficiera de services logistiques complets, comprenant la traçabilité, le contrôle sanitaire, l’inspection, la certification de qualité, ainsi que la transformation et le développement des marchés.

Située dans la commune de Hiep Phuoc, la zone industrielle de Hiep Phuoc est la plus vaste de Hô Chi Minh-Ville et bénéficie d'un emplacement stratégique sur les rives de la rivière Soai Rap. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville attire 2,6 milliards de dollars d’investissements dans ses zones franches et industrielles au premier semestre

Les zones franches d’exportation et les zones industrielles de Hô Chi Minh-Ville ont attiré plus de 2,6 milliards de dollars d’investissements au premier semestre, soit plus de 61 % de l’objectif annuel. Les nouveaux projets se concentrent principalement dans les secteurs des hautes technologies, des semi-conducteurs, de l’intelligence artificielle et de la transition verte. La métropole accélère ainsi la transformation de son modèle industriel afin de renforcer son attractivité et sa compétitivité dans un contexte de recomposition des chaînes d’approvisionnement mondiales.

Les produits textiles vietnamiens sont actuellement présents sur 138 marchés dans le monde. Les États-Unis demeurent le principal débouché, avec un chiffre d’affaires estimé à plus de 18 milliards de dollars, en hausse d’environ 10 %. Photo: VNA

Les exportations vietnamiennes maintiennent leur dynamique malgré les incertitudes du commerce mondial

Les exportations vietnamiennes ont poursuivi leur dynamique positive au premier semestre 2026, contribuant au développement de la production nationale et restant un moteur essentiel de la croissance économique. Pour atteindre une progression à deux chiffres dans les prochaines années, le pays devra toutefois renforcer sa compétitivité, diversifier ses marchés et réduire sa dépendance aux intrants importés.

Chaîne de production de modules de caméras et de composants électroniques destinés à l’exportation à la Sarl MCNEX VINA (à capitaux 100 % sud-coréens), située dans le parc industriel de Phuc Son, province de Ninh Binh. Photo: VNA

UOB relève fortement sa prévision de croissance du PIB vietnamien à 8,5 % en 2026

La banque singapourienne UOB a relevé sa prévision de croissance du PIB du Vietnam pour 2026 à 8,5 %, contre 7 % auparavant, après les performances économiques meilleures que prévu enregistrées au premier semestre. Cette révision repose sur la solidité de la production manufacturière, la dynamique des investissements et l’afflux soutenu des investissements directs étrangers, malgré les incertitudes liées à l’environnement économique mondial.

Production de cadres photo destinés à l’exportation à la société INTCO Vietnam Co., Ltd. (à capitaux 100 % singapouriens), située dans le parc industriel de Bim Son, province de Thanh Hoa. Photo: VNA

Investissements étrangers : le Vietnam passe de l’attraction des capitaux à une stratégie de développement

Près de quarante ans après l’ouverture de son économie aux investissements étrangers, le Vietnam change d’approche : il ne s’agit plus seulement d’attirer davantage de capitaux internationaux, mais surtout de transformer ces ressources extérieures en leviers pour renforcer les capacités nationales, améliorer la compétitivité et accroître l’autonomie de l’économie, conformément à l’esprit de la Résolution n°10-NQ/TW du Bureau politique.

Vietnam Airlines renforce ses liaisons vers l’Asie du Nord-Est. Photo: VNA

Vietnam Airlines renforce ses liaisons vers l’Asie du Nord-Est

Vietnam Airlines prévoit d’augmenter la fréquence de plusieurs liaisons vers le Japon, la République de Corée et Taïwan (Chine) afin de répondre à la demande croissante de déplacements entre le Vietnam et l’Asie du Nord-Est. Cette expansion s’inscrit dans la stratégie de renforcement du réseau international de la compagnie et de développement des échanges touristiques et économiques.

La consommation des ménages contribue à la croissance économique. Photo: VNA

BAD : la croissance du Vietnam devrait rester la plus forte d’Asie du Sud-Est en 2026

La Banque asiatique de développement (BAD) maintient ses prévisions de croissance du Vietnam à 7,2 % en 2026 et 7,0 % en 2027, confirmant la position du pays comme économie à la croissance la plus rapide d’Asie du Sud-Est. Cette perspective favorable repose sur la solidité du secteur manufacturier, la dynamique des exportations, la stabilité de la demande intérieure et la poursuite des investissements.