Économie

Vietnam et R. de Corée renforcent leur coopération dans le secteur des micro-entreprises

Le Bureau commercial du Vietnam en République de Corée et la Fédération sud-coréenne des micro-entreprises (KFME) ont signé un accord de coopération à Séoul le 10 juillet.

Délégués lors de la cérémonie de signature (Photo : VNA)
Délégués lors de la cérémonie de signature (Photo : VNA)


Séoul, 10 juillet (VNA) – Le Bureau commercial du Vietnam en République de Corée et la Fédération sud-coréenne des micro-entreprises (KFME) ont signé un accord de coopération à Séoul le 10 juillet. Cet accord vise à renforcer les liens entre les micro-entreprises et les petites entreprises, tout en dynamisant les relations économiques et commerciales bilatérales.

Lors de la cérémonie de signature, l'ambassadeur du Vietnam en République de Corée, Vu Ho, a qualifié cet accord d'étape majeure témoignant de la volonté des deux pays de concrétiser la collaboration entre leurs communautés d'affaires. Il a souligné le rôle essentiel des petites et micro-entreprises comme moteurs de croissance pour les deux économies, ajoutant que le renforcement de leurs liens approfondirait le partenariat stratégique global entre les deux pays.

Selon lui, l'accord cible quatre domaines clés : la connectivité aux marchés ; la promotion de la transformation numérique et des modèles commerciaux de franchise ; le soutien aux jeunes entrepreneurs et aux start-ups ; et les services de conseil juridique et commercial.

L'ambassade du Vietnam et son bureau commercial collaboreront étroitement pour concrétiser ces projets et apporter des avantages tangibles aux entreprises des deux pays, a-t-il déclaré.

Le président de la KFME, Song Chi Young, a indiqué que cet accord marque la première initiative de la fédération pour aider les micro-entreprises coréennes à s'implanter sur les marchés étrangers. Il vise également à intensifier les échanges commerciaux et à créer des opportunités pour explorer de nouveaux marchés et bâtir des modèles de coopération mutuellement avantageux.

Selon lui, la jeunesse de la population vietnamienne, le dynamisme de son marché et son fort potentiel de croissance correspondent parfaitement aux atouts que les micro-entreprises sud-coréennes apportent en matière de marques, de technologies et d'expertise de services. Il a proposé une coopération élargie dans les domaines de la promotion des exportations, du commerce électronique, des échanges de jeunes entrepreneurs, de la transformation numérique basée sur l'intelligence artificielle (IA) et de la transformation numérique par l'IA (AX). Il a également assuré les entreprises coréennes du plein soutien de la KFME pour celles qui souhaitent se développer au Vietnam et élaborer des modèles compétitifs sur le marché mondial.

Aux termes de cet accord, les deux parties mettront en place un mécanisme de coordination régulier pour partager des informations sur le marché, faciliter la mise en relation des entreprises et promouvoir le commerce et l'investissement. Ils organiseront conjointement des événements de réseautage d'affaires, des salons professionnels, des expositions, des séminaires et d'autres actions de promotion commerciale afin d'offrir aux entreprises vietnamiennes et coréennes davantage d'opportunités pour développer leur partenariat.

La KFME est l'organisme légalement reconnu en République de Corée pour les micro-entreprises et les petites entreprises. Elle fédère des associations professionnelles et des groupements d'entreprises de tout le pays. La fédération tisse activement des liens avec des organisations étrangères, notamment vietnamiennes, afin d'aider ses membres à identifier les opportunités et à étendre leur rayonnement international.- VNA

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