Accident à Phu Quoc : les secours terminés, les autorités mobilisées pour les suites

An Giang (VNA) – Selon le Comité provincial du Parti d’An Giang, les autorités de la zone spéciale de Phu Quoc, en coordination avec les forces compétentes, ont achevé les opérations de recherche et de sauvetage sur les lieux du grave chavirement d’une vedette touristique survenu dans l’après-midi du 11 juillet au large de Phu Quoc. Elles se concentrent désormais sur la gestion des conséquences de l’accident et la prise en charge médicale des victimes.



À 15h30, les équipes de secours avaient retrouvé les 36 occupants de la vedette. Le bilan faisait état de 15 morts, dont deux femmes et treize hommes, tous de nationalité indienne.



Les autorités de la province d’An Giang ont demandé au Service provincial de la Santé et aux établissements médicaux de la zone spéciale de Phu Quoc d’assurer les premiers secours et le traitement des victimes. Elles collaborent avec la Police provinciale et les autorités de Phu Quoc afin de déterminer les causes des décès et d’accomplir les procédures nécessaires à la conservation des corps de cinq victimes à l’Hôpital général de Kien Giang et des dix autres à l’Hôpital Cho Ray.



Les autorités de Phu Quoc ont chargé les établissements médicaux d’administrer les premiers soins aux victimes et de leur fournir un hébergement et des repas afin de favoriser leur rétablissement. Une délégation a également été constituée pour rendre visite aux victimes et à leurs familles, les soutenir moralement et partager leurs pertes et leurs difficultés.



La Police provinciale, en coordination avec les organismes concernés, est chargée de procéder rapidement à l’examen des lieux, d’enquêter sur les causes de l’accident et de traiter l’affaire conformément à la loi. Elle devra également contrôler les établissements organisant des circuits et des liaisons touristiques par voie d’eau dans la zone spéciale de Phu Quoc, afin de corriger rapidement les irrégularités et de sanctionner sévèrement les contrevenants.



La province a par ailleurs demandé au Service du Tourisme de collaborer étroitement avec les organismes diplomatiques compétents afin de mettre en œuvre les mesures de protection consulaire et d’apporter rapidement une assistance aux familles des victimes, conformément à la législation en vigueur.



Selon les informations précédemment publiées par la VNA, vers 13h le 11 juillet 2026, la vedette rapide de transport de passagers Ocean Pearl Island, immatriculée AG-26751, appartenant à la SARL de tourisme MINH HUY PQ, a quitté l’îlot Hon May Rut Ngoai en direction du port international d’An Thoi avec à son bord 32 passagers indiens, membres d’un groupe touristique d’Ocean Pearl, trois membres d’équipage et un guide vietnamien. Environ 400 mètres après son départ, de fortes rafales de vent ont provoqué son chavirement, entraînant ce grave accident. -VNA