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Le plan directeur à cent ans de Hanoi trace la voie d’une croissance durable

Conformément à ce plan, Hanoi vise à maintenir une croissance annuelle du produit intérieur brut régional (PIBR) de 11% entre 2026 et 2035, puis entre 2036 et 2045, avant de se modérer à 5% entre 2046 et 2065 et à 4,5% entre 2066 et 2085.

Paysage le long du boulevard Thang Long. Le plan directeur repose sur un modèle urbain qualifié de «multi-niveaux, multi-couches, multi-pôles et multi-centres. Photo: VNA
Paysage le long du boulevard Thang Long. Le plan directeur repose sur un modèle urbain qualifié de «multi-niveaux, multi-couches, multi-pôles et multi-centres. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Hanoi a dévoilé un plan directeur à cent ans qui définit une vision ambitieuse pour devenir une métropole connectée au monde, portée par l’innovation, la technologie et une croissance économique durable.

Conformément à ce plan, Hanoi vise à maintenir une croissance annuelle du produit intérieur brut régional (PIBR) de 11% entre 2026 et 2035, puis entre 2036 et 2045, avant de se modérer à 5% entre 2046 et 2065 et à 4,5% entre 2066 et 2085.

Au-delà de 2085, la ville ambitionne de devenir une métropole prospère, harmonieuse et connectée au monde, préservant son patrimoine culturel millénaire tout en servant de pôle d’échanges commerciaux, de savoir et d’innovation. Le plan prévoit également le développement d’une structure urbaine à plusieurs niveaux et d’une économie spatiale moderne.

À cette fin, Hanoi considère la science, la technologie, l’innovation et le développement fondé sur la connaissance comme les principaux moteurs de cette transformation.

Truong Gia Binh, président du groupe FPT, a déclaré que cette vision s’inscrit dans la lignée de l’appel lancé par le secrétaire général du Parti et le président de la République, Tô Lâm, à concrétiser les aspirations de développement du pays dans cette nouvelle ère, ainsi que dans la volonté du gouvernement de faire de Hanoi un modèle de gouvernance urbaine moderne.

À l’échelle mondiale, des mégapoles telles que Tokyo (Japon) et Séoul (République de Corée) ont acquis une notoriété internationale grâce à leur vision en matière de convergence des espaces numériques et des espaces patrimoniaux, a-t-il estimé.

Truong Gia Binh s’est dit convaincu que Hanoi pourrait devenir un pôle d’innovation en Asie-Pacifique d’ici 2045 et, à terme, un véritable «perle mondiale du savoir ».

Le monde des affaires a également promis son soutien à cette vision à long terme de la ville.

Le directeur général de Samsung Vietnam, Na Ki Hong, a souligné que le plan met l’accent sur le développement de ressources humaines de haute qualité grâce à une coopération renforcée entre les agences gouvernementales, les établissements d’enseignement et les entreprises.

Samsung a signé un protocole d’accord avec Hanoi afin de coopérer au développement des talents technologiques et de renforcer ses liens avec les établissements d’enseignement.

Dans les années à venir, Samsung continuera de travailler en étroite collaboration avec Hanoi pour mettre en œuvre un large éventail d’initiatives visant à renforcer la capacité d’innovation et à former les talents, conformément à la résolution n°57 du Politburo sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale, ainsi qu’aux priorités de développement actuelles de la ville, a-t-il indiqué.

Pour soutenir Hanoi dans la réalisation de sa vision du centenaire, FPT a également proposé deux initiatives clés : investir dans le développement des talents numériques et promouvoir la culture numérique, tout en se déclarant disposé à collaborer avec la ville à l’élaboration d’un référentiel de compétences numériques et à la formation d’une main-d’œuvre hautement qualifiée.

Les économistes estiment que la réussite du plan directeur dépendra non seulement d’une mise en œuvre rigoureuse des politiques publiques, mais aussi de la mobilisation d’investissements suffisants pour les infrastructures de transport, les nouveaux quartiers urbains et d’autres grands projets.

Le Dr Trân Xuân Luong, directeur adjoint de l’Institut de recherche et d’évaluation immobilières de l’Association vietnamienne des agents immobiliers (VARS IRE), a déclaré que le financement des secteurs public et privé, y compris des investisseurs internationaux, sera essentiel à la concrétisation de cette vision à long terme.

Il a souligné que, malgré les difficultés persistantes liées à l’incertitude mondiale, notamment les tensions géopolitiques et les fluctuations économiques, les progrès réalisés dans les technologies de construction, le développement souterrain, la gestion urbaine intelligente et l’attractivité continue du Vietnam pour les investissements étrangers offrent des conditions favorables à sa mise en œuvre.

Nguyên Canh Cuong, maître de conférences à l’Université d’économie et de commerce de l’Université nationale du Vietnam à Hanoi, a déclaré que les villes sont devenues les principaux moteurs de la compétitivité nationale dans l’économie mondiale actuelle.

Il a ajouté que le plan directeur de Hanoi positionne la capitale non seulement comme le centre politique du Vietnam, mais aussi comme un pôle national d’innovation, de finance, d’éducation, de technologie et d’industries culturelles.

Ce plan directeur à cent ans constitue une stratégie de développement pour Hanoi, a-t-il affirmé, soulignant qu’il s’agit d’un plan directeur pour la croissance économique du Vietnam au cours des prochaines décennies. – VNA

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#plan directeur à cent ans de Hanoi
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