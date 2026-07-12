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L’hôpital Cho Rây vient en aide aux victimes du naufrage de leur bateau à Phu Quôc

Le directeur de l’hôpital, le Dr Pham Thanh Viêt, a déclaré qu’immédiatement après avoir été informé de l’accident, l’hôpital a dépêché des médecins travaillant à l’hôpital de Phu Quoc à l’hôpital international Sun Group afin de prodiguer des soins d’urgence et intensifs à deux patients grièvement blessés.

Les victimes du naufrage reçoivent des soins médicaux dans un hôpital sur l'île de Phu Quôc. Photo : VNA
Les victimes du naufrage reçoivent des soins médicaux dans un hôpital sur l'île de Phu Quôc. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – L’hôpital Cho Rây de Hô Chi Minh-Ville a envoyé une équipe médicale spécialisée et du matériel de réanimation de pointe dans la zone spéciale de Phu Quôc, dans la province de An Giang, au delta du Mékong, afin de participer aux soins des victimes du naufrage mortel d’un hors-bord au large de l’île, le 11 juillet.

Le directeur de l’hôpital, le Dr Pham Thanh Viêt, a déclaré qu’immédiatement après avoir été informé de l’accident, l’hôpital a dépêché des médecins travaillant à l’hôpital de Phu Quôc à l’hôpital international Sun Group afin de prodiguer des soins d’urgence et intensifs à deux patients grièvement blessés.

Parallèlement, des spécialistes de l’hôpital Cho Rây ont mené des téléconsultations avec les équipes médicales de Phu Quôc afin de déterminer les meilleures options de traitement.

L’hôpital a également collaboré avec l’hôpital de Kiên Giang pour acheminer du sang et du matériel médical supplémentaire à Phu Quôc. Il devrait recevoir les corps de 10 victimes pour des examens complémentaires.

Parmi les deux patients soignés à l’hôpital international Sun Group, un homme né en 1987 a repris conscience et son état est stable, bien qu’il ait toujours besoin d’oxygène. L’autre patient demeure dans le coma et est placé sous ventilation mécanique après avoir subi de multiples blessures graves, notamment une hémorragie sous-arachnoïdienne, des fractures de côtes, un traumatisme pulmonaire et une suspicion de lésion cardiaque.

L’accident s’est produit vers 13 h le 11 juillet lorsqu’un hors-bord transportant 32 touristes, trois membres d’équipage et un guide touristique a chaviré sous l’effet d’une météo agitée à environ 400 mètres de la côte, alors qu’il effectuait la liaison entre l’île de Hon May Rut Ngoai et le port de An Thoi, faisant 15 victimes parmi les touristes. – VNA

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#naufrage du bateau à Phu Quôc #hôpital Cho Rây de Hô Chi Minh-Ville
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