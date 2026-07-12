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Les mesures de sécurité des ferries se renforcent après le naufrage à Phu Quôc

L’Administration maritime et fluviale du Vietnam, le Registre du Vietnam et le Département provincial de la construction ont reçu pour instruction de se coordonner avec les garde-frontières, les garde-côtes, la sécurité publique et les autorités locales afin de déterminer les causes de l’accident, d’en gérer les conséquences, d’identifier et de corriger toute défaillance de la gestion de l’État, d’apporter un soutien aux victimes et à leurs familles et de rendre compte régulièrement de l’avancement de l’enquête.

Un ferry à passagers à grande vitesse. Photo d'illustration: VNA
Un ferry à passagers à grande vitesse. Photo d'illustration: VNA

Hanoi (VNA) - Le vice-ministre de la Construction, Nguyên Xuân Sang, a signé pour promulgation samedi soir 11 juillet un décret ordonnant un renforcement des mesures de sécurité pour le transport fluvial et maritime de passagers, en particulier pour les liaisons par ferry et les lignes touristiques desservant Ly Son, Côn Dao, Phu Quôc, Cat Bà et la baie de Ha Long, suite au naufrage mortel survenu le même jour dans la zone spéciale de Phu Quôc.

L’Administration maritime et fluviale du Vietnam, le Registre du Vietnam et les services provinciaux de la construction ont reçu pour instruction de se coordonner avec les garde-frontières, les garde-côtes, la sécurité publique et les autorités locales afin de déterminer les causes de l’accident, d’en gérer les conséquences, d’identifier et de corriger toute défaillance de la gestion étatique, d’apporter un soutien aux victimes et à leurs familles et de rendre compte régulièrement de l’avancement de l’enquête.

Il a également été demandé aux unités compétentes, dans le cadre de leurs mandats, de mener ou de superviser des inspections complètes des conditions de sécurité du transport fluvial et maritime, tant sur le lieu de l’accident que dans d’autres zones présentant des conditions d’exploitation similaires.

Le ministère a exigé un contrôle renforcé des services de transport fluvial de passagers, en particulier ceux reliant le continent aux îles, notamment les liaisons vers Ly Son, Côn Dao, Phu Quôc, Cat Ba et la baie de Ha Long.

Ces unités doivent également collaborer étroitement avec les forces de l’ordre afin de vérifier le respect par les opérateurs des règles de sécurité fluviale et maritime, notamment par mauvais temps, et remédier rapidement à toute infraction ou lacune en matière de sécurité constatée lors des inspections, entre autres tâches.

L’accident s’est produit vers 13h00 le même jour, à environ 200 mètres au large de Hon May Rut, dans les eaux de An Thoi, dans la zone spéciale de Phu Quôc, au sud de la province de An Giang. À 15h00, les autorités ont confirmé le décès de 15 personnes. – VNA

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#mesures de sécurité des ferries #mesures de sécurité pour le transport fluvial et maritime de passagers
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