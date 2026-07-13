À la recherche des martyrs de la grotte de Da Sap

Da Nang (VNA) - Plus d'un demi-siècle après avoir été ensevelis sous les bombardements dans la grotte de Da Sap (ancienne grotte logistique K600), située dans la commune de Ha Nha, à Da Nang, le processus de recherche et de rapatriement des dépouilles des héros morts pour la Patrie a officiellement débuté avec la cérémonie de lancement des fouilles organisée par le Commandement militaire de la ville.



Cette opération marque non seulement le début d'une mission particulièrement difficile dans une région montagneuse escarpée, mais aussi la poursuite de la tradition vietnamienne de gratitude envers les générations qui ont sacrifié leur vie pour la nation.



Autrefois connue sous le nom de grotte logistique K600, la grotte de Da Sap servait de dépôt de vivres, d'armes et de munitions destinés à assurer le soutien logistique des champs de bataille, notamment celui de Quang Da. Selon les témoignages d'anciens combattants, aux alentours du 25 avril 1969, après que son emplacement eut été découvert, la zone fut violemment bombardée par l'aviation et l'artillerie ennemies. L'entrée de la grotte s'effondra, ensevelissant de nombreux cadres et soldats.



Le colonel Tran Huu Ich, commandant du Commandement militaire de Da Nang, a indiqué que les préparatifs avaient nécessité un important travail de vérification des informations, de collecte d'archives, de rencontre avec des témoins et d'organisation d'un colloque scientifique afin de recouper les différentes sources. Il a précisé qu'il ne s'agissait pas d'une grotte isolée, mais d'un vaste réseau de cavités, dont plusieurs secteurs continuent d'être étudiés plus de cinquante ans après les faits. Les premières investigations ont permis de confirmer la présence d'informations concernant huit martyrs tombés dans la zone de Da Sap.



Les opérations d'excavation s'annoncent particulièrement complexes en raison du relief accidenté. L'accès à la grotte nécessite plus d'une heure de marche en montagne, tandis que l'intérieur renferme encore des bombes, des munitions et des explosifs non désamorcés. De plus, la structure de la grotte est gravement endommagée après plusieurs décennies.



Malgré le temps écoulé, de nombreuses traces de la guerre subsistent : sandales en caoutchouc, toile de parachute, imperméables, grosses piles, câbles de transmission, couteaux, portefeuilles personnels, boîtes de conserve, brosses à dents, cartouches de fusil AK, ainsi qu'un dépôt contenant environ 18 à 20 obus de mortier de 82 mm et des obus d'artillerie de 105 mm. Dans la zone où le bombardement aurait provoqué l'effondrement de la grotte, les équipes ont également découvert une paire de sandales féminines ainsi que divers objets personnels et un fragment de tibia d'une longueur de 30 à 40 centimètres affleurant à la surface.

Le commandement militaire de la ville de Da Nang inspecte la zone de Hang Da Sap (village de Lam Tay, commune de Ha Nha), où de nombreux objets appartenant à des soldats tombés au combat sont découverts. Photo : VNA





« Après avoir inspecté le site, nous avons conclu qu'il était indispensable d'élaborer un plan d'intervention extrêmement rigoureux, avec l'appui des organismes spécialisés, en particulier des unités du génie, afin d'évaluer tous les risques et de garantir une sécurité absolue aux militaires engagés dans cette mission », a souligné le colonel Tran Huu Ich.



Le Commandement militaire de Da Nang est déterminé à poursuivre les recherches afin de permettre aux martyrs de reposer dignement dans les cimetières de leurs localités d'origine. Les équipes mobilisées ont reçu une formation spécifique et sont prêtes à installer des camps temporaires et à rester plusieurs jours en forêt jusqu'à l'achèvement de la mission.



Le colonel Tran Huu Ich a rappelé que si les générations actuelles vivent aujourd'hui en paix et dans un pays indépendant en plein développement, de nombreux soldats reposent encore dans les montagnes plus de cinquante ans après la guerre. Le rapatriement de leurs dépouilles constitue non seulement une mission politique, mais aussi un devoir moral, un geste sacré de reconnaissance envers ceux qui ont sacrifié leur vie pour la Patrie.



Selon Mai Thanh Sang, président du Comité populaire de la commune de Ha Nha, les autorités locales participent activement à cette opération dans le cadre de la campagne « 500 jours et nuits ». Elles coopèrent avec le Commandement militaire de Da Nang pour les enquêtes de terrain, la collecte d'informations historiques et l'organisation des recherches. La découverte et le rapatriement des dépouilles revêtent une importance particulière, tant pour rendre hommage aux martyrs à l'approche de la Journée des morts et des invalides de guerre (27 juillet) que pour transmettre aux jeunes générations les valeurs du patriotisme et de la tradition révolutionnaire.



Selon le calendrier prévu, la cérémonie d'hommage funèbre et l'inhumation auront lieu le 14 juillet au cimetière des martyrs de la commune de Ha Nha, mettant ainsi un terme à une quête de plus d'un demi-siècle pour retrouver les soldats tombés héroïquement pour l'indépendance et la liberté nationales. -VNA