Société

Le ministère vietnamien des Affaires étrangères mobilisé en faveur des victimes de l’accident de bateau à Phu Quôc

À la suite de l’accident d’un canot touristique survenu le 11 juillet à Phu Quôc, dans la province d’An Giang, le ministère vietnamien des Affaires étrangères coordonne étroitement avec les autorités locales, les organismes compétents et les représentations diplomatiques indiennes au Vietnam les mesures d’assistance aux victimes, de protection consulaire et de rapatriement des dépouilles des touristes décédés.

Nguyễn Thanh Bình
Les médecins de l’Hôpital Cho Rây, en coordination avec ceux de l’Hôpital Mat Troi Phu Quoc, prodiguent des soins intensifs aux victimes de l’accident de naufrage du canot à Phu Quôc. Photo: VNA
Les médecins de l’Hôpital Cho Rây, en coordination avec ceux de l’Hôpital Mat Troi Phu Quoc, prodiguent des soins intensifs aux victimes de l’accident de naufrage du canot à Phu Quôc. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – À la suite du naufrage d’un canot touristique survenu le 11 juillet 2026 à Phu Quôc en raison de mauvaises conditions météorologiques, le ministère vietnamien des Affaires étrangères (AE) coordonne étroitement ses actions avec les autorités de la province d’An Giang, la Zone administrative spéciale de Phu Quôc, les organismes compétents ainsi qu’avec les représentations diplomatiques indiennes au Vietnam afin de mettre rapidement en œuvre les mesures de protection consulaire nécessaires.

Dès réception des informations sur l’accident, le ministère des Affaires étrangères a adressé une note diplomatique à l’ambassade d’Inde à Hanoï ainsi qu’au consulat général d’Inde à Hô Chi Minh-Ville. Parallèlement, l’ambassade du Vietnam en Inde a transmis une note au ministère indien des Affaires étrangères afin de l’informer officiellement de l’incident.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a adressé un message de condoléances à son homologue indien, Subrahmanyam Jaishankar, ainsi qu’aux familles des victimes, soulignant que le gouvernement vietnamien avait demandé aux organismes compétents de déployer toutes les mesures nécessaires pour venir en aide aux personnes touchées.

Le chef de la diplomatie vietnamienne a également demandé aux unités relevant de son ministère ainsi qu’aux représentations vietnamiennes en Inde de coopérer étroitement avec l’ambassade d’Inde à Hanoï, le consulat général d’Inde à Hô Chi Minh-Ville et les organismes concernés afin d’apporter une assistance rapide aux victimes. Le Vietnam poursuivra sa coopération avec la partie indienne pour gérer les conséquences de ce tragique accident.

Une délégation du ministère des Affaires étrangères, conduite par la vice-ministre Lê Thi Thu Hang et composée de responsables du Département consulaire ainsi que du Service des Affaires extérieures de Hô Chi Minh-Ville, s’est rendue directement sur les lieux du drame. Elle a coordonné ses actions avec les autorités locales, l’ambassade et le consulat général d’Inde afin de soutenir les victimes, d’accompagner les démarches liées aux funérailles des touristes décédés et d’organiser dans les meilleurs délais le rapatriement des dépouilles vers leur pays d’origine.

L’ambassadeur d’Inde au Vietnam a indiqué que les plus hauts dirigeants indiens suivaient cette affaire avec une grande attention. Il a exprimé son émotion face à la sollicitude témoignée par les dirigeants vietnamiens et adressé ses sincères remerciements aux autorités vietnamiennes, au ministère des Affaires étrangères ainsi qu’aux autorités locales pour leur réaction rapide et responsable. Il a également salué la décision d’accorder une aide financière aux victimes, estimant qu’elle constituait un soutien précieux pour les familles endeuillées.

S’agissant des dépouilles des touristes décédés, le Service des Affaires extérieures de Hô Chi Minh-Ville a coordonné avec les organismes compétents leur transfert au Centre de médecine légale de la ville afin d’assurer leur conservation et les formalités médico-légales nécessaires. Parallèlement, ce service a mis en place une permanence fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ainsi que deux équipes chargées de l’assistance juridique et de l’accueil des familles des victimes.

Les autorités vietnamiennes ont également coopéré avec les services compétents du ministère de la Sécurité publique afin d’accomplir les formalités d’entrée sur le territoire vietnamien pour les représentants des autorités de l’État indien du Tamil Nadu, venus au Vietnam afin de représenter les familles dans le traitement de cette affaire.

Dans les prochains jours, le ministère vietnamien des Affaires étrangères poursuivra sa coordination étroite avec le Comité populaire de la province d’An Giang, la Zone administrative spéciale de Phu Quôc, les organismes concernés, l’ambassade du Vietnam en Inde, l’ambassade d’Inde au Vietnam ainsi que le consulat général d’Inde à Hô Chi Minh-Ville afin de suivre de près l’évolution de la situation, d’accélérer les démarches consulaires et les mesures de protection des citoyens, et d’assurer le rapatriement des dépouilles des touristes décédés vers l’Inde, conformément aux souhaits de leurs familles. -VNA

Nguyễn Thanh Bình
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