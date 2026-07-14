Le « mapping 3D » plonge les visiteurs au cœur du patrimoine vietnamien

L’exposition multisensorielle « Giao thời » (Transition), une présentation artistique utilisant la technologie moderne de mapping 3D associée à des systèmes de capteurs interactifs, constitue actuellement l’une des attractions majeures du Musée des Femmes du Vietnam. Elle invite le public à entreprendre un voyage inédit à travers les valeurs culturelles vietnamiennes.

Les visiteurs sont guidés dans trois espaces d’expérience successifs, correspondant à trois sources fondamentales : la nature, la culture et le patrimoine. Le premier espace, intitulé « Khởi lưu - Mạch nguyên sinh » (Origine - Source première), ouvre un univers aux origines du vivant, où des effets lumineux et des images numériques permettent de ressentir la vitalité de la nature ainsi que le lien étroit entre l’être humain et son environnement.

Le parcours se poursuit avec l’espace « Cội thiêng - Mạch văn hóa » (Racines sacrées - Courant culturel), qui ramène les visiteurs vers les profondeurs de l’histoire nationale et les différentes strates de la culture vietnamienne. L’expérience s’achève avec « Sắc thời - Mạch di sản » (Éclats du temps - Courant patrimonial), consacré aux valeurs du patrimoine transmises à travers les générations.

Grâce au langage de l’infographie numérique et de la technologie 3D mapping, des images familières de l’art populaire vietnamien apparaissent sous une forme vivante et contemporaine, favorisant une connexion entre les valeurs traditionnelles et la créativité de l’époque actuelle.

La combinaison de la lumière, du son et des technologies de projection offre aux visiteurs une véritable « immersion visuelle » dans le courant culturel allant du passé au présent. Lorsque la technologie est utilisée de manière créative et responsable, elle devient un moyen permettant au public d’accéder au patrimoine sous une forme plus originale et plus attrayante.

Grâce aux outils numériques, le patrimoine ne se limite plus à la conservation des objets ou à la transmission des récits du passé. La technologie contribue également à maintenir ces valeurs dans la vie contemporaine et à inspirer les générations futures.

Avec l’art de la projection 3D mapping, les systèmes de capteurs interactifs et une approche narrative moderne, des éléments culturels familiers sont ainsi réinterprétés sous une forme nouvelle, dynamique et plus proche du public contemporain, en particulier des jeunes.

Organisée par le Musée des Femmes du Vietnam en collaboration avec VietArt, LumiPark et LumiTech, l’exposition accueille les visiteurs jusqu’au 31 juillet. -VNA