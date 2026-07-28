Con Dao – une "terre de mémoire" au cœur de la mer

Du 1er au 22 juillet, près de 72.500 visiteurs se sont rendus aux cimetières de Hang Duong et de Hang Keo, au musée et sur les différents sites historiques de Con Dao.

Hanoï (VNA) - Du 1er au 22 juillet, près de 72.500 visiteurs se sont rendus aux cimetières de Hang Duong et de Hang Keo, au musée et sur les différents sites historiques de Con Dao. Face à cette forte affluence, les autorités ont renforcé les dispositifs de sécurité, de circulation, de protection de l’environnement et d’accueil des visiteurs.

Sur les différents sites historiques, les autorités présentent une exposition thématique intitulée « Un temps à ne jamais oublier – Une vie de reconnaissance ».

Rassemblant près de 200 documents, photographies et objets, elle retrace les 113 années d’existence de la prison de Con Dao ainsi que les luttes révolutionnaires qui s’y sont déroulées, symbole de la résistance, du patriotisme et de l’esprit indomptable du peuple vietnamien.Au cimetière de Hang Duong, des milliers de visiteurs se recueillent en silence devant les tombes des martyrs.

Au-delà de son rôle de lieu de mémoire, Con Dao poursuit son développement durable grâce à des investissements dans les infrastructures, le tourisme écologique et la préservation des écosystèmes.

À l’occasion du 79ᵉ anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie, l’archipel réaffirme ainsi sa place de haut lieu de mémoire nationale, où le devoir de mémoire s’accompagne d’un engagement en faveur d’un développement durable. -VNA