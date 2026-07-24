Un devoir du cœur : rendre leur nom aux soldats tombés pour la Patrie

La guerre est terminée depuis plus d'un demi-siècle. Pourtant, des centaines de milliers de soldats tombés pour la Patrie demeurent encore sans identité. Derrière chaque tombe anonyme, une famille continue d'attendre, parfois depuis des décennies.

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La guerre est terminée depuis plus d'un demi-siècle. Pourtant, des centaines de milliers de soldats tombés pour la Patrie demeurent encore sans identité. Derrière chaque tombe anonyme, une famille continue d'attendre, parfois depuis des décennies.

Pour honorer ceux qui ont sacrifié leur vie pour la nation, le ministère vietnamien de la Sécurité publique déploie une campagne nationale de collecte d'échantillons ADN auprès des familles des soldats tombés au combat. Au-delà d'une mission politique, il s'agit d'un véritable devoir du cœur : rendre un nom aux héros tombés pour la Patrie et leur permettre de retrouver les leurs.

À plus de cent ans, Nguyen Thi Tau, mère héroïque vietnamienne, pleure toujours son fils tombé au combat en 1975. Lorsque les policiers sont venus à son domicile pour procéder au prélèvement d'un échantillon ADN, l'émotion l'a submergée. Après plus d'un demi-siècle d'attente, l'espoir de retrouver son fils renaît enfin.