Deux soldats tombés au col de Pha Din rapatriés

Plus de sept décennies après la guerre, certains soldats restent encore introuvables. Suite aux informations fournies par les habitants, le commandement militaire provincial a mené des fouilles dans le village de Long, commune de Quai To, au cours desquelles les dépouilles des deux martyrs ont été retrouvées.

Plus de 70 ans après leur chute dans la forêt du col de Pha Din, les dépouilles de deux martyrs vietnamiens ont été retrouvées par l'équipe de recherche et de sauvetage du commandement militaire provincial de Dien Bien.

Leur long voyage de retour a commencé à l'endroit même où ils ont fait l'ultime sacrifice durant la guerre de résistance.

Le col de Pha Din, situé dans la province montagneuse de Dien Bien, au nord du Vietnam, était une voie d'approvisionnement stratégique lors de la campagne de Dien Bien Phu en 1954.

Plus de sept décennies après la guerre, certains soldats restent encore introuvables. Suite aux informations fournies par les habitants, le commandement militaire provincial a mené des fouilles dans le village de Long, commune de Quai To, au cours desquelles les dépouilles des deux martyrs ont été retrouvées.

Colonel NGUYEN NGOC TOAN, Bataillon 97, Département d'état-major, Région militaire 2 :

« J'ai signalé l'emplacement de ces tombes au commandement militaire de Dien Bien. Je souhaite que les deux martyrs reposent dans un cimetière militaire, ou mieux encore, qu'ils retrouvent leurs familles. »

Les dépouilles des deux soldats ont pu faire l'objet d'un prélèvement biologique pour analyse ADN, ce qui laisse espérer une identification après des décennies.

Lieutenant-colonel DAO XUAN TRUONG, Officier de politique, Département politique, Commandement militaire provincial de Dien Bien :

« Chaque fois que nous retrouvons les restes d'un soldat tombé au combat, c'est un grand honneur et un privilège. Nous espérons les réunir avec leurs familles et leur patrie. »

Une fois les fouilles terminées, les dépouilles ont été placées dans des conteneurs de protection. Le drapeau national a été respectueusement drapé sur chaque conteneur avant d'être solidement fixé à des sacs à dos spéciaux.

Colonel LE DINH HAI, directeur adjoint du département politique du commandement militaire provincial de Dien Bien :

« Nous sommes fiers d’apporter notre modeste contribution au rapatriement de ces soldats et, à terme, à la restauration de leur identité. Dans les prochains jours, nous poursuivrons la campagne de 500 jours visant à retrouver les dépouilles des soldats tombés au combat et à rétablir leurs noms. »

Les dépouilles des deux martyrs ont été transportées au cimetière national des martyrs de Doc Lap, où des cérémonies commémoratives et d’inhumation auront lieu, tandis que les tests ADN se poursuivent./.