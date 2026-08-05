Phu Quoc renforce son attractivité en Asie avant l'APEC 2027

Dans un contexte de concurrence de plus en plus vive entre les destinations balnéaires d'Asie, Phu Quoc continue de gagner en visibilité sur la scène internationale. Son entrée dans le top 10 des îles les plus attractives en 2026 selon Expedia constitue un signal très positif, alors que « l'île de perle » accélère la modernisation de ses infrastructures et de ses services en vue de l'APEC 2027.

Hanoï (VNA) - Dans un contexte de concurrence de plus en plus vive entre les destinations balnéaires d'Asie, Phu Quoc continue de gagner en visibilité sur la scène internationale. Son entrée dans le top 10 des îles les plus attractives en 2026 selon Expedia constitue un signal très positif, alors que « l'île de perle » accélère la modernisation de ses infrastructures et de ses services en vue de l'APEC 2027.

Phu Quoc, zone spéciale rattachée à la province d'An Giang, se classe juste devant les Fidji, destination mondialement réputée. Aux côtés de Palawan, aux Philippines, elle est l'une des deux seules représentantes de l'Asie du Sud-Est dans le top 10 des îles les plus attractives en 2026 établi par Expedia – Expedia Island Hot List.

Cette distinction s'ajoute à une série de reconnaissances internationales. Plus tôt cette année, lors des Readers' Choice Awards 2026 du magazine DestinAsian, Phu Quoc s'était déjà classée deuxième parmi les meilleures îles d'Asie élues par les lecteurs.

Au cours des sept premiers mois de l'année, l'aéroport international de Phu Quoc a accueilli plus de 4,48 millions de passagers, soit une hausse de près de 38 % par rapport à la même période de l'année dernière, enregistrant ainsi le trafic le plus élevé de son histoire. Dans le même temps, la localité accélère la mise en œuvre de plus de 20 projets destinés à accueillir l'APEC 2027.

Le Centre international de conférences, intégré au complexe multifonctionnel de l'APEC, est achevé à plus de 90 %. Le projet d'extension de l'aéroport international de Phu Quoc progresse lui aussi à un rythme soutenu. La deuxième piste est désormais achevée, tandis que le terminal T2 entre dans sa phase finale de construction. Ces nouvelles infrastructures permettront d'accroître considérablement la capacité d'accueil des visiteurs internationaux.

Grâce à sa présence régulière dans les classements internationaux et aux importants investissements engagés dans ses infrastructures et ses services à l'approche de l'APEC 2027, Phu Quoc renforce sa position parmi les grandes destinations insulaires d'Asie. L'île confirme ainsi son attractivité touristique tout en affirmant sa capacité à accueillir des événements internationaux de grande envergure. -VNA