Le Vietnam ambitionne de créer sa première « ville de la photographie » d'ici 2027

Le Vietnam souhaite ajouter un nouveau titre à sa liste croissante de villes créatives de l'UNESCO en créant sa première « ville de la photographie » dès 2027. Cette initiative fait suite au succès de quatre villes vietnamiennes déjà reconnues par le Réseau des villes créatives de l'UNESCO : Hanoï pour le design, Hoi An pour l'artisanat et les arts populaires, Da Lat pour la musique et Hô Chi Minh-Ville pour le cinéma.

Le Vietnam souhaite ajouter un nouveau titre à sa liste croissante de villes créatives de l'UNESCO en créant sa première « ville de la photographie » dès 2027. Cette initiative fait suite au succès de quatre villes vietnamiennes déjà reconnues par le Réseau des villes créatives de l'UNESCO : Hanoï pour le design, Hoi An pour l'artisanat et les arts populaires, Da Lat pour la musique et Hô Chi Minh-Ville pour le cinéma.

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme indique que cette initiative vise à faire de la première « ville de la photographie » du Vietnam un centre national de la photographie, une destination internationale pour les arts visuels et un nouveau moteur pour les industries culturelles. Ce projet est également conforme à la résolution n° 80 du Bureau politique relative au développement de la culture vietnamienne à la nouvelle ère, qui identifie la photographie comme l'une des industries culturelles clés du pays.

Le ministère a élaboré ce projet avec le soutien de l'UNESCO, d'associations de photographes, d'entreprises, des autorités locales et d'artistes de renommée internationale. Des enquêtes et des consultations sont en cours dans plusieurs localités, dont Khanh Hoa, Hue, Ninh Binh et Quang Ninh, envisagées comme sites pilotes potentiels.

Le ministère estime que ce projet pourrait générer d'importantes retombées économiques en attirant les investissements, en dynamisant le tourisme et l'hôtellerie, et en créant un écosystème photographique complet. Il devrait également renforcer le développement culturel et touristique tout en contribuant à une meilleure intégration du Vietnam dans le paysage culturel mondial.

Selon le ministère, l'UNESCO soutient pleinement les efforts du Vietnam pour étendre son réseau de villes créatives. L'organisation travaille en étroite collaboration avec des partenaires vietnamiens et les aide à se mettre en relation avec des villes françaises et allemandes afin d'affiner la proposition avant son lancement prévu. -VNA