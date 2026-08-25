Le permanent du Secrétariat du CC du PCV Trân Câm Tu termine sa visite officielle à Singapour



Hanoï (VNA) – Le permanent du Secrétariat du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV), Trân Câm Tu, et la délégation de haut rang du PCV ont quitté Singapour le 25 août, au terme d’une visite officielle et de la coprésidence du premier Dialogue stratégique Vietnam-Singapour, à l’invitation du Comité central du Parti d’action populaire (PAP) de Singapour.



Cette visite, qui s’est déroulée les 24 et 25 août, a permis aux deux parties d’obtenir des résultats importants, contribuant à consolider la confiance politique et à donner un nouvel élan au Partenariat stratégique intégral Vietnam-Singapour.



Dans le cadre de la visite, Trân Câm Tu a rencontré le secrétaire général du PAP et Premier ministre singapourien Lawrence Wong. Les deux parties ont convenu que la mise en place du mécanisme de Dialogue stratégique ouvrirait un canal d’échanges direct, régulier et stratégique entre les deux Partis.



Ce mécanisme permettra notamment d’approfondir les échanges sur l’édification du Parti, l’élaboration des politiques, la gouvernance et le développement national, ainsi que de partager des points de vue sur les questions stratégiques d’intérêt commun, renforçant ainsi le rôle d’orientation du canal entre les deux Partis dans les relations bilatérales.



Lors de son entretien avec le président du PAP et ministre de l’Éducation Desmond Lee, Trân Câm Tu et son interlocuteur ont échangé sur les objectifs, les visions et les méthodes de direction et de gouvernance des deux Partis. Ils ont convenu de renforcer la coopération dans plusieurs domaines, notamment les sciences et technologies et l’intelligence artificielle (IA), ainsi que de maintenir les échanges et le partage d’expériences en matière de gouvernance, de formation des cadres et de direction du pays.



Renforcer la connectivité technologique et les ressources humaines



Le premier Dialogue stratégique Vietnam-Singapour, coprésidé par Trân Câm Tu et Chan Chun Sing, secrétaire général adjoint du PAP, ministre coordinateur des Services publics et ministre de la Défense de Singapour, a porté principalement sur le développement des ressources humaines et la connectivité technologique.



Les deux parties ont considéré ces domaines comme revêtant une importance stratégique pour la compétitivité, l’autonomie et le développement à long terme des deux pays.



À l’issue du Dialogue, elles ont adopté les conclusions de la première réunion du Dialogue stratégique Vietnam-Singapour et convenu de concrétiser les convergences de vues et orientations communes en programmes, plans et résultats de coopération concrets.



Les deux pays ont également publié une Déclaration commune Vietnam-Singapour sur la stratégie de connectivité technologique, créant un cadre important pour approfondir la coopération dans les nouvelles technologies, l’innovation et le développement des écosystèmes technologiques des deux pays.



Lors de sa rencontre avec le président singapourien Tharman Shanmugaratnam, Trân Câm Tu a estimé que le Vietnam et Singapour disposaient de conditions favorables pour valoriser leurs complémentarités, notamment dans les nouveaux secteurs économiques, les technologies, l’innovation et le développement des ressources humaines.



Les deux parties sont convenues de renforcer les connexions scientifiques et technologiques et de promouvoir un nouveau modèle de coopération associant les trois composantes – État, entreprises et établissements de recherche et de formation – des deux pays, à travers la recherche et le développement conjoints, la coopération dans la production et l’attraction commune d’investissements dans les secteurs industriels et les technologies de haute génération.



Approfondir la coopération parlementaire, sécuritaire et au sein de l’ASEAN



Lors de sa rencontre avec le président du Parlement singapourien Seah Kian Peng, Trân Câm Tu et son interlocuteur ont convenu de valoriser les mécanismes de coopération existants, de renforcer les échanges de délégations de haut niveau ainsi que les contacts entre commissions parlementaires, groupes de jeunes parlementaires et groupes de femmes parlementaires.



Les deux parties continueront également à partager leurs expériences en matière d’organisation et de fonctionnement des parlements, afin de renforcer la compréhension et la confiance mutuelles, tout en coordonnant la mise en œuvre des accords de haut niveau et en contribuant à approfondir le Partenariat stratégique intégral Vietnam-Singapour.



Lors de son entretien avec le ministre coordinateur de la Sécurité nationale et ministre de l’Intérieur K. Shanmugam, les deux parties ont convenu de poursuivre leur étroite coordination et de valoriser l’efficacité du mécanisme de Dialogue stratégique. Elles souhaitent notamment renforcer la coopération entre le ministère singapourien de l’Intérieur et les partenaires vietnamiens dans les domaines concernés, en particulier la lutte contre la criminalité transnationale.



Les deux pays continueront par ailleurs à se coordonner étroitement au sein de l’ASEAN et dans les mécanismes multilatéraux, contribuant à consolider la solidarité et l’unité de l’Association, à renforcer sa résilience et son rôle central dans l’architecture régionale.



Valoriser les ressources de la communauté vietnamienne



Lors d’une rencontre avec le personnel de l’ambassade du Vietnam et la communauté vietnamienne à Singapour, Trân Câm Tu a réaffirmé la position constante du Parti et de l’État selon laquelle les Vietnamiens résidant à l’étranger constituent une partie inséparable de la nation et une ressource importante pour son développement.



Il a salué les contributions positives de l’ambassade et de la communauté vietnamienne à Singapour, les appelant à continuer de valoriser leurs atouts, notamment ceux des experts et intellectuels, afin de contribuer par leurs connaissances et leurs technologies au développement national et de jouer un rôle de passerelle dans la promotion des relations d’amitié entre les deux pays.



Lors de la cérémonie célébrant le 81e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam organisée par l’ambassade du Vietnam à Singapour, Trân Câm Tu a souligné que Singapour était devenu l’un des partenaires les plus importants du Vietnam, accompagnant et soutenant efficacement le pays dans son processus de développement et d’intégration internationale.



De son côté, Chan Chun Sing a affirmé que les deux pays continueraient de coopérer et de se coordonner étroitement afin de promouvoir les intérêts de la région, de renforcer l’intégration économique et de préserver la sécurité en Asie du Sud-Est et au-delà.



La visite comprenait également des activités d’échanges avec la population ainsi qu’un dépôt de gerbes au monument et à la stèle commémorative du Président Hô Chi Minh, au sein du Musée des civilisations asiatiques.



Cette visite officielle de Trân Câm Tu a ainsi contribué à consolider la confiance politique et à élargir les canaux de coopération entre les deux Partis, tout en créant une nouvelle dynamique et un cadre favorable pour porter le Partenariat stratégique intégral Vietnam-Singapour à un niveau de développement toujours plus profond, substantiel et efficace, dans l’intérêt des deux peuples et au service de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région. -VNA

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