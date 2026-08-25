Le Vietnam et Singapour s’emploient à créer de nouveaux moteurs de coopération



Hanoï (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle à Singapour et de sa coprésidence du premier Dialogue stratégique Vietnam-Singapour, Trân Câm Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam, s’est entretenu, le 25 août, avec Lawrence Wong, secrétaire général du Parti d’action populaire (PAP) de Singapour et Premier ministre singapourien, afin de définir plusieurs orientations visant à approfondir et à rendre plus substantiel et efficace le Partenariat stratégique intégral entre les deux pays.



Le Premier ministre Lawrence Wong a chaleureusement accueilli Trân Câm Tu et la délégation de haut rang du Parti communiste du Vietnam en visite officielle à Singapour. Il a salué la portée de cette visite ainsi que la tenue du premier Dialogue stratégique Vietnam-Singapour.



Selon Lawrence Wong, l’établissement et la mise en œuvre rapide de ce mécanisme constituent une nouvelle étape dans les relations bilatérales. Ils contribuent à compléter les trois piliers que sont les relations entre les Partis, la diplomatie d’État et la diplomatie populaire, à renforcer la confiance politique et à créer une nouvelle dynamique pour le Partenariat stratégique intégral Vietnam-Singapour.



Transmettant au Premier ministre Lawrence Wong et aux dirigeants singapouriens les salutations et les vœux des hauts dirigeants vietnamiens, Trân Câm Tu a félicité Singapour pour ses réalisations importantes dans le développement socio-économique, la transformation de son modèle de croissance et le renforcement de son rôle sur la scène internationale.



Affirmant que le Vietnam attache toujours une grande importance à Singapour, le permanent du Secrétariat a exprimé le souhait de travailler avec Singapour à l’approfondissement et à la concrétisation du Partenariat stratégique intégral, dans l’intérêt des deux pays et conformément à leurs visions de développement à long terme.



Évoquant les résultats du premier Dialogue stratégique Vietnam-Singapour, tenu le même jour, Trân Câm Tu a souligné qu’il s’agissait de la première réunion du mécanisme convenu par les dirigeants des deux pays lors de la visite d’État du Secrétaire général du Parti et Président de la République Tô Lâm à Singapour en mai 2026.



La mise en œuvre rapide de ce mécanisme, a-t-il indiqué, témoigne de l’engagement ferme des deux Partis à concrétiser les accords de haut niveau et ouvre un nouveau canal d’échanges directs, réguliers et stratégiques entre les deux Partis.



Grâce à ce Dialogue, les dirigeants des deux parties pourront approfondir leurs échanges sur l’édification des Partis, l’élaboration des politiques publiques, la gouvernance et le développement national, ainsi que partager leurs points de vue sur les questions stratégiques d’intérêt commun. Le rôle d’orientation du canal entre les deux Partis dans les relations bilatérales s’en trouve ainsi renforcé.



Les deux dirigeants sont convenus de maintenir les échanges de délégations et les contacts de haut niveau et à tous les niveaux, de valoriser les mécanismes de coopération existants et de renforcer les liens entre les organes des Partis, les institutions de l’État, les Parlements, les collectivités locales et les organisations populaires, créant ainsi de solides bases politiques pour la mise en œuvre efficace du Partenariat stratégique intégral.





Abordant les nouveaux moteurs de coopération, les deux parties ont convenu de faire des sciences et technologies et de l’innovation un pilier important des relations Vietnam-Singapour, tout en renforçant les connexions dans les domaines des technologies émergentes, de l’intelligence artificielle, de la transformation numérique, de l’économie numérique, des semi-conducteurs, des énergies propres et de la finance verte.



Elles sont également convenues de mettre à profit la complémentarité de leurs écosystèmes d’innovation et de promouvoir les liens entre les centres de recherche, les universités, les entreprises et les organisations d’innovation des deux pays.



Dans cet esprit, Trân Câm Tu a proposé de promouvoir un modèle de coopération transfrontalière en matière d’innovation fondé sur les « trois acteurs des deux pays », en renforçant les liens entre l’État, les établissements d’enseignement, les instituts de recherche et les entreprises vietnamiens et singapouriens.



Ce modèle vise à permettre aux acteurs des deux pays non seulement de coopérer dans le transfert de technologies, mais aussi de mener des recherches conjointes, de développer et de produire ensemble et de créer conjointement de la valeur, afin de mettre progressivement au point des produits et des solutions compétitifs répondant aux besoins de développement de chaque pays et destinés aux marchés de l’ASEAN et de la région.



Les deux parties ont également échangé sur la formation et le perfectionnement des cadres ainsi que sur le développement de ressources humaines hautement qualifiées. Les deux dirigeants sont convenus d’élargir les programmes d’échanges et de partage d’expériences dans l’édification des Partis, la gouvernance, l’élaboration des politiques publiques, la formation des cadres et le développement des ressources humaines au sein des systèmes politiques des deux pays, considérant ces domaines comme l’un des fondements importants d’une coopération durable à long terme.



Le Premier ministre Lawrence Wong a affirmé que Singapour attachait de l’importance au rôle, au potentiel et aux perspectives de développement du Vietnam et souhaitait continuer à accompagner le Vietnam dans son processus de développement. Les deux pays disposent encore d’une grande marge de coopération pour faire évoluer leurs relations des domaines traditionnels vers des secteurs à plus forte intensité technologique, cognitive et à plus forte valeur ajoutée.



Les deux dirigeants ont souligné que, pour traduire rapidement les orientations de coopération dans les faits, il était nécessaire de mobiliser de manière coordonnée les ministères, secteurs, collectivités locales, entreprises, universités, instituts de recherche et centres d’innovation. Les visions communes et les accords de haut niveau doivent être concrétisés en programmes et projets assortis d’objectifs, de feuilles de route et de résultats clairement définis, les entreprises devant jouer un rôle central dans leur mise en œuvre.



Les deux parties sont également convenues de poursuivre leur étroite coordination au sein de l’ASEAN et des mécanismes multilatéraux, contribuant ainsi à renforcer la solidarité et l’unité, à accroître la résilience et à consolider le rôle central de l’ASEAN dans l’architecture régionale.



Trần Cẩm Tú s’est dit convaincu que les résultats de sa visite et du premier Dialogue stratégique Vietnam-Singapour insuffleraient une nouvelle dynamique aux relations entre les deux Partis et les deux pays, contribuant à transformer le potentiel en projets, les accords en actions et la coopération en création conjointe de valeur, afin de faire progresser le Partenariat stratégique intégral Vietnam-Singapour de manière toujours plus profonde, substantielle, efficace et durable.- VNA

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