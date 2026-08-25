Le Vietnam et Singapour s’emploient à créer de nouveaux moteurs de coopération

Hanoï (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle à Singapour et de sa coprésidence du premier Dialogue stratégique Vietnam-Singapour, Trân Câm Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam, s’est entretenu, le 25 août, avec Lawrence Wong, secrétaire général du Parti d’action populaire (PAP) de Singapour et Premier ministre singapourien, afin de définir plusieurs orientations visant à approfondir et à rendre plus substantiel et efficace le Partenariat stratégique intégral entre les deux pays.
Le Premier ministre Lawrence Wong a chaleureusement accueilli Trân Câm Tu et la délégation de haut rang du Parti communiste du Vietnam en visite officielle à Singapour. Il a salué la portée de cette visite ainsi que la tenue du premier Dialogue stratégique Vietnam-Singapour.
Selon Lawrence Wong, l’établissement et la mise en œuvre rapide de ce mécanisme constituent une nouvelle étape dans les relations bilatérales. Ils contribuent à compléter les trois piliers que sont les relations entre les Partis, la diplomatie d’État et la diplomatie populaire, à renforcer la confiance politique et à créer une nouvelle dynamique pour le Partenariat stratégique intégral Vietnam-Singapour.
Transmettant au Premier ministre Lawrence Wong et aux dirigeants singapouriens les salutations et les vœux des hauts dirigeants vietnamiens, Trân Câm Tu a félicité Singapour pour ses réalisations importantes dans le développement socio-économique, la transformation de son modèle de croissance et le renforcement de son rôle sur la scène internationale.
Affirmant que le Vietnam attache toujours une grande importance à Singapour, le permanent du Secrétariat a exprimé le souhait de travailler avec Singapour à l’approfondissement et à la concrétisation du Partenariat stratégique intégral, dans l’intérêt des deux pays et conformément à leurs visions de développement à long terme.
Évoquant les résultats du premier Dialogue stratégique Vietnam-Singapour, tenu le même jour, Trân Câm Tu a souligné qu’il s’agissait de la première réunion du mécanisme convenu par les dirigeants des deux pays lors de la visite d’État du Secrétaire général du Parti et Président de la République Tô Lâm à Singapour en mai 2026.
La mise en œuvre rapide de ce mécanisme, a-t-il indiqué, témoigne de l’engagement ferme des deux Partis à concrétiser les accords de haut niveau et ouvre un nouveau canal d’échanges directs, réguliers et stratégiques entre les deux Partis.
Grâce à ce Dialogue, les dirigeants des deux parties pourront approfondir leurs échanges sur l’édification des Partis, l’élaboration des politiques publiques, la gouvernance et le développement national, ainsi que partager leurs points de vue sur les questions stratégiques d’intérêt commun. Le rôle d’orientation du canal entre les deux Partis dans les relations bilatérales s’en trouve ainsi renforcé.
Les deux dirigeants sont convenus de maintenir les échanges de délégations et les contacts de haut niveau et à tous les niveaux, de valoriser les mécanismes de coopération existants et de renforcer les liens entre les organes des Partis, les institutions de l’État, les Parlements, les collectivités locales et les organisations populaires, créant ainsi de solides bases politiques pour la mise en œuvre efficace du Partenariat stratégique intégral.
Abordant les nouveaux moteurs de coopération, les deux parties ont convenu de faire des sciences et technologies et de l’innovation un pilier important des relations Vietnam-Singapour, tout en renforçant les connexions dans les domaines des technologies émergentes, de l’intelligence artificielle, de la transformation numérique, de l’économie numérique, des semi-conducteurs, des énergies propres et de la finance verte.
Elles sont également convenues de mettre à profit la complémentarité de leurs écosystèmes d’innovation et de promouvoir les liens entre les centres de recherche, les universités, les entreprises et les organisations d’innovation des deux pays.
Dans cet esprit, Trân Câm Tu a proposé de promouvoir un modèle de coopération transfrontalière en matière d’innovation fondé sur les « trois acteurs des deux pays », en renforçant les liens entre l’État, les établissements d’enseignement, les instituts de recherche et les entreprises vietnamiens et singapouriens.
Ce modèle vise à permettre aux acteurs des deux pays non seulement de coopérer dans le transfert de technologies, mais aussi de mener des recherches conjointes, de développer et de produire ensemble et de créer conjointement de la valeur, afin de mettre progressivement au point des produits et des solutions compétitifs répondant aux besoins de développement de chaque pays et destinés aux marchés de l’ASEAN et de la région.
Les deux parties ont également échangé sur la formation et le perfectionnement des cadres ainsi que sur le développement de ressources humaines hautement qualifiées. Les deux dirigeants sont convenus d’élargir les programmes d’échanges et de partage d’expériences dans l’édification des Partis, la gouvernance, l’élaboration des politiques publiques, la formation des cadres et le développement des ressources humaines au sein des systèmes politiques des deux pays, considérant ces domaines comme l’un des fondements importants d’une coopération durable à long terme.
Le Premier ministre Lawrence Wong a affirmé que Singapour attachait de l’importance au rôle, au potentiel et aux perspectives de développement du Vietnam et souhaitait continuer à accompagner le Vietnam dans son processus de développement. Les deux pays disposent encore d’une grande marge de coopération pour faire évoluer leurs relations des domaines traditionnels vers des secteurs à plus forte intensité technologique, cognitive et à plus forte valeur ajoutée.
Les deux dirigeants ont souligné que, pour traduire rapidement les orientations de coopération dans les faits, il était nécessaire de mobiliser de manière coordonnée les ministères, secteurs, collectivités locales, entreprises, universités, instituts de recherche et centres d’innovation. Les visions communes et les accords de haut niveau doivent être concrétisés en programmes et projets assortis d’objectifs, de feuilles de route et de résultats clairement définis, les entreprises devant jouer un rôle central dans leur mise en œuvre.
Les deux parties sont également convenues de poursuivre leur étroite coordination au sein de l’ASEAN et des mécanismes multilatéraux, contribuant ainsi à renforcer la solidarité et l’unité, à accroître la résilience et à consolider le rôle central de l’ASEAN dans l’architecture régionale.
Trần Cẩm Tú s’est dit convaincu que les résultats de sa visite et du premier Dialogue stratégique Vietnam-Singapour insuffleraient une nouvelle dynamique aux relations entre les deux Partis et les deux pays, contribuant à transformer le potentiel en projets, les accords en actions et la coopération en création conjointe de valeur, afin de faire progresser le Partenariat stratégique intégral Vietnam-Singapour de manière toujours plus profonde, substantielle, efficace et durable.- VNA
Voir plus
Le secrétaire général et président To Lam rencontre le secrétaire général des Nations Unies à New York
Le secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, et le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération entre le Vietnam et l’ONU.
Le dirigeant To Lam rencontre le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam, et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh ont souligné à New York leur volonté de renforcer le partenariat Vietnam-Mongolie, notamment dans les domaines économique, commercial, culturel et touristique.
L’ONU soutient le Vietnam dans le maintien de la paix
L’ONU soutient le Vietnam dans le renforcement de ses capacités et l’élargissement de sa participation aux opérations de maintien de la paix, a affirmé le secrétaire général adjoint de l’ONU Jean-Pierre Lacroix lors d’une entrevue avec le général d’armée Phan Van Giang, le 23 septembre à New York.
Le dirigeant To Lam appelle à renforcer la recherche des Vietnamiens portés disparus pendant la guerre
Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam a appelé les entreprises américaines à renforcer leur soutien à la recherche, au rapatriement et à l’identification des restes des soldats vietnamiens tombés au combat, notamment grâce aux archives et aux technologies génétiques.
Le dirigeant To Lam reçoit des représentants de grands groupes économiques américains
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président To Lam, a reçu à New York des représentants de JPMorgan Chase et de Visa, échangeant sur le renforcement de la coopération financière, l’attraction des investissements et la transformation numérique au Vietnam.
Le dirigeant To Lam appelle à renforcer le partenariat stratégique intégral Vietnam–États-Unis
Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam a proposé de renforcer la coopération Vietnam–États-Unis dans l’économie, le commerce, les sciences et technologies, l’énergie et la réparation des séquelles de la guerre, lors de sa rencontre avec le sénateur américain Steve Daines à New York, le 23 septembre.
Le permanent du secrétariat Tran Cam Tu demande de perfectionner les systèmes numériques de gestion
Le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Tran Cam Tu, a demandé de poursuivre la mise à l’essai et le perfectionnement du Système de suivi et de pilotage intelligent (IOC) et du Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique afin d’améliorer la qualité du conseil, de l’information et de la discipline dans l’exécution des tâches.
6e réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale : renforcer la sécurité des données
Le Comité permanent de l’Assemblée nationale examine les projets de loi sur la sécurité des données et l’identification électronique, visant à renforcer la protection des données et à répondre aux nouveaux risques dans l’environnement numérique.
Le Vietnam propose de créer des groupes de travail contre les escroqueries transnationales
Le Vietnam propose la création, dans chaque pays, de groupes de travail spécialisés pour renforcer la coopération dans la lutte contre les réseaux d’escroquerie transnationale, notamment à travers le partage d’informations et la coordination des enquêtes.
Un projet de recherche veut booster la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est
Le projet vise à renforcer les capacités des chercheurs et experts vietnamiens et régionaux dans les domaines de la connectivité, de la gouvernance et de l’analyse maritimes, tout en favorisant la recherche conjointe pour proposer des solutions visant à consolider une coopération maritime substantielle entre les pays de l’Asie du Sud-Est.
Le dirigeant Tô Lâm propose quatre orientations face aux mutations mondiales
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a proposé quatre grandes orientations pour accompagner et maîtriser les mutations en cours, afin que la concurrence ne dégénère pas en confrontation, que les divergences ne conduisent pas aux conflits et que les progrès scientifiques et technologiques ne créent pas de nouvelles fractures.
Le dirigeant Tô Lâm multiple des rencontres de haut niveau en marge de l’Assemblée générale de l’ONU
En marge de l’Assemblée générale de l’ONU, le dirigeant Tô Lâm a rencontré les dirigeants du Ghana, du Bhoutan et du Saint-Siège, ainsi que le président de la 81e session de l’Assemblée générale, pour renforcer les relations bilatérales et promouvoir la coopération multilatérale.
Un avion militaire australien achemine un hôpital de campagne vietnamien vers le Soudan du Sud
Le 23 septembre à Hanoï, un avion de transport militaire C-17 de la Force aérienne royale australienne a acheminé l’Hôpital de campagne de niveau 2 n°8 du Vietnam vers le Soudan du Sud, où il prendra part à la mission de maintien de la paix des Nations Unies.
Le ministre vietnamien des AE rencontre le Secrétaire général adjoint de l'ONU et Haut-Représentant de l'UNAOC
Le ministre Le Hoai Trung a affirmé qu'en tant que pays dont l'histoire et les traditions sont étroitement liées à l'aspiration à la paix, le Vietnam apprécie les efforts de l'ONU en général, et de l'UNAOC en particulier, pour promouvoir le dialogue et le respect mutuel, renforcer la solidarité et résoudre pacifiquement les différends.
40 ans du Dôi moi : Des faits historiques et des chiffres qui parlent d’eux-mêmes
Avant le Dôi moi, le Vietnam traversait une grave crise socio-économique, marquée par une inflation annuelle dépassant par moments les 700%, des pénuries alimentaires touchant des millions de familles et des infrastructures défaillantes. Par rapport au Vietnam d’aujourd’hui, la transformation opérée depuis cette situation constitue un changement fondamental et profond.
Discours du dirigeant To Lam à la 81e Assemblée générale de l’ONU
Le dirigeant To Lam a prononcé le 22 septembre à New York un discours lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations Unies.
Le scrétaire général et président To Lam rencontre les présidents du Timor-Leste, de la Suisse et de la Finlande
À New York, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, a rencontré le 22 septembre les présidents du Timor-Leste, de la Suisse et de la Finlande.
Le général Nguyen Trong Nghia rend hommage aux anciens experts militaires biélorusses
Le général Nguyen Trong Nghia a rendu hommage aux anciens experts militaires biélorusses pour l’aide qu’ils avaient apportée au Vietnam, symbole de la solidarité internationale entre les deux pays.
De nouveaux accords ouvrent une nouvelle étape de la coopération Vietnam - ONU
Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a assisté le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU), marquant une nouvelle étape de la coopération entre les deux parties.
Le dirigeant To Lam présente quatre orientations à la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU
À New York, le 22 septembre, lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a proposé quatre grandes orientations pour renforcer la confiance entre les États, promouvoir un développement équitable et durable, garantir que les progrès technologiques servent l’humanité et consolider le multilatéralisme ainsi que le rôle central des Nations Unies.