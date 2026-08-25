La résolution n°23 du Politburo fédère les ressources de la diaspora vietnamienne

Hanoi (VNA) – La résolution n°23-NQ/TW du 2 août 2026 du Politburo, relative aux affaires concernant les Vietnamiens résidant à l’étranger – signée par le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm – revêt une importance politique, diplomatique et nationale pour le développement du Vietnam, a affirmé la vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang.



Premièrement, cette résolution témoigne de l’attention constante portée par le Parti et l’État à la diaspora vietnamienne, après plus de vingt ans de mise en oeuvre de la Résolution Nº36-NQ/TW du Politburo relative au travail vis-à-vis des Vietnamiens résidant à l’étranger, a-t-elle déclaré à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).



Elle affirme également que les affaires de la diaspora occupent une place importante dans la stratégie de grande union nationale et constituent une partie intégrante du programme de développement et de renforcement des synergies du pays pour cette nouvelle ère, a-t-elle ajouté.



Deuxièmement, la résolution réaffirme la politique constante du Parti et de l’État en faveur d’une grande union nationale, considérant la diaspora vietnamienne comme une composante indissociable de la communauté des ethnies du Vietnam.



Troisièmement, elle actualise les politiques du Parti à l’égard de la diaspora afin de les adapter au nouveau contexte de développement du pays et à la maturité croissante de cette communauté, reflétant ainsi son rôle et sa capacité accrus à contribuer à la construction, au développement et à la défense nationale.



Elle offre aux autorités un cadre politique essentiel pour affiner leurs mécanismes et politiques, bâtir une communauté unie et juridiquement sûre, et créer un environnement ouvert permettant aux Vietnamiens d’outre-mer de jouer un rôle de passerelle, de promouvoir l’image du Vietnam et de s’impliquer davantage dans le développement, notamment dans les domaines de la science, de la technologie, de l’innovation, de l’investissement, du commerce et de l’intégration mondiale.



Parmi les nouveautés de la résolution, Lê Thi Thu Hang a souligné qu’elle reconnaît pour la première fois les Vietnamiens d’outre-mer non seulement comme une composante indissociable de la nation, mais aussi comme une ressource stratégique majeure contribuant à la force collective nationale.



La résolution inscrit les affaires des Vietnamiens d’outre-mer dans la stratégie de grande union nationale et les lie étroitement au développement socio-économique, à la science et à la technologie, à l’innovation, à la transformation numérique, à la culture, à la diplomatie et à la défense avancée et à distance.



Elle réaffirme également que les affaires des Vietnamiens d’outre-mer relèvent de la responsabilité de l’ensemble du système politique, ce qui exige une étroite coordination entre les instances du Parti, les ministères, les agences, les collectivités locales et les missions diplomatiques vietnamiennes à l’étranger, a-t-elle ajouté.



Selon Lê Thi Thu Hang, le Parti et l’État continueront de protéger pleinement les droits et intérêts légitimes des Vietnamiens d’outre-mer, de coordonner les efforts pour garantir leur sécurité, de soutenir leur installation et leur intégration dans les pays de résidence, de préserver la langue et l’identité culturelle vietnamiennes, ainsi que de renforcer leurs liens avec la Patrie.



Au-delà de la simple mobilisation et du soutien à la communauté, elle a indiqué que l’État améliorerait de manière proactive les cadres institutionnels, les politiques et l’environnement opérationnel afin de permettre aux Vietnamiens d’outre-mer de participer au processus de développement du pays ; cela passera notamment par le perfectionnement des mécanismes visant à attirer intellectuels, experts et entrepreneurs, ainsi que par l’élargissement des canaux de recherche, de transfert de technologies, de consultation sur les politiques et de participation aux projets de développement national.



Elle a ajouté que la mobilisation des ressources ne devait pas être perçue uniquement sous l’angle financier ; plus largement, elle implique de tirer pleinement parti des connaissances, de la technologie, de l’expérience en matière de gestion, des réseaux internationaux ainsi que du prestige et de la stature de la communauté dans les pays d’accueil.



Lê Thi Thu Hang a souligné que l’accent mis de manière constante par la résolution sur la réconciliation nationale est essentiel pour renforcer le consensus social et approfondir les liens entre les Vietnamiens de l’intérieur et ceux de l’étranger. La réconciliation ne signifie pas gommer les différences de situation ou de point de vue, mais respecter celles qui ne sont pas contraires aux intérêts nationaux, tout en œuvrant à l’édification d’un Vietnam développé, fort et prospère.



La tâche primordiale, suite à l’adoption de la résolution, consiste à passer rapidement de la prise de conscience à l’action, et des orientations politiques à des programmes et des résultats concrets ; il s’agit d’une responsabilité qui incombe à l’ensemble du système politique, et non au seul ministère des Affaires étrangères ou au Comité d’Etat chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger.



Le ministère des Affaires étrangères et le Comité d’Etat chargé des Vietnamiens résidant à l'étranger définiront quatre axes prioritaires. Premièrement, ils intensifieront la diffusion de la résolution afin de favoriser une compréhension commune et une action concertée entre les autorités, les différents secteurs, les collectivités locales, les missions diplomatiques à l’étranger et la diaspora vietnamienne. Chaque organisme et service se chargera de traduire la résolution en actions concrètes et en plans d’action.



Deuxièmement, ils mettront en œuvre d’urgence la résolution sous forme de plans et de mécanismes. Le ministère pilote l’élaboration du plan d’action gouvernemental et de son propre plan de déploiement, tout en coordonnant ses actions avec les ministères, les organismes et les localités pour examiner et optimiser les politiques et créer un environnement plus favorable au maintien des liens entre les Vietnamiens de l’étranger et leur contribution au développement de leur pays d’origine.



Troisièmement, ils développeront des mécanismes et un écosystème pour connecter les Vietnamiens résidant à l’étranger. L’accent sera mis sur la création de bases de données et de réseaux d’experts, d’intellectuels, de scientifiques, d’entrepreneurs et de jeunes du monde entier, ainsi que sur la mise en place de plateformes permettant de faire correspondre l’offre et la demande nationales des ministères, des collectivités locales, des entreprises, des instituts de recherche et des universités. L’objectif sera de transformer le potentiel en projets de coopération, d’investissement, de transfert de technologie et d’innovation.



Quatrièmement, les affaires du Vietnamiens d’outre-mer seront menées avec un accent renouvelé sur l’accompagnement de la communauté, la création de mécanismes et la mobilisation des ressources.



Les organes de représentation du Vietnam à l’étranger maintiendront leur rôle de passerelle pour la mise en relation des ressources vietnamiennes dans leurs régions, passant de l’organisation d’activités à la construction de liens à long terme et de la simple réunion des personnes au soutien et à la valorisation de leurs ressources, a-t-elle ajouté. – VNA



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