Politique

Les organismes d’audit du Vietnam et de l’Irlande cherchent à renforcer leur coopération

Colette Drinan, secrétaire et directrice de l’audit au sein du Bureau du Contrôleur et Auditeur général (C&AG) d’Irlande, a souligné l’importance de cette visite et a affirmé la volonté de l’Irlande de partager son expérience dans l’élaboration de sa stratégie d’audit pour la période 2026-2030, notamment en ce qui concerne le renforcement du cadre juridique, l’audit de performance ainsi que l’utilisation de l’IA et de l’analyse du big data.

Le vice-auditeur général de l’Audit d’État du Vietnam, Bui Quôc Dung, et la secrétaire et directrice de l’audit au sein du C&AG, Colette Drinan, à Dublin, le 24 août. Photo : VNA
Le vice-auditeur général de l’Audit d’État du Vietnam, Bui Quôc Dung, et la secrétaire et directrice de l’audit au sein du C&AG, Colette Drinan, à Dublin, le 24 août. Photo : VNA

Londres (VNA) – Une haute délégation de l’Audit d’État du Vietnam (SAV), conduite par le vice-auditeur général Bui Quôc Dung, a travaillé lundi 24 août à Dublin avec le Bureau du Contrôleur et Auditeur général (C&AG) d’Irlande, marquant ainsi la première visite de l’institution supérieure de contrôle des finances publiques du Vietnam auprès de son homologue irlandais.

En accueillant la délégation, Colette Drinan, secrétaire et directrice de l’audit au sein du C&AG, a souligné l’importance de cette visite et a affirmé la volonté de l’Irlande de partager son expérience dans l’élaboration de sa stratégie d’audit pour la période 2026-2030, notamment en ce qui concerne le renforcement du cadre juridique, l’audit de performance ainsi que l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) et de l’analyse du big data.

Bui Quôc Dung a souligné l’importance de cette visite alors que le Vietnam et l’Irlande célèbrent le 30e anniversaire de leurs relations diplomatiques (1996-2026), dans le sillage de la visite d’État en Irlande du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, et de l’inauguration de l’ambassade du Vietnam à Dublin.

Il a passé en revue le développement du SAV au cours de plus de trois décennies, rappelant que son statut d’institution indépendante chargée de l’audit de la gestion et de l’utilisation des finances et des biens publics a été consacré par la Constitution du Vietnam de 2013. Il a exprimé l’espoir que cette visite jetterait les bases d’une coopération directe, substantielle et durable entre les deux institutions.

Le responsable vietnamien a exprimé le souhait de s’inspirer de l’expérience irlandaise concernant la révision et l’amélioration de la loi sur l’audit public, l’élaboration de la stratégie de développement du SAV jusqu’en 2035 avec une vision à l’horizon 2045, ainsi que l’application des technologies de l’information, de l’analyse du big data et de l’IA aux activités d’audit. Ces domaines sont essentiels pour moderniser le SAV et accroître la qualité ainsi que l’efficacité de l’audit public.

La partie irlandaise a présenté sa stratégie pour la période 2026-2030, publiée en décembre 2025 à l’issue d’un vaste processus de consultation et d’études internationales. Cette stratégie vise à améliorer la qualité des services d’audit et à générer des retombées concrètes pour les entités auditées, le Parlement et le public, en s’appuyant sur quatre piliers : les ressources humaines, les processus, les partenariats et la technologie.

En matière de technologie, l’Irlande a partagé son expérience en matière de développement des capacités d’audit numérique, notamment grâce à l’analyse des données utilisée pour la planification des audits, l’évaluation des risques et la détection des transactions inhabituelles. Cette approche permet aux auditeurs d’examiner des ensembles de données complets plutôt que de se fier uniquement à un échantillonnage.

L’IA a également été appliquée à l’examen, à la synthèse et à l’extraction d’informations des documents. Son utilisation est toutefois soumise à une supervision humaine, à la vérification des résultats avant leur utilisation comme éléments probants d’audit et à des exigences strictes en matière de sécurité de l’information.

Bui Quôc Dung a particulièrement apprécié le modèle organisationnel et l’approche stratégique de l’Irlande en matière de ressources humaines et technologiques. Il a déclaré que son expérience dans l’extraction automatisée de données, les applications technologiques sécurisées et les rapports d’audit thématiques constituerait une référence précieuse pour le Vietnam dans l’élaboration de sa stratégie d’audit et l’étude des amendements à la loi sur l’audit de l’État.

Cette séance de travail a contribué à jeter les bases d’une coopération substantielle et durable entre le SAV et le C&AG d’Irlande. – VNA

source
#Audit d’État du Vietnam #Bureau du Contrôleur et Auditeur général (C&AG) d’Irlande
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam (droite) et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam rencontre le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam, et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh ont souligné à New York leur volonté de renforcer le partenariat Vietnam-Mongolie, notamment dans les domaines économique, commercial, culturel et touristique.

Le général d’armée Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre de la Défense (gauche) et Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l’ONU chargé des opérations de maintien de la paix. Photo : VNA

L’ONU soutient le Vietnam dans le maintien de la paix

L’ONU soutient le Vietnam dans le renforcement de ses capacités et l’élargissement de sa participation aux opérations de maintien de la paix, a affirmé le secrétaire général adjoint de l’ONU Jean-Pierre Lacroix lors d’une entrevue avec le général d’armée Phan Van Giang, le 23 septembre à New York.

La réunion sur le Système de suivi et de pilotage intelligent et le Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique. Photo : VNA

Le permanent du secrétariat Tran Cam Tu demande de perfectionner les systèmes numériques de gestion

Le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Tran Cam Tu, a demandé de poursuivre la mise à l’essai et le perfectionnement du Système de suivi et de pilotage intelligent (IOC) et du Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique afin d’améliorer la qualité du conseil, de l’information et de la discipline dans l’exécution des tâches.

Cérémonie de lancement du projet de recherche pour promouvoir la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est, à Hanoi, le 23 septembre. Photo : VNA

Un projet de recherche veut booster la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est

Le projet vise à renforcer les capacités des chercheurs et experts vietnamiens et régionaux dans les domaines de la connectivité, de la gouvernance et de l’analyse maritimes, tout en favorisant la recherche conjointe pour proposer des solutions visant à consolider une coopération maritime substantielle entre les pays de l’Asie du Sud-Est.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, prononce un discours important lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Photo: VNA

Le dirigeant Tô Lâm propose quatre orientations face aux mutations mondiales

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a proposé quatre grandes orientations pour accompagner et maîtriser les mutations en cours, afin que la concurrence ne dégénère pas en confrontation, que les divergences ne conduisent pas aux conflits et que les progrès scientifiques et technologiques ne créent pas de nouvelles fractures.

Les activités des entreprises d’IDE dans la province de Tây Ninh contribuent à accroître la capacité industrielle, à stimuler les exportations, à créer des emplois et à renforcer le rôle de la province dans la chaîne d'approvisionnement régionale. Photo : VNA

40 ans du Dôi moi : Des faits historiques et des chiffres qui parlent d’eux-mêmes

Avant le Dôi moi, le Vietnam traversait une grave crise socio-économique, marquée par une inflation annuelle dépassant par moments les 700%, des pénuries alimentaires touchant des millions de familles et des infrastructures défaillantes. Par rapport au Vietnam d’aujourd’hui, la transformation opérée depuis cette situation constitue un changement fondamental et profond.

​Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, assiste le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU). Photo: VNA

De nouveaux accords ouvrent une nouvelle étape de la coopération Vietnam - ONU

​Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a assisté le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU), marquant une nouvelle étape de la coopération entre les deux parties.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam prononce un discours au débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam présente quatre orientations à la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU

À New York, le 22 septembre, lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a proposé quatre grandes orientations pour renforcer la confiance entre les États, promouvoir un développement équitable et durable, garantir que les progrès technologiques servent l’humanité et consolider le multilatéralisme ainsi que le rôle central des Nations Unies.