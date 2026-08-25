Politique

Vietnam et Singapour renforcent leur coopération en sciences, technologies et innovation

Le Vietnam souhaite approfondir le partage d’expériences avec Singapour dans les sciences et technologies, l’innovation, la transformation numérique et l’application de l’intelligence artificielle.

Séance de travail entre Nguyen Duy Ngoc, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central et chef de la Commission d’organisation du Comité central du PCV et Li Hongyi, directeur général de la division Open Government Products rattachée à l’Agence gouvernementale de technologie de Singapour (GovTech). Photo: VNA
Séance de travail entre Nguyen Duy Ngoc, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central et chef de la Commission d’organisation du Comité central du PCV et Li Hongyi, directeur général de la division Open Government Products rattachée à l’Agence gouvernementale de technologie de Singapour (GovTech). Photo: VNA

Singapour (VNA) – Dans le cadre de la visite officielle à Singapour de Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Duy Ngoc, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central et chef de la Commission d’organisation du Comité central du PCV, a eu une séance de travail, dans l’après-midi du 24 août, avec Li Hongyi, directeur général de la division Open Government Products rattachée à l’Agence gouvernementale de technologie de Singapour (GovTech).

Exprimant son appréciation pour les réalisations et les capacités d’innovation de GovTech, Nguyen Duy Ngoc a souhaité recueillir l’expérience de l’Agence singapourienne et de Li Hongyi dans les domaines des sciences et technologies, de l’innovation, de la transformation numérique et de l’application de l’intelligence artificielle (IA), afin d’améliorer l’efficacité de l’action administrative. Il a souligné que le Vietnam souhaite concrétiser les orientations de coopération stratégique convenues par les hauts dirigeants des deux pays lors de la visite d’État à Singapour du secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, en mai dernier.

Nguyen Duy Ngoc a précisé que lors du premier Dialogue stratégique prévu le 25 août, des thèmes portant sur la formation des ressources humaines, le développement des sciences et technologies et la transformation numérique seront abordés. Le Vietnam souhaite bénéficier du partage d’expériences et du soutien de Singapour, notamment dans l’exploitation et la gouvernance du Centre national de données et du Centre de calcul haute performance et d’IA.

Selon Nguyen Duy Ngoc, de nombreux cadres vietnamiens ont étudié et mené des recherches à Singapour grâce à des programmes de soutien, en tirant des enseignements utiles et applicables au Vietnam. Il a exprimé le souhait de renforcer les échanges et les liens avec l’École de politique publique Lee Kuan Yew afin d’aider le Vietnam à développer son système de formation, ses programmes et ses formateurs et à améliorer l’application pratique des connaissances acquises.

De son côté, Li Hongyi a apprécié les sujets abordés ainsi que les résultats obtenus dans la mise en œuvre des accords de haut niveau, estimant que les deux parties ont encore beaucoup à faire pour concrétiser les orientations stratégiques convenues.

Les deux parties ont échangé sur le développement et l’application d’une IA centrée sur l’humain, considérée comme un outil destiné à améliorer l’efficacité de l’action administrative plutôt qu’à remplacer le rôle de l’humain. Elles ont également partagé des réflexions académiques, des expériences pratiques et des enseignements tirés de la mise en œuvre de l’IA afin d’étudier et de perfectionner des modèles d’application adaptés aux besoins réels.

Selon Nguyen Duy Ngoc, le développement et l’application de l’IA constituent un processus continu qui nécessite une actualisation, un apprentissage et une innovation constants. Pour garantir une utilisation efficace, sûre et conforme aux orientations fixées, il est nécessaire d’établir des règles, des procédures et des principes de base permettant aux cadres de se familiariser progressivement avec l’IA, de l’exploiter et de l’appliquer dans leur travail. – VNA

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