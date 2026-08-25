Politique

Le Programme de leadership du Vietnam 2026 s’ouvre à l’Université Columbia

Organisé du 24 au 26 août à l’Université Columbia, le VLP 2026 porte notamment sur les nouveaux moteurs de croissance et les solutions pour construire un nouveau modèle de développement au Vietnam.

Le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang à la cérémonie d'ouverture du VLP 2026. Photo: VNA
Le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang à la cérémonie d'ouverture du VLP 2026. Photo: VNA

New York (VNA) – Le Programme de leadership du Vietnam 2026 (VLP 2026) s’est ouvert le 24 août à l’Université Columbia, à New York, aux États-Unis, en présence du vice-Premier ministre vietnamien Nguyen Van Thang.

S’exprimant lors de l’ouverture, le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang a souligné que le Vietnam entre dans une nouvelle phase de développement stratégique, avec une vision à long terme et l’ambition de réaliser ses deux objectifs centenaires : devenir, d’ici 2030, un pays en développement doté d’une industrie moderne et à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, puis, d’ici 2045, un pays développé à haut revenu.

Le vice-Premier ministre a apprécié les thèmes de discussion du VLP 2026 qui se poursuit jusqu’au 26 août, notamment la gouvernance sûre de l’intelligence artificielle (IA), la finance numérique, le cloud computing, la modernisation du secteur bancaire, les marchés de capitaux et la stratégie technologique nationale… Il a souhaité que les discussions approfondies apportent des perspectives diversifiées ainsi que des éléments scientifiques et pratiques pour aider le Vietnam à élaborer ses politiques de développement, tout en favorisant la concrétisation de projets de coopération spécifiques et substantiels entre le Vietnam et les États-Unis.

La professeure Nguyen Thi Lien Hang, directrice du Weatherhead East Asian Institute de l’Université Columbia, a affirmé que le VLP 2026 marque une étape importante dans le prolongement du Programme de leadership de haut niveau (VELP), organisé depuis près de deux décennies. Elle a indiqué que les sujets abordés sont des questions urgentes auxquelles les États-Unis comme le Vietnam sont confrontés et a exprimé l’espoir que les discussions favoriseront des échanges ouverts et substantiels, feront émerger de nouvelles idées pour le développement du Vietnam et contribueront à promouvoir les relations bilatérales.

Le VLP 2026 se concentre sur trois axes principaux : l’évaluation des perspectives et des évolutions notables de l’économie mondiale et des grandes économies, ainsi que des grandes tendances de transformation et de leurs impacts sur l’économie vietnamienne ; les nouveaux moteurs de croissance, tels que les sciences et technologies, l’IA, la finance numérique, la transformation numérique; et les recommandations de solutions visant à stimuler la croissance et à construire un nouveau modèle de développement au Vietnam.

Lors des échanges avec des professeurs et experts de l’Université Columbia et des États-Unis, le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang et les membres de la délégation vietnamienne ont présenté des solutions prioritaires pour atteindre une croissance à deux chiffres, renforcer l’autonomie de l’économie et promouvoir des relations commerciales équilibrées, durables et mutuellement bénéfiques avec les partenaires.

Ils ont également précisé les grandes orientations du Vietnam concernant le renouvellement de son modèle de développement, le perfectionnement du cadre institutionnel pour une IA sûre et le développement des infrastructures de la finance numérique, tout en invitant les universitaires américains de premier plan à partager leurs expériences et à formuler des recommandations politiques concrètes pour le Vietnam.

Le VLP 2026 comprend des sessions thématiques consacrées au cloud computing et au développement du secteur des services financiers au Vietnam, au commerce mondial et aux chaînes d’approvisionnement, ainsi qu’à la mobilisation des ressources nécessaires au nouveau modèle de développement du Vietnam. – VNA

#Programme de leadership du Vietnam 2026 ( #Université Columbia #CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 États-Unis
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