Hanoï et Vientiane renforcent leur coopération entre les organisations du Front

Hanoï (VNA) – Le Comité du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) de Hanoï s'est entretenu le 24 août avec le Comité du Front lao d'édification nationale (FENL) de Vientiane. À cette occasion, les deux parties ont signé un protocole d'accord de coopération pour la période 2026-2030, visant à consolider les relations d'amitié, de solidarité spéciale et de coopération globale entre les deux capitales.



Lors de la rencontre, la présidente du Comité du FPV de Hanoï, Bui Huyen Mai, a souhaité la bienvenue à la délégation de Vientiane, soulignant que cette visite offrait une occasion précieuse d'échanger des expériences sur les activités du Front et de contribuer à la grande amitié, à la solidarité spéciale et à la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos.



Elle a également exprimé ses profondes condoléances suite au décès du président de l'Assemblée nationale du Laos, Xaysomphone Phomvihane, un ami proche du peuple vietnamien ayant contribué au développement des relations entre le Vietnam et le Laos.



Les responsables de Hanoï et de Vientiane se sont informés mutuellement de la situation du développement socio-économique et des activités du Front dans leurs localités respectives. Ils ont également partagé leurs expériences en matière de mobilisation de la population, de renforcement du bloc de grande union nationale, de garantie de la protection sociale, de diplomatie populaire et d’amélioration de l’efficacité des activités des deux comités du Front.



Le président du Comité du FFENL de Vientiane, Phongsavanh Siliphan, a indiqué que cette visite visait à faire le bilan de la coopération entre les deux comités au cours de la période 2023-2025.



Des délégués lao à la séance de travail. Photo: VNA

Il a noté que cette coopération avait donné des résultats concrets, contribuant à la consolidation des relations entre les deux Partis et les deux États, ainsi qu'aux liens entre Hanoï et Vientiane. Ces résultats constituent une base importante permettant aux deux parties de continuer à renforcer les échanges d’expériences en matière de travail du Front, à s’entraider dans les domaines de la protection sociale, de l’éducation et des échanges entre les peuples, contribuant ainsi à resserrer les liens entre les populations des deux capitales.



Phongsavanh a exprimé le souhait de Vientiane de continuer à bénéficier de la coordination et du soutien de Hanoï, et d'appliquer davantage l'expérience du Vietnam de manière adaptée aux conditions du Laos.



Pour l'avenir, Bui Huyen Mai a suggéré aux deux parties de maintenir les échanges de dirigeants et de cadres spécialisés et renforcent le partage d'informations et d'expériences, notamment en matière de supervision sociale, de critique sociale, de communication publique, de mobilisation de la population, de renforcement de la solidarité nationale, de transformation numérique et d'amélioration des activités du Front.



Les deux parties ont convenu de promouvoir la diplomatie entre les peuples, l'amitié, les échanges culturels et les activités communautaires, tout en encourageant les organisations membres à élaborer des programmes de coopération spécifiques.



À l’issue de leur entretien, les deux parties ont signé un mémorandum de coopération pour la période 2026-2030. Elles ont convenu de renforcer la sensibilisation et l’éducation sur la solidarité et l’amitié spéciale Vietnam-Laos, notamment auprès des jeunes, de maintenir les échanges de délégations et le partage d’expériences en matière de travail du Front, de supervision et de critique sociale, et de promouvoir la diplomatie populaire, les échanges culturels ainsi que la coordination dans l’organisation d’événements politiques et diplomatiques importants, en particulier dans le cadre de l’Année de la solidarité et de l’amitié Vietnam-Laos 2027. -VNA