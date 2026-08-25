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Hô Chi Minh-Ville prête à partager ses expériences de développement avec le Laos et le Cambodge

Hô Chi Minh-Ville est prête à partager ses expériences et ses connaissances théoriques et pratiques en matière de développement socio-économique et de croissance durable, ainsi qu’à soutenir concrètement le Laos et le Cambodge dans la formation et le renforcement des capacités des cadres, considérant leur développement et leurs succès comme les siens.

Séance de travail entre les dirigeants de Hô Chi Minh-Ville et la délégation de jeunes dirigeants de trois Parti du Vietnam, du Cambodge et du Laos. Photo: VNA
Séance de travail entre les dirigeants de Hô Chi Minh-Ville et la délégation de jeunes dirigeants de trois Parti du Vietnam, du Cambodge et du Laos. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Une délégation de hauts dirigeants de Hô Chi Minh-Ville, conduite par Van Thi Bach Tuyet, secrétaire adjointe du Comité municipal du Parti, a tenu une séance de travail avec une délégation de jeunes dirigeants issus du Parti communiste du Vietnam, du Parti populaire révolutionnaire lao et du Parti du peuple cambodgien, en visite de travail dans la mégapole du Sud.

Cette visite s’inscrit dans le quatrième programme de formation destiné aux jeunes dirigeants de ces trois partis.

Au nom des autorités locales, Van Thi Bach Tuyet s'est félicitée de la tenue de ce programme de formation qui réunissait 50 cadres prometteurs issus des instances centrales et locales des trois pays. Elle a souligné que cette initiative constituait une opportunité précieuse pour ces cadres d’étudier les préconisations, les lignes politiques et les expériences de développement du Vietnam, de renforcer leurs compétences, de partager leurs expertises, d’améliorer la compréhension mutuelle et de tisser des liens durables, contribuant à cultiver l’amitié traditionnelle, conformément aux perceptions communes de hauts dirigeants des trois Partis et des trois nations.

Rappelant les liens historiques étroits et le destin commun qui unissent le Vietnam, le Laos et le Cambodge, elle a souligné que les trois pays avaient traversé ensemble des années de lutte particulièrement difficiles pour conquérir et préserver leur indépendance nationale. Elle a affirmé que les grandes réalisations révolutionnaires dont les trois Partis et les trois pays bénéficient aujourd’hui sont indissociables des contributions, du dévouement et des sacrifices de nombreuses générations de dirigeants, de cadres et de citoyens des trois pays.

La responsable a affirmé que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens, dont l'organisation du Parti, les autorités et le peuple de Hô Chi Minh-Ville, accordaient une importance primordiale et la plus haute priorité à la consolidation et au développement des relations de bon voisinage, d’amitié, de solidarité spéciale et de coopération intégrale entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge. La ville est prête à partager ses expériences et ses connaissances théoriques et pratiques en matière de développement socio-économique et de croissance durable, ainsi qu’à soutenir concrètement le Laos et le Cambodge dans la formation et le renforcement des capacités des cadres, considérant leur développement et leurs succès comme les siens.

À cette occasion, Nguyen Loc Ha, vice-président du Comité populaire municipal, a présenté un aperçu de la situation socio-économique de la ville, des premiers résultats obtenus dans la gestion, la direction et l’organisation de l’appareil administratif depuis la mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux, ainsi que des principales difficultés et défis actuels et des orientations pour les prochaines étapes.

Les dirigeants de la ville et les jeunes leaders ont discuté des questions d’intérêt commun, tels que le développement des ressources humaines à l'ère numérique, l'amélioration de la gouvernance urbaine, le renforcement des compétences numériques des cadres municipaux et l'édification des organisations du Parti au niveau local.

Bounthavy Sorsoukanh, secrétaire adjoint du Comité du Parti populaire révolutionnaire lao de la province de Phongsaly, a exprimé sa profonde gratitude envers les autorités de Hô Chi Minh-Ville pour leur accueil chaleureux. Les résultats obtenus dans le cadre de ce programme de formation ont permis d’accomplir la mission confiée par les dirigeants des trois Partis et des trois États. Au-delà des échanges professionnels, le programme a également contribué à renforcer la compréhension mutuelle, à consolider et à approfondir les liens de solidarité et d’amitié entre les trois Partis, les trois États et les peuples des trois pays, ainsi qu’à renforcer les relations globales entre les trois pays. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #Hô Chi Minh-Ville #Laos #Cambodge #quatrième programme de formation
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