Le Vietnam et la Chine renforcent leur coopération agricole

Hanoï (VNA) - Dans le cadre de sa participation à la réunion ministérielle de l’APEC sur la sécurité alimentaire qui s'est déroulée à Hangzhou, en Chine, le ministre de l'Agriculture et de l'Environnement, Trinh Viet Hung, a tenu une séance de travail bilatérale le 24 août avec le ministre de l'Agriculture et des Affaires rurales de Chine, Zhang Zhu.



A cette occasion, les deux ministres ont échangé et se sont mis d'accord sur un certain nombre de contenus importants afin de continuer à promouvoir la coopération agricole entre les deux pays. Les deux parties ont convenu d'identifier l'agriculture comme l'un des domaines de coopération les plus importants, contribuant directement à la concrétisation des perceptions communes des hauts dirigeants des deux nations, tout en créant une forte dynamique pour promouvoir le Partenariat de coopération stratégique global Vietnam - Chine dans la direction du bénéfice mutuel, du développement conjoint et du partage d'un avenir commun.



Les deux parties ont également convenu de continuer à renforcer leur coopération de manière substantielle et efficace, à maintenir la dynamique de croissance du commerce bilatéral des produits agricoles, forestiers et aquatiques, et à promouvoir la coopération scientifique et technologique dans les domaines de l’agriculture, du développement rural et de la protection de l’environnement écologique. Les deux ministres sont convenus de poursuivre une étroite coordination avec les organismes compétents de leurs pays respectifs afin de faciliter les procédures, de créer des conditions favorables au commerce des produits agricoles traditionnels et de favoriser l’accès au marché pour les nouveaux produits agricoles des deux parties



Concernant le homard (Panulirus ornatus), la partie chinoise se félicite de l’arrivée sur le marché chinois de produits aquatiques vietnamiens d’élevage, de qualité et sûrs, contribuant ainsi à diversifier l’offre sur le marché chinois. La Chine est également prête à collaborer avec le Vietnam pour mettre en œuvre une coopération technique dans la recherche et la reproduction artificielle du homard, normalisant progressivement la gestion de l'élevage et de la production pour répondre aux conditions d'exportation vers le marché chinois. Notamment, la coopération dans ce domaine ne vise pas seulement à promouvoir le commerce, mais contribue également à protéger les ressources naturelles, réduisant la pression de l'exploitation pour développer la pêche de manière durable.

Lors de cette séance de travail, le ministre Zhang Zhu a approuvé les propositions du ministre Trinh Viet Hung sur les futurs contenus de coopération. Le ministre chinois a accepté avec plaisir l'invitation à participer à la réunion ministérielle de l'APEC sur la sécurité alimentaire organisée au Vietnam en 2027.

À cette occasion, les deux parties coordonneront également l’organisation au Vietnam de la 3e session du Comité mixte de coopération agricole Vietnam-Chine. Elles sont convenues d’étudier l’organisation du "Forum de mise en relation des entreprises du commerce et de l’investissement dans le secteur agricole au Vietnam" à l’occasion de l’APEC 2027. -VNA