Politique

Un navire de la marine thaïlandaise en visite à Hô Chi Minh-Ville

Cette visite vise à renforcer la confiance mutuelle entre les ministères de la Défense nationale du Vietnam et de la Thaïlande en général, ainsi qu’entre la Marine populaire du Vietnam et la Marine royale thaïlandaise en particulier.

Le colonel Pham Tiên Dung (à droite), chef d’état-major adjoint de la Région navale 2, souhaite la bienvenue au contre-amiral Borworn Phromkaewngam (à gauche), directeur adjoint de l’Académie navale royale thaïlandaise. Photo : VNA
Le colonel Pham Tiên Dung (à droite), chef d’état-major adjoint de la Région navale 2, souhaite la bienvenue au contre-amiral Borworn Phromkaewngam (à gauche), directeur adjoint de l’Académie navale royale thaïlandaise. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le navire H.T.M.S. Naresuan (FFG 421) de la Marine royale thaïlandaise, sous le commandement du contre-amiral Borworn Phromkaewngam, directeur adjoint de l’Académie navale royale thaïlandaise, a accosté mardi 25 août au port international de Nha Rong – Khanh Hoi, à Hô Chi Minh-Ville, entamant ainsi une visite d’amitié dans la ville du 25 au 29 août.

La cérémonie d’accueil a vu la présence du colonel Pham Tiên Dung, chef d’état-major adjoint de la Région navale 2, ainsi que de représentants du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, du commandement des garde-côtes de la Région 3, du Département des relations extérieures, du Département de la sécurité militaire et du commandement militaire de Hô Chi Minh-Ville. La consule générale de Thaïlande à Hô Chi Minh-Ville, Wiraka Moodhitaporn, a également assisté à l’événement.

Durant leur séjour, le commandant et l’équipage du H.T.M.S. Naresuan (FFG 421) rendront des visites de courtoisie aux dirigeants de la ville, au commandement de la Région militaire 7 et au commandement de la Région navale 2. Ils participeront également à des échanges culturels et sportifs avec des officiers et marins vietnamiens et visiteront plusieurs sites historiques et culturels de la ville.

Cette visite vise à renforcer la confiance mutuelle entre les ministères de la Défense nationale du Vietnam et de la Thaïlande en général, ainsi qu’entre la Marine populaire du Vietnam et la Marine royale thaïlandaise en particulier. Elle constitue également une activité concrète marquant le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Thaïlande (1976-2026).

Le H.T.M.S. Naresuan (FFG 421) est une frégate lance-missiles de la Marine royale thaïlandaise entrée en service en 1995. Le navire mesure 120,5 mètres de long et 13,7 mètres de large, avec un déplacement à pleine charge de 2 985 tonnes. Il affiche une vitesse maximale de 32 nœuds et une autonomie de 4 000 milles marins.

Plus tôt cette année, le navire H.T.M.S. Prachuap Khiri Khan de la Marine royale thaïlandaise a également effectué une visite d’amitié de six jours à partir du 18 mai à Hô Chi Minh-Ville. – VNA

source
#navire H.T.M.S. Naresuan (FFG 421) #Marine royale thaïlandaise #navire H.T.M.S. Prachuap Khiri Khan #contre-amiral Borworn Phromkaewngam
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam (droite) et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam rencontre le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam, et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh ont souligné à New York leur volonté de renforcer le partenariat Vietnam-Mongolie, notamment dans les domaines économique, commercial, culturel et touristique.

Le général d’armée Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre de la Défense (gauche) et Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l’ONU chargé des opérations de maintien de la paix. Photo : VNA

L’ONU soutient le Vietnam dans le maintien de la paix

L’ONU soutient le Vietnam dans le renforcement de ses capacités et l’élargissement de sa participation aux opérations de maintien de la paix, a affirmé le secrétaire général adjoint de l’ONU Jean-Pierre Lacroix lors d’une entrevue avec le général d’armée Phan Van Giang, le 23 septembre à New York.

La réunion sur le Système de suivi et de pilotage intelligent et le Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique. Photo : VNA

Le permanent du secrétariat Tran Cam Tu demande de perfectionner les systèmes numériques de gestion

Le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Tran Cam Tu, a demandé de poursuivre la mise à l’essai et le perfectionnement du Système de suivi et de pilotage intelligent (IOC) et du Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique afin d’améliorer la qualité du conseil, de l’information et de la discipline dans l’exécution des tâches.

Cérémonie de lancement du projet de recherche pour promouvoir la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est, à Hanoi, le 23 septembre. Photo : VNA

Un projet de recherche veut booster la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est

Le projet vise à renforcer les capacités des chercheurs et experts vietnamiens et régionaux dans les domaines de la connectivité, de la gouvernance et de l’analyse maritimes, tout en favorisant la recherche conjointe pour proposer des solutions visant à consolider une coopération maritime substantielle entre les pays de l’Asie du Sud-Est.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, prononce un discours important lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Photo: VNA

Le dirigeant Tô Lâm propose quatre orientations face aux mutations mondiales

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a proposé quatre grandes orientations pour accompagner et maîtriser les mutations en cours, afin que la concurrence ne dégénère pas en confrontation, que les divergences ne conduisent pas aux conflits et que les progrès scientifiques et technologiques ne créent pas de nouvelles fractures.

Les activités des entreprises d’IDE dans la province de Tây Ninh contribuent à accroître la capacité industrielle, à stimuler les exportations, à créer des emplois et à renforcer le rôle de la province dans la chaîne d'approvisionnement régionale. Photo : VNA

40 ans du Dôi moi : Des faits historiques et des chiffres qui parlent d’eux-mêmes

Avant le Dôi moi, le Vietnam traversait une grave crise socio-économique, marquée par une inflation annuelle dépassant par moments les 700%, des pénuries alimentaires touchant des millions de familles et des infrastructures défaillantes. Par rapport au Vietnam d’aujourd’hui, la transformation opérée depuis cette situation constitue un changement fondamental et profond.

​Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, assiste le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU). Photo: VNA

De nouveaux accords ouvrent une nouvelle étape de la coopération Vietnam - ONU

​Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a assisté le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU), marquant une nouvelle étape de la coopération entre les deux parties.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam prononce un discours au débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam présente quatre orientations à la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU

À New York, le 22 septembre, lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a proposé quatre grandes orientations pour renforcer la confiance entre les États, promouvoir un développement équitable et durable, garantir que les progrès technologiques servent l’humanité et consolider le multilatéralisme ainsi que le rôle central des Nations Unies.