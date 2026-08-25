Singapour (VNA) – Le premier Dialogue stratégique Vietnam-Singapour s’est tenu avec succès, marqué par la publication par les deux Parties de la Déclaration conjointe Vietnam-Singapour sur la stratégie de connectivité technologique. Il s’agit d’un résultat majeur de ce dialogue fondateur, témoignant de la forte détermination politique des deux Partis à mettre rapidement en œuvre, de manière substantielle et efficace, ce nouveau mécanisme de coopération, contribuant ainsi à concrétiser les grandes orientations du Partenariat stratégique intégral entre les deux pays.

Les deux pays, partenaires de longue date et membres de l’ASEAN, ont souligné la solidité de leurs relations bilatérales, fondées sur une forte confiance politique, des liens économiques étroits et d’importants échanges entre les peuples.

Sur la base du Programme d’action pour la mise en œuvre du Partenariat stratégique intégral, signé le 28 octobre 2025, les deux parties ont réaffirmé leur intérêt commun et leur engagement à approfondir la coopération dans les domaines des sciences et technologies, de l’innovation, de la connectivité et de l’économie numérique.

Elles sont convenues d’une vision commune visant à faire du Vietnam et de Singapour des partenaires technologiques stratégiques de premier plan en Asie du Sud-Est, en renforçant leur autonomie technologique grâce à la coopération et à la connectivité.

Les deux pays considèrent les sciences, les technologies et l’innovation comme des moteurs essentiels d’une croissance durable et mutuellement bénéfique, en cohérence avec leurs stratégies nationales de développement. Ils ont souligné leur rôle dans la croissance économique, l’amélioration de la compétitivité industrielle et le développement durable.

Dans cette perspective, les deux parties souhaitent intensifier les échanges de connaissances, d’expériences, d’expertise technique et de bonnes pratiques entre les organismes publics, les entreprises et les milieux universitaires. Elles envisagent également d’explorer des possibilités de coopération dans des domaines d’intérêt commun, notamment l’économie des données, la production avancée, les semi-conducteurs, les biotechnologies, les technologies quantiques et d’autres technologies émergentes.

Les deux pays entendent ainsi favoriser la cocréation ainsi que la recherche et le développement conjoints, afin de construire un écosystème d’innovation à dimension régionale permettant aux entreprises, aux universités et aux instituts de recherche de se connecter, d’innover et de se développer ensemble.

La Déclaration conjointe accorde également une place importante au numérique et à l’intelligence artificielle (IA). Conscients du potentiel transformateur de ces technologies pour stimuler l’innovation, accroître la productivité et soutenir une croissance économique durable au bénéfice des entreprises et des populations, les deux pays sont convenus d’approfondir leur coopération dans le développement, le déploiement et l’utilisation de systèmes d’IA sûrs et responsables, en s’appuyant notamment sur les orientations régionales, telles que les lignes directrices de l’ASEAN sur la gouvernance et l’éthique de l’IA.

Ils ont également souligné que le développement de ressources humaines hautement qualifiées constitue un fondement essentiel d’une connectivité technologique durable.

Les deux parties souhaitent par ailleurs tirer parti de la complémentarité de leurs écosystèmes d’innovation. Le Vietnam dispose notamment d’un marché dynamique, d’une main-d’œuvre jeune et de capacités industrielles en développement, tandis que Singapour possède des atouts dans la recherche et développement, la gouvernance des données et de l’IA, ainsi que dans ses connexions internationales.

Les deux parties souhaitent faciliter les échanges de données fiables entre les organisations afin d’accélérer l’expérimentation, l’application et la commercialisation des résultats de recherche. Elles encourageront l’innovation fondée sur les données ainsi qu’une utilisation et une circulation responsables des données transfrontalières, notamment à travers la mise en œuvre des Clauses contractuelles types de l’ASEAN dans le cadre de la gouvernance des données numériques de l’ASEAN.

Elles favoriseront également le dialogue entre l’Autorité de développement des médias et de l’information de Singapour, la Commission singapourienne de protection des données personnelles, le ministère vietnamien de la Sécurité publique et le ministère vietnamien des Sciences et des Technologies sur les politiques et les bonnes pratiques relatives aux flux transfrontaliers de données.

Les deux pays ont réaffirmé leur soutien aux efforts de l’ASEAN visant à promouvoir l’intégration de l’économie numérique régionale, notamment à travers l’élaboration de l’Accord-cadre de l’ASEAN sur l’économie numérique (DEFA). Selon la Déclaration conjointe, cet accord pourrait faciliter un commerce numérique fiable, renforcer l’interopérabilité et la connectivité numériques et ouvrir de nouvelles perspectives aux entreprises et aux populations de la région.

La coopération technologique s’inscrit également dans le développement des parcs industriels Vietnam-Singapour (VSIP), qui célèbrent en 2026 leur 30e anniversaire. Les deux parties ont réaffirmé le succès des VSIP, coentreprises entre Sembcorp et Becamex, considérées comme un symbole de la coopération économique bilatérale. Elles souhaitent promouvoir une « VSIP 2.0 », intégrant les technologies intelligentes, la production avancée ainsi que des systèmes durables et écologiques afin d’attirer davantage d’investissements.

Cette orientation s’est notamment concrétisée par la signature, lors de la visite d’État du secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm à Singapour en mai 2026, d’un mémorandum d’entente entre le Centre des technologies et de la remanufacturation avancées de l’Agence singapourienne pour la science, la technologie et la recherche (A*STAR ARTC) et Becamex, portant sur la création du Centre vietnamien de recherche sur la production avancée (VAMRC).

Le VAMRC est appelé à devenir une plateforme répondant aux besoins de l’industrie, soutenant la démonstration, le déploiement et la mise à l’échelle de technologies de production avancées, intelligentes et durables, tout en renforçant les connexions entre les deux pays dans les domaines des technologies, des talents et des entreprises.

L’ensemble de ces coopérations sera discuté et mis en œuvre dans le cadre de la Conférence ministérielle sur la Connectivité (CMM), coprésidée par les ministres des Finances du Vietnam et du Commerce et de l’Industrie de Singapour, ainsi que dans le cadre des mémorandums d’entente sur la transformation numérique entre le ministère vietnamien de la Sécurité publique et le ministère singapourien du Développement numérique et de l’Information, et sur le développement numérique et l’innovation entre les ministères compétents des deux pays.

Les deux parties procéderont régulièrement à une évaluation des progrès, définiront de nouvelles priorités et lanceront de nouvelles initiatives par l’intermédiaire de la CMM et d’autres mécanismes bilatéraux existants. – VNA

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