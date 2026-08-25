Les technologies quantiques au cœur de la stratégie scientifique du Vietnam

Hanoï (VNA) – Plus d’un an après la mise en œuvre de la Résolution n° 57-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique, la technologie quantique occupe désormais une place centrale et figure parmi les technologies et produits stratégiques.

Ce domaine, qui dépasse le cadre de la simple recherche scientifique pour devenir un enjeu stratégique national, est perçu comme une technologie révolutionnaire capable de redéfinir l’économie du savoir et les industries de pointe. La technologie quantique figure parmi les domaines prioritaires du Parti et de l’État dans leurs grandes stratégies scientifiques, technologiques et d’innovation. Les scientifiques, les instituts de recherche et les universités approfondissent progressivement leurs travaux dans ce domaine.

L’Université nationale du Vietnam à Hanoï délaisse les recherches fragmentées au profit de programmes et de groupes de tâches interdisciplinaires, avec la création d’instituts spécialisés dans les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle et le quantique, de centres de recherche d’excellence et de 16 programmes de recherche clés axés sur des domaines technologiques stratégiques.

Selon son directeur, le professeur associé et docteur Bui The Duy, les recherches actuelles visent à développer progressivement au Vietnam des capacités de recherche fondamentales dans les technologies quantiques et à préparer leur déploiement futur. Toutefois, ce domaine nouveau, complexe et en évolution rapide nécessite des recherches plus approfondies et structurées.

Des experts préconisent notamment l’élaboration d’une stratégie nationale sur les technologies quantiques, le perfectionnement du cadre juridique et des normes, le développement des infrastructures de recherche et des laboratoires clés, la formation de ressources humaines hautement qualifiées et le renforcement de la coopération internationale…

S’inspirant des États-Unis, de la Chine et de l’Union européenne, qui investissent des milliards de dollars dans leurs écosystèmes quantiques, le professeur associé et docteur Nguyen Dinh Tho, de l’Institut de stratégie et de politique sur l’agriculture et l’environnement, estime que le Vietnam devrait associer le développement des technologies quantiques à la sécurité nationale, à la protection des infrastructures de données, à l’industrie des semi-conducteurs, à l’intelligence artificielle et aux technologies spatiales.

Il souligne la nécessité de développer un écosystème cohérent, avec des investissements ciblés évitant la dispersion et les effets de mode, des ressources humaines hautement qualifiées et un réseau de coopération internationale sélectif. Il préconise également la création d’un centre quantique national chargé de coordonner les ressources et de renforcer les liens entre l’État, les instituts de recherche, les universités et le secteur privé…

Selon le docteur Nguyen Hoang Duong, chef adjoint du Département des sciences et technologies de l’Académie des sciences et technologies du Vietnam, le développement de cette filière exige un mécanisme global de coordination et une vision à long terme. Il convient notamment de privilégier la formation approfondie et interdisciplinaire, d’attirer des experts internationaux et des Vietnamiens de l’étranger, de développer les infrastructures de recherche et les laboratoires clés, et de tirer parti de la coopération internationale…

Le développement des technologies quantiques ne peut cependant se faire en brûlant les étapes. Il exige une vision et des investissements à long terme, ainsi qu’une acceptation des risques, avec une perspective d’au moins dix à vingt ans.

Il est donc nécessaire de lever les obstacles liés aux politiques, au financement et aux ressources humaines, d’attirer des experts vietnamiens travaillant dans les grands centres quantiques internationaux et de construire un écosystème durable qui ne dépende pas entièrement des importations, afin de favoriser l’essor des technologies quantiques au Vietnam. – VNA

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