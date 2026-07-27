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Promouvoir la coopération pour le développement des technologies quantiques en Asie du Sud-Est

L'objectif de la Réunion élargie des coordinateurs quantiques d'Asie du Sud-Est (SEA+ Quantum Coordinator Meeting) est d'harmoniser les efforts régionaux en vue de bâtir un écosystème unifié des sciences et technologies quantiques en Asie du Sud-Est et dans les pays voisins.

Un délégué s'exprime lors de la conférence. Photo: VNA
Un délégué s'exprime lors de la conférence. Photo: VNA

Gia Lai (VNA) – S'inscrivant dans le cadre de l'"Année du Quantique à Gia Lai 2026", la Réunion élargie des coordinateurs quantiques d'Asie du Sud-Est (SEA+ Quantum Coordinator Meeting) s'est tenue le 27 juillet au Centre international de science et d'éducation interdisciplinaires (ICISE), à Quy Nhon, dans la province de Gia Lai.

Organisé conjointement par le Service des sciences et des technologies de la province de Gia Lai, le Centre national d'innovation (NIC), le Réseau vietnamien pour l'innovation et les experts en technologies quantiques (VNQuantum) et l'ICISE, l'événement a réuni des chercheurs de premier plan, des représentants d'organisations ainsi que des coordinateurs de programmes scientifiques et diplomatiques venus de toute l'Asie du Sud-Est et des pays voisins.

L'objectif est d'harmoniser les efforts régionaux en vue de bâtir un écosystème unifié des sciences et technologies quantiques en Asie du Sud-Est et dans les pays voisins.

À l'ouverture de la réunion, Nguyen Huu Ha, directeur adjoint du Service des sciences et des technologies de Gia Lai, a souligné que, dans un contexte où les sciences, les technologies, l'innovation et la transformation numérique sont devenues des moteurs essentiels de la croissance, les technologies quantiques s'imposent comme un domaine stratégique susceptible d'entraîner des transformations majeures dans de nombreux secteurs économiques et de la vie sociale.

Selon lui, le développement des technologies quantiques ne repose pas uniquement sur les capacités de recherche de chaque pays, mais exige également une mise en réseau des connaissances, un partage des ressources et une coopération internationale. Les réseaux réunissant autorités, instituts de recherche, universités, entreprises et organisations scientifiques constituent ainsi le socle d'un développement plus rapide et plus efficace de ces technologies au service des objectifs de développement durable de chaque pays comme de l'ensemble de la région.

À l'heure où les technologies quantiques passent progressivement des laboratoires aux applications concrètes, les pays d'Asie du Sud-Est sont confrontés à des défis communs en matière de développement des ressources humaines, d'infrastructures de recherche, de coopération avec les entreprises et de perfectionnement du cadre politique. Cette réunion devrait contribuer à harmoniser les efforts régionaux afin de permettre à l'Asie du Sud-Est de participer plus activement à la révolution mondiale des technologies quantiques et d'en tirer davantage de bénéfices.

Nguyen Huu Ha a estimé que, pour Gia Lai, l'organisation de cette réunion constituait non seulement une occasion de renforcer la coopération internationale, mais aussi de favoriser l'intégration de la province dans les réseaux mondiaux de la science et de la technologie, contribuant ainsi à concrétiser ses objectifs en matière de développement scientifique et technologique, d'innovation et de transformation numérique.

Selon les organisateurs, la réunion se tient conformément à la règle de Chatham House, qui autorise les participants à utiliser les informations échangées sans révéler l'identité ni l'affiliation des intervenants ou des autres participants. Elle offre un cadre permettant aux coordinateurs de partager les dernières informations sur les programmes nationaux de recherche quantique, les initiatives de financement et les feuilles de route stratégiques, d'identifier des possibilités de coopération régionale dans les domaines de l'éducation, du développement des ressources humaines et des projets de recherche conjoints, ainsi que de discuter des mécanismes de partage des ressources, de mobilité des chercheurs et d'accès transfrontalier aux infrastructures quantiques. -VNA

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