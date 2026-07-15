Les données, un levier stratégique pour renouveler le modèle de croissance

Hanoï (VNA) - L’essor des technologies numériques, de l’intelligence artificielle (IA) et des plateformes associées a fait des données une ressource stratégique. Alors que le Vietnam évolue vers un modèle de croissance fondé sur la productivité, l’innovation et la transformation numérique, les données occupent une place centrale en reliant technologies, connaissances et gouvernance.



Selon le professeur et docteur Tran Tho Dat, ancien recteur de l’Université nationale d’économie, la croissance économique reposait traditionnellement sur deux facteurs essentiels : le capital et le travail. Dans le contexte actuel de la transformation numérique mondiale, les données deviennent désormais le socle du nouveau modèle de développement économique.



L’intégration des données dans l’analyse de la croissance montre qu’elles ne se contentent pas de compléter le capital et le travail, mais constituent également un moteur essentiel pour améliorer la productivité globale des facteurs et l’efficacité de l’allocation des ressources. Pour le Vietnam, dans le cadre de la transformation numérique et du renouvellement du modèle de croissance, les données représentent à la fois un moteur de développement et un outil facilitant la transition vers un modèle de croissance verte, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de développement durable.



Ces dernières années, les ministères, les secteurs et les localités ont progressivement renforcé leur rôle d’orientation et de pilotage dans le développement des plateformes de données et des technologies numériques au service de la production et des activités économiques.



À titre d’exemple, le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement a adopté une stratégie de gestion des données sectorielles à l’horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2035, ainsi qu’une architecture numérique et une architecture des données conformes au système national. À ce jour, le ministère a mis en place et exploite 21 bases de données sectorielles ainsi que quatre systèmes d’information communs. Il a également achevé l’interconnexion et la synchronisation des 12 bases de données nationales et sectorielles, favorisant ainsi la création d’un écosystème de données « exact, complet, propre, actualisé, unifié et partagé ».



À Hanoï, les 17 services et administrations concernés participent désormais à l’ouverture des données, avec un total de 93 ensembles de données accessibles, soit un taux de 100 %. Plusieurs bases de données sectorielles ont été constituées et sont déjà exploitées, notamment plus de 543 000 biens publics, plus de 27 000 projets d’investissement, plus de 129 000 dossiers de fonctionnaires synchronisés avec la base de données nationale, 24 plans d’aménagement urbain normalisés au format SIG (GIS)...



Malgré ces avancées, la mise en œuvre se heurte encore à plusieurs difficultés. Les données demeurent dispersées et insuffisamment harmonisées entre les différents secteurs. Certaines bases de données nationales et sectorielles ne sont pas encore pleinement ouvertes au partage. Par ailleurs, le pays manque encore de spécialistes dans les domaines des données, de l’intelligence artificielle, de la cybersécurité, de l’administration des systèmes, de l’architecture numérique et de la valorisation commerciale des technologies.



Selon le professeur Tran Tho Dat et ses collaborateurs, il est désormais nécessaire de passer d’une logique de « construction d’infrastructures de données » à une logique d’« exploitation efficace des données ».



Ils soulignent également que l’État doit jouer un rôle de « créateur de marché » en mettant à disposition des données publiques, en établissant des normes techniques et en renforçant la confiance dans les échanges de données. Un marché des données fonctionnant efficacement permettra d’orienter cette ressource vers les secteurs où sa productivité marginale est la plus élevée, améliorant ainsi l’efficacité globale de l’économie. - VNA

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