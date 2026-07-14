Hanoï déploiera 36 panneaux à messages variables pour fluidifier le trafic

Hanoï (VNA) – À partir du 15 juillet, Hanoï mettra en service un système de 36 panneau à messages variables (Variable Message Sign - VMS) destinés à améliorer la gestion du trafic et à renforcer la sécurité des déplacements.

Installés sur les principaux axes routiers et carrefours de la capitale, ces panneaux diffuseront en temps réel des informations sur les embouteillages, les accidents, les zones temporairement inondées, les plans de régulation de la circulation et les itinéraires de remplacement recommandés.

Cette infrastructure constitue l'un des principaux volets de la deuxième phase du projet de modernisation du Centre d'information et d’opération et d'installation d'un système de caméras de surveillance et de gestion du trafic, mis en œuvre par la Police municipale de Hanoï pour renforcer la sécurité, maintenir l'ordre public et traiter les infractions.

Selon la Police municipale de Hanoï, cette deuxième phase vise à mettre en place un système de circulation intelligent, moderne et interconnecté, reposant sur une architecture ouverte intégrant l'intelligence artificielle (IA) et les mégadonnées (Big Data), conformément à l'esprit de la Résolution n°57-NQ/TW du Bureau politique.

À ce jour, les principaux volets du projet sont pratiquement achevés, dans le respect du calendrier, des exigences de qualité et des normes techniques. Les services compétents ont ainsi achevé l'installation de 2.460 caméras dotées d'intelligence artificielle (IA), dont 1.107 destinées au traitement des infractions routières, 960 au comptage du trafic, 112 caméras panoramiques aux carrefours, 251 caméras PTZ pour la surveillance de la sécurité et de l'ordre public et 30 caméras de contrôle de vitesse.

Au-delà des panneaux électroniques, la deuxième phase apportera également de nouvelles fonctionnalités technologiques. Le système pourra ajuster les feux de circulation en fonction du volume de véhicules, organiser des « ondes vertes » sur certains axes, prévoir les risques d'embouteillage grâce à l'IA et fournir des alertes routières en temps réel.

Les applications du système seront également étendues aux domaines de la sécurité, de l'ordre public et de la gestion urbaine. Les équipements pourront contribuer à détecter plusieurs situations, telles que les altercations, les intrusions dans des zones interdites, la présence d'armes, les incendies, les fumées ou encore les dépôts illégaux de déchets, fournissant ainsi un appui aux opérations des forces de police. -VNA

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