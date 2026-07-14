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À Quang Ngai, la quête de l'identité des martyrs se poursuit

La province de Quang Ngai compte actuellement 127 cimetières de martyrs regroupant 37.689 tombes, dont 15.771 sans aucune information d'identification. Dans le cadre de la « Campagne des 500 jours et nuits », la province prévoit de prélever des échantillons biologiques sur 13.650 tombes et d'achever cette mission en octobre 2026.

Des échantillons biologiques prélevés sur des tombes de martyrs au cimetière de Pho An, dans le quartier de Tra Cau (province de Quang Ngai). Photo : VNA
Des échantillons biologiques prélevés sur des tombes de martyrs au cimetière de Pho An, dans le quartier de Tra Cau (province de Quang Ngai). Photo : VNA

Quang Ngai (VNA) – Les efforts visant à identifier les martyrs vietnamiens se poursuivent avec détermination, grâce à l'engagement de l'État, des autorités locales, des forces armées et de la population. À Quang Ngai, où des milliers de sépultures attendent encore d'être identifiées, les équipes engagées dans la « Campagne des 500 jours et nuits » travaillent sans relâche pour collecter des échantillons d'ADN et constituer une base de données permettant d'identifier les combattants tombés pour la Patrie.

Depuis plus de dix jours, dès les premières heures du matin jusqu'à la tombée de la nuit, des dizaines de militaires, miliciens et médecins sont présents dans les cimetières de martyrs du quartier de Tra Cau afin de réaliser les prélèvements nécessaires aux analyses ADN.

Le sous-colonel Nguyen Huu Hoang, chef de l'équipe de prélèvement n°3, a indiqué que son unité était chargée de collecter des échantillons auprès de 2.598 tombes de martyrs réparties dans 11 communes et quartiers de l'est de la province.

« Le prélèvement des échantillons exige une grande minutie et une précision absolue à chaque étape. Malgré les conditions météo difficiles, les cadres et soldats s'efforcent de surmonter les difficultés pour accomplir leur mission dans les délais prévus », a déclaré le sous-colonel Nguyen Huu Hoang.

De nombreux médecins accompagnent également les opérations. Nguyen Manh Hung, du Centre médico-légal de Quang Ngai, a indiqué qu'après plusieurs décennies et plusieurs transferts de dépouilles, de nombreux restes ne permettaient plus de réaliser des prélèvements exploitables. Toutefois, au cimetière de Pho An, plusieurs échantillons dentaires et osseux sont encore bien conservés et présentent un grand intérêt pour les analyses ADN.

Parallèlement aux prélèvements biologiques, les informations relatives aux tombes sont progressivement numérisées. Chaque sépulture fait l'objet d'une photographie, de l'attribution d'un code d'identification et d'un enregistrement détaillé de sa localisation ainsi que du déroulement des opérations.

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À Quang Ngai, les équipes engagées dans la « Campagne des 500 jours et nuits » prélèvent des échantillons d'ADN afin de constituer une base de données destinée à identifier les martyrs. Photo : VNA

La province de Quang Ngai compte actuellement 127 cimetières de martyrs regroupant 37.689 tombes, dont 15.771 sans aucune information d'identification. Environ 6.000 martyrs n'ont toujours pas été retrouvés. Dans le cadre de la « Campagne des 500 jours et nuits », la province prévoit de prélever des échantillons biologiques sur 13.650 tombes et d'achever cette mission en octobre 2026.

Lors d'une visite d'inspection au cimetière provincial de martyrs, la vice-présidente permanente du Comité populaire de la province de Quang Ngai, Y Ngoc, a souligné la dimension sacrée de cette mission. « Chaque échantillon d'ADN collecté est une lueur d'espoir supplémentaire pour qu'un martyr puisse enfin retrouver sa famille après des décennies d'attente douloureuse ». -VNA

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Mémoire des martyrs

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