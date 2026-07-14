Politique

Campagne des « 500 jours et nuits » : harmoniser la recherche des fosses communes de martyrs

Les autorités vietnamiennes ont décidé d'unifier la procédure de vérification des informations, de recherche et de rapatriement des fosses communes de martyrs afin d'accroître l'efficacité de la Campagne des « 500 jours et nuits » consacrée à la recherche, au rapatriement et à l'identification des restes des martyrs.

Le secrétaire du Comité municipal du Parti de Huê, Nguyên Dinh Trung, inspecte les opérations de prélèvement d'échantillons des restes de martyrs au Cimetière des martyrs de la ville de Huê. Photo : VNA
Le secrétaire du Comité municipal du Parti de Huê, Nguyên Dinh Trung, inspecte les opérations de prélèvement d'échantillons des restes de martyrs au Cimetière des martyrs de la ville de Huê. Photo : VNA


Hanoï (VNA) – La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra, présidente du Comité national de pilotage chargé de la recherche, du rapatriement et de l'identification des restes des martyrs (Comité national 515), a demandé aux ministères, aux secteurs concernés, aux autorités locales et aux forces armées d'unifier la procédure de vérification des informations, de recherche et de rapatriement des fosses communes de martyrs, afin d'améliorer l'efficacité de la Campagne des « 500 jours et nuits » pour accélérer la recherche, le rapatriement et l'identification des restes des martyrs.

Selon le Comité national 515, cette campagne, mise en œuvre de manière résolue depuis plusieurs mois, a permis de mobiliser fortement les différents échelons administratifs, les secteurs, les collectivités locales ainsi que la population, tout en ravivant la tradition vietnamienne de reconnaissance envers ceux qui se sont sacrifiés pour la Patrie. Le Comité a salué le sens des responsabilités et les efforts déployés par les organismes et les unités concernés dans la collecte et la vérification des informations ainsi que dans les opérations de recherche et de rapatriement des restes des martyrs.

L'un des résultats les plus significatifs de la campagne a été obtenu au parc Lê Thi Riêng, à Hô Chi Minh-Ville. Grâce à la coopération entre le Commandement de la 7e Région militaire, le Comité 515 de Hô Chi Minh-Ville, le Commandement militaire de la ville, des experts et des scientifiques, les forces compétentes avaient retrouvé, au 13 juillet, les restes de 50 martyrs, ainsi que de nombreux objets et effets personnels à forte valeur mémorielle.

Selon le Comité national, ce résultat confirme la pertinence d'une approche associant étroitement les archives historiques, les témoignages, les technologies modernes et les investigations sur le terrain dans la recherche des restes des martyrs. Il constitue également un fondement important pour poursuivre l'exploitation approfondie et l'analyse minutieuse de toutes les informations disponibles, sans négliger aucun indice susceptible de conduire à la découverte d'autres sépultures. Cette démarche répond à la directive du Premier ministre Lê Minh Hung, selon laquelle « les recherches ne doivent en aucun cas être interrompues tant que tous les restes des martyrs n'auront pas été retrouvés ».

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Le vice-président du Comité populaire de la ville de Huê, Nguyên Van Manh, inspecte les opérations de prélèvement d'échantillons des restes de martyrs au Cimetière des martyrs de la commune de Binh Diên. Photo : VNA


Fort de l'expérience acquise dans plusieurs localités, le Comité national a demandé aux provinces et aux grandes villes d'appliquer une procédure harmonisée de vérification des informations et de recherche des fosses communes de martyrs. Les autorités locales sont ainsi appelées à renforcer leur coordination avec le ministère de la Défense, les commandements des régions militaires et le groupe de travail du Comité national afin d'accélérer l'analyse et le décryptage des archives historiques, la superposition des cartes militaires, des photographies aériennes et des autres documents disponibles, notamment pour les grandes batailles et campagnes militaires, afin d'identifier au plus vite les zones susceptibles d'abriter des fosses communes de martyrs.

Parallèlement, les autorités sont invitées à intensifier les activités d'information et de communication afin de retrouver des témoins historiques, en particulier les personnes ayant directement participé ou assisté aux événements de guerre. Elles devront également recueillir, conserver et systématiser les informations fournies par les organisations et les particuliers, tant au Vietnam qu'à l'étranger, afin de constituer une base de données complète au service des opérations de vérification.

Le Comité national a souligné qu'en vertu de la tradition vietnamienne de paix, de tolérance et d'humanisme, le partage d'informations sur les sépultures des martyrs revêt une profonde signification humanitaire. Le gouvernement vietnamien accueille avec reconnaissance toutes les informations fournies et s'engage à respecter strictement les demandes de confidentialité des informateurs, en veillant à ce qu'aucune conséquence n'affecte leur vie personnelle ou celle de leur famille.

Afin de garantir la fiabilité des recherches avant toute opération d'exhumation, les collectivités locales devront coopérer avec les unités compétentes du ministère de la Défense, les experts nationaux et internationaux ainsi que les témoins historiques pour organiser des conférences scientifiques destinées à analyser et à confronter l'ensemble des informations recueillies. Sur la base des conclusions de ces travaux, les forces compétentes procéderont à des investigations de terrain en utilisant notamment des radars à pénétration de sol (GPR) et d'autres technologies modernes, avant d'élaborer les plans d'excavation.

Le Comité national a également appelé les collectivités locales à mobiliser la participation des experts, des scientifiques, des organisations spécialisées, des entreprises et de l'ensemble de la population afin de mettre pleinement à profit les ressources, les connaissances et les technologies disponibles au service de la recherche et du rapatriement des restes des martyrs.

L'harmonisation de la procédure de vérification des informations, de recherche et de rapatriement des fosses communes de martyrs devrait contribuer à accroître l'efficacité de la Campagne des « 500 jours et nuits », à accélérer les opérations de recherche et à permettre aux héros tombés pour l'indépendance et la liberté de la Patrie de retrouver leur terre natale et leurs familles, tout en perpétuant la tradition vietnamienne de gratitude envers ceux qui se sont sacrifiés pour la Patrie. - VNA

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